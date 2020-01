Le coronavirus, fabriqué pour vendre des vaccins, attaquer Trump, semer la panique …? | EFE vérifie

La pandémie de coronavirus qui a émergé à Wuhan (Chine) a donné lieu non seulement à de nombreux canulars sur l’étendue réelle de la maladie, mais aussi à des théories du complot sur l’origine supposée causée par l’épidémie, pour des raisons économiques ou politiques obscures, qui sont sans fondement. scientifique

Un «complot» de Bill Gates

Grâce à Twitter et Facebook, une fausse idée a été étendue qui attribue l’épidémie de ce virus à un complot promu par l’homme d’affaires et philanthrope Portes Bill, co-fondateur de Microsoft, et planifié via un laboratoire britannique.

Cette théorie a été encouragée par les membres de la communauté anti-vaccins et le mouvement QAnon, fondé par des partisans de Donald Trump qui croient que le président des États-Unis, avec l’aide discrète des forces armées, fait face à des “élites mondialistes” qui ont l’intention de saper les essences du pays.

Le milliardaire George Soros, les principaux dirigeants démocrates … et Portes Bill ils seraient certains de ses membres les plus importants, selon ce mouvement.

Parmi les messages qui ont le plus contribué à la diffusion de cette théorie, un fil Twitter publié la semaine dernière par un adepte de QAnon, responsable de la planification du coronavirus de Wuhan (2019-nCoV) à une institution scientifique britannique, le Pirbright Institute, se démarque. pour un brevet qu’il a déposé en 2015 pour développer un coronavirus, délivré en 2018.

La nouvelle maladie à la mode appelée «coronavirus» fait les gros titres.

Assez drôle, il y avait un brevet pour le coronavirus a été déposé en 2015 et accordé en 2018.https: //t.co/qqKRSptDgf

– Jordan Sather (@Jordan_Sather_) 22 janvier 2020

La vérité est que ce brevet, numéro 10130701, n’a rien à voir avec l’épidémie de Wuhan: l’objectif du Pirbright Institute est d’utiliser cette “forme atténuée de coronavirus” comme vaccin pour traiter ou prévenir les maladies respiratoires chez les animaux de ferme, en particulier les poulets

Comme l’institution l’a elle-même souligné, Pirbright ne travaille pas avec les coronavirus humains et ses chercheurs n’ont même pas développé le vaccin contre les infections respiratoires chez les oiseaux pour lequel ils ont déposé le brevet 10130701.

Les thèses du complot qui garantissent que le coronavirus de Wuhan est une création intéressée ont également été alimentées par des messages qui relient le brevet de Pirbright à la Fondation Bill & Melinda Gates, qui finance l’institut britannique.

À ce stade, différentes théories réparties à travers les réseaux accusent Gates d’être intéressé à générer le coronavirus pour obtenir un retour économique sur ses investissements dans les vaccins ou simplement pour générer le chaos aux États-Unis à un moment politique où Trump semble imparable.

En réalité, le brevet de coronavirus accordé à Pirbright n’a aucun lien avec Gates. Sa fondation est l’une des organisations qui contribuent des fonds aux projets de l’institut (créé par le Research Council of Biological Sciences and Biotechnology du Royaume-Uni), mais ne finance aucun travail lié aux brevets. Seul un programme sur les anticorps du bétail.

Un virus inventé par les médias

D’autres amoureux des théories du complot affirment ces jours-ci que l’épidémie de Wuhan est en fait une invention des moyens de semer la panique.

#coronavirus est un autre canular. Ils veulent que vous ayez peur et que vous vous fassiez vacciner parce que la vérité éclate et que leur jeu est presque terminé.

http://82.221.129.208/ pic.twitter.com/E9Rnv2p7su

– Jimbobbill (@ anonymous4835) 22 janvier 2020

Votre argument? Que les coronavirus provoquent des rhumes et que des millions de personnes infectées dans le monde ne souffrent que de symptômes bénins.

“Qu’ils disent les 2,2% de décès causés par ce virus …”, témoigne le Dr José Antonio Pérez Molina, de la Société espagnole des maladies infectieuses et de microbiologie clinique (Seimc).

Celui identifié à Wuhan a été officiellement reconnu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme “nouveau coronavirus” et est le septième de ceux identifiés jusqu’à présent comme capables d’infecter les humains: quatre des symptômes ci-dessus ont provoqué un rhume deux autres étaient des maladies plus graves, comme le SRAS, également originaire de Chine, et le MERS du Moyen-Orient.

Pérez Molina explique qu’il existe une grande variété de coronavirus – du nom des formations ressemblant à la colonne vertébrale qui les entourent – et, bien que beaucoup d’entre eux provoquent de légères infections respiratoires, ceux de Wuhan – comme le SRAS et le MERS – ont sauté de d’une espèce à l’autre et dans l’organisme humain, il est plus virulent. “

Sur la rapidité avec laquelle la maladie se propage, cet expert souligne que, bien que les infections à coronavirus aient toujours existé, c’est maintenant plus facile car l’humanité est concentrée dans de gros noyaux et se déplace plus rapidement que jamais: vous pouvez faire le tour monde en moins de 24 heures, une période plus courte que l’incubation d’une maladie infectieuse.

Par conséquent, l’humanité est désormais beaucoup plus exposée aux ravageurs, et plus encore aux populations asiatiques qui, par tradition culturelle, maintiennent un contact étroit avec les animaux vivants destinés à la consommation, explique le Dr Pérez Molina, médecin au Disease Reference Center. Tropical de l’hôpital Ramón y Cajal.

“Dans un marché comme celui de Wuhan, il peut y avoir des dizaines de milliers de contacts chaque jour”, dit-il.

… ou fabriqué en laboratoire

L’une des théories alternatives les plus répandues fait valoir que le virus a été fabriqué en laboratoire. Cela, bien que possible, est difficile à réaliser de manière contrôlée, selon les experts.

“Développer un virus qui produit une nouvelle infection, difficile à contrôler, n’est pas si simple”, explique Pérez Molina.

Cependant, le microbiologiste espagnol Francisco Martínez Mojica, “père” de l’outil d’édition génétique CRISPR, souligne la possibilité que le coronavirus puisse être un “virus mutant” et se soit “échappé” d’un laboratoire de Wuhan.

“Je ne serais pas surpris s’il s’agissait simplement d’un virus mutant”, a déclaré Mojica à la presse vendredi, qui affirme que “quelques alarmes ont déjà été déclenchées par un autre centre de recherche” aux États-Unis concernant un éventuel manque de “conditions de sécurité” dans ce dossier. Laboratoire de recherche de Wuhan “avec des virus pathogènes”.

Les virus mutent beaucoup et, lorsqu’ils ne sont pas contrôlés exactement, “vous ne savez pas où ils” peuvent vous attaquer, et cela peut être le cas de ceux-ci “, a expliqué ce scientifique de l’Université espagnole d’Alicante, plusieurs fois favori des prix Nobel.

Le porteur était une chauve-souris

Beaucoup pensent que l’origine de la maladie est la chauve-souris et, en fait, le chef de l’équipe chinoise d’experts enquêtant sur le coronavirus, le célèbre pneumologue Zhong Nanshan, a expliqué qu’il est très similaire à celui trouvé chez les chauves-souris en 2017.

Cependant, Zhong souligne que le virus n’aurait pas atteint les humains directement, mais par un animal “intermédiaire” qui n’a pas encore été identifié.

Une maladie générée pour vendre des vaccins

Enfin, certains utilisateurs sont convaincus que cette maladie a été fabriquée par des groupes pharmaceutiques intéressés par la vente de vaccins.

Cependant, en ce moment, grâce au fait que les autorités chinoises rendent publiques toutes les informations sur l’épidémie, n’importe quel laboratoire dans le monde peut travailler à la fabrication d’un vaccin pour une commercialisation ultérieure.

La Chine a rapidement publié la séquence du génome 2019-nCoV afin que tout laboratoire dans le monde puisse développer des méthodes de diagnostic et des vaccins.

En fait, un grand nombre de chercheurs travaillent déjà dans différentes parties de la planète pour développer des vaccins contre le coronavirus de Wuhan. Parmi eux, ceux du Peter Doherty Center en Australie, qui ont réussi à reproduire le virus, et ceux de l’hôpital américain Mount Sinai, en collaboration avec le National Center for Biotechnology (CNB) d’Espagne.

Tout le monde peut consulter toutes les données mises à jour sur les caractéristiques du virus et son évolution via les sites Web de l’OMS ou le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Ces données nuisent aux arguments de ceux qui pensent que le coronavirus aurait pu être créé en laboratoire par ceux qui avaient l’intention de vendre le vaccin plus tard.

