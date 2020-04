Le coronavirus fait plus de 200 000 morts dans le monde

La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise deWuhanDans les prochaines heures, elle dépassera les trois millions d’infections dans le monde après avoir franchi, ce samedi, le seuil des 200 000 décès dans les 185 pays du monde où la maladie a été détectée.

Selon l’équilibre global de laUniversité Johns HopkinsMis à jour ce dimanche à 08h30, la pandémie fait déjà 2 898 082 personnes infectées et 203 025 morts. Le nombre total de personnes guéries s’élève à 822 165, avec l’Allemagne en tête de ce tableau avec 109 800 personnes récupérées, suivi parÉtats Unis,avec 105 819.

Le géant nord-américain continue d’être le pays le plus touché par le coronavirus, tant par le nombre de cas que par le nombre de décès, avec 939 235 personnes infectées et 53 934 morts. L’état deNew YorkIl reste l’épicentre de la pandémie, avec environ 20 000 décès.

EspagneIl reste le deuxième pays le plus touché par la pandémie et le plus touché en Europe par le nombre d’infections, avec un total de 223 759 personnes infectées et 22 902 décès, suivi parItalie, ce qui représente moins de personnes infectées, 195 351, mais plus de décès, 26 384.

La Franceil reste dans la quatrième position mondiale, avec quelque 160 000 cas et 22 278 décès, au-dessusAllemagne, qui cumule 155 513 infections et 5 805 décès.Royaume-UniIl reste le sixième pays le plus touché avec un total de 149 554 personnes infectées et 20 380 décès par coronavirus.

La Turquiea dépasséIranyLa Chine, pays d’origine de la pandémie, et représente plus de 100 000 cas, avec un total de 107 773 cas positifs et 2 706 décès, tandis que la République islamique compte 89 328 cas positifs et 5 650 décès.

La ChinePour sa part, il a enregistré 83 909 infections et 4 636 décès dus au nouveau coronavirus.La russiePour sa part, il est classé au dixième rang des pays les plus touchés, avec 74 588 personnes infectées et 681 décès, contre 59 324 infections et 4 057 décès.Le Brésil.Le Canadaau total, 45 493 personnes infectées et 2 549 décédées, associées à la Belgique, avec 45 325 infections et 6 917 décès.

Ensuite,Pays Basplace le bilan à 37 384 personnes atteintes de coronavirus et 4 424 morts. Plus de 20 000 positifs ont été trouvésLa Suisse, l’Inde, le Pérou, le Portugal et l’Équateur,suivie par l’Irlande, la Suède, l’Arabie saoudite, Israël, l’Autriche, le Mexique, le Japon, le Chili, le Pakistan, Singapour, la Pologne, la Corée du Sud et la Roumanie, qui dépassent 10 000 infections.

Emirats Arabes Unis, Biélorussie et Qatarils comprennent plus de 9 000 cas, tandis que le Danemark, l’Indonésie et l’Ukraine ont déjà plus de 8 000 positifs. La Norvège, la République tchèque et les Philippines comptent plus de 7 000 personnes infectées par le coronavirus.

L’Australie et la Serbie dépassent les 6 000 personnes atteintes de coronavirus, tandis queRépublique dominicaine, Malaisie, Panama et ColombieIls ont franchi le seuil des 5 000 positifs, devant le Bangladesh, la Finlande, l’Afrique du Sud et l’Égypte, qui en comptent plus de 4 000.

Plus de 3 000 infections sontMaroc, Argentine, Luxembourg, Moldavie et Algérie,tandis que la Thaïlande, le Koweït, le Kazakhstan, Bahreïn, la Grèce, la Hongrie et la Croatie comptent plus de 2 000 personnes infectées.

Oman, Ouzbékistan, Islande, Irak, Arménie, Estonie, Azerbaïdjan, Cameroun, Bosnie-Herzégovine, Afghanistan, Nouvelle-Zélande, Lituanie, Slovénie, Slovaquie, Macédoine du Nord, Cuba, Ghana, Bulgarie, Nigéria, Côte d’Ivoire et Djibouti dépassent lemille infections.

