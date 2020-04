Le coronavirus fait plus de 165 000 morts dans le monde

La nouvelle pandémiecoronavirusoriginaire de la ville chinoise de Wuhan dépasse déjà2,4 millions de cas et fait plus de 165 000 mortsdans 185 pays à travers le monde, les États-Unis dépassant les 40 000 décès et enregistrant une croissance quotidienne de plus de 25 000 cas.

Selon le bilan global de l’Université Johns Hopkins mis à jour ce lundi à 9h00, la pandémie est déjà2 404 555 personnes infectées et 165 153 morts. Le nombre total de personnes guéries s’élève à 625 001, l’Allemagne étant en tête de ce tableau avec 88 000 personnes récupérées.

Les États-Unis restent une semaine de plus en tant que pays le plus touchépar le coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan, avec759 696 personnes infectées et 40 683 décès. L’État de New York reste l’épicentre de la crise sanitaire, avec 248 417 personnes atteintes de coronavirus et 18 298 décès. À ce jour, les États-Unis ont effectué 3,88 millions de tests pour le coronavirus.

Après les États-Unis viennent les principaux pays européens. Ce dimanche mêmeL’Europe a dépassé 100 000 décès dus au coronavirus. L’Espagne reste le deuxième paysles plus touchés par la pandémie et les plus touchés en Europe par le nombre d’infections, avec 198 674 personnes infectées et 20 453 décès, suivis de l’Italie, qui compte moins de personnes infectées, 178 972, mais plus de décès, 23 660.

La Francese maintient en quatrième position mondiale, avec un total de154098 cas et 19744 décès, au-dessus deL’Allemagne, qui totalise 145 742 infections et 4 642 victimesmortel. Le Royaume-Uni reste le sixième pays le plus touché avec un total de 121 173 personnes infectées et 16 095 décès dus au coronavirus.

La Turquie a dépasséLa Chine, pays d’origine de la pandémie, après avoir confirmé 86 306 cas et 2 017 décès, tandis que la Chine a 83 817 positifs et 4 636 décès dus au coronavirus. L’Iran suit, qui a signalé 82 211 infections et 5 118 décès dus au nouveau coronavirus.

La Russie dépasse 42 000

La russiePour sa part, il est classé comme le dixième pays le plus touché, avec42 853 infectés et 361 décédéscontre 38 654 infections et 2 462 décès au Brésil. Belgique, 38 496 cas et 5 683 décès; Le Canada, avec 36 039 cas et 1 625 décès; et les Pays-Bas, avec 32 838 cas et 3 697 décès, complètent la section des pays avec plus de 30 000 infections.

La Suisse et le Portugal dépassent les 20 000 cas, suivis par l’Inde, l’Irlande, l’Autriche, le Pérou, la Suède, Israël, le Japon, la Corée du Sud et le Chili qui dépassent 10 000.

L’Arabie saoudite, la Pologne et l’Équateur dépassent 9 000 cas et la Roumanie, le Pakistan et le Mexique, 8 000, tandis que le Danemark et la Norvège ont déjà plus de 7 000 positifs.Émirats arabes unis, République tchèque, Singapour, Indonésie, Australie, Serbie et Philippinesils comptent plus de 6 000 personnes infectées par un coronavirus. De leur côté, l’Ukraine, le Qatar et la Malaisie cumulent plus de 5 000 cas.

La Biélorussie, la République dominicaine et le Panama comptent plus de 4 000 personnes infectées, devantFinlande, Colombie, Luxembourg, Afrique du Sud et Egypte, qui ont déjà franchi le seuil des 3 000 personnes infectées.

Argentine, Maroc, Thaïlande,L’Algérie, la Moldavie, le Bangladesh et la Grèce comptent plus de 2 000 personnesinfectés, tandis que la Hongrie, le Koweït, Bahreïn, la Croatie, l’Islande, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, l’Iraq, l’Estonie, la Nouvelle-Zélande, l’Azerbaïdjan, la Slovénie, la Lituanie, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, Oman, la Macédoine du Nord, la Slovaquie, le Ghana, Cuba et le Cameroun ils dépassent mille infections.

.