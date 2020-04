Le coronavirus fait plus de 76 000 morts dans le monde

Plus de 76 000 personnes ont perdu la vie à cause de la pandémie de Covid-19,la maladie dérivée du nouveau coronavirus originaire de Chine et qui a déjà touché 184 pays et territoires, laissant plus de 1,3 million de cas dans le monde.

Les États-Unis accumulent plus de 368 000 de ces infections et environ 11 000 décès, dont environ un tiers dans l’État de New York. Dans la ville du même nom, qui est régie par une ordonnance de séquestration, quelque 3 500 décès ont été enregistrés.

L’Italie reste en tête de listede l’Université Johns Hopkins en termes de nombre de décès avec plus de 16 500, bien que dans le nombre de cas, il a été dépassé par l’Espagne, qui a déjà atteint 140 000, contre plus de 132 000 dans le pays transalpin.En Espagne, le nombre de victimes de Covid-19 est d’environ 13 800.

L’Allemagne avec plus de 103 000 positifset plus de 1 800 décès, et la France, avec près de 100 000 infections et près de 9 000 décès, sont les prochains pays de la liste établie par l’Université Johns Hopkins sur la base de données officielles.

Les deux dépassent la Chine, origine de la maladie et où la pandémie semble contenue après avoir enregistré quelque 82 000 cas et plus de 3 300 décès. Le pays asiatique n’a inclus aucun décès ni aucun cas de transmission locale dans le bilan publié ce mardi.

L’Iran, le pays le plus touché parMoyen-Orient, est répertorié ci-dessous, avec plus de 62 500 cas positifs et 3 800 décès, tandis que le Royaume-Uni dépasse 5 300 décès après avoir comptabilisé plus de 52 000 cas, y compris celui du Premier ministre Boris Johnson, qui est allé lundi aux soins intensifs, onze jours après avoir confirmé publiquement qu’il avait été testé positif.

La Turquie a poursuivi ses progrès ces derniers jours et a enregistré 30 200 cas et au moins 649 décès, tandis queLa Suisse cumule plus de 22.200 positifs et 787 décès. La Belgique compte également plus de 20 000 personnes positives (environ 22 200), où plus de 2 000 personnes ont perdu la vie.

Les Pays-Bas ont confirmé quelque 19 700 infections, dont 2 035 décès, selon cette liste, qui se poursuit avec le Canada – environ 16 600 positifs et 323 décès -, l’Autriche – environ 12 500 cas et 243 décès -, le Portugal – environ 12 400 positifs et 345 les victimes – et le Brésil – plus de 12 200 malades et 566 morts -.

Corée du sud, qui a été pendant quelques semaines le deuxième pays derrière la Chine en nombre de cas, a également dépassé le seuil de 10 000 infections (environ 10 300) et accumule au moins 192 décès. Pour sa part, Israël a enregistré plus de 9 000 patients et 60 décès.

La Suède (près de 7 700 cas et 591 décès) est au-dessus de la Russie, qui a dépassé la barre des 7 000 infections mardi (environ 7 500) et a confirmé au moins 58 décès. La Norvège (83 décès) et l’Australie (45 décès) sont à égalité avec environ 5 800 patients et devancent l’Irlande (5 300 cas et 174 décès) et le Danemark (près de 5 200 cas positifs et 203 décès).

Au-dessus de4000 cas incluent l’Inde, la République tchèque, le Chili, la Pologne, la Roumanie et le Pakistan, bien que la Malaisie et le Japon, qui recourront pour la première fois à l’état d’urgence, approchent de ce seuil. L’Université Johns Hophkins s’identifie également avec plus de 3 000 positifs aux Philippines et en Équateur.

En outre, le Luxembourg, l’Arabie saoudite, l’Indonésie, le Pérou, le Mexique, la Finlande, la Thaïlande, la Serbie, le Panama et les Émirats arabes unis ont déjà enregistré plus de 2 000 positifs. Le Qatar, la République dominicaine, la Grèce, l’Afrique du Sud, l’Argentine, la Colombie, l’Islande, l’Ukraine, l’Algérie, Singapour, l’Égypte, l’Ukraine, la Croatie, la Nouvelle-Zélande, l’Estonie, le Maroc, l’Irak et la Slovénie ont dépassé le millier.

Des gens guéris

Le nombre de personnes guéries a dépassédans le monde 292 000, dont plus de 77 000 correspondent à la Chine, le pays où les premiers cas ont été enregistrés et, par conséquent, la plus longue période depuis la détection du foyer.

L’Espagne, avec quelque 43 200 récupérés, apparaît ensuite dans le bilan des cures, devant l’Allemagne (36 000), l’Iran (27 000), l’Italie (22 800), les États-Unis (19 900), la France (17 400), la Suisse (8 000) et Corée du Sud (6 700).

