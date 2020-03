Le coronavirus frôle 300 000 cas dans le monde et 13 000 décès | La société

Le nombre de cas mondiaux de coronavirus causant le COVID-19 est de 294 110, tandis que les décès dans le monde s’élèvent à 12 944, selon les derniers chiffres publiés aujourd’hui par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au cours des vingt-quatre dernières heures, il y a eu une augmentation de 27 100 cas, un peu moins que celle du vendredi au samedi, où il y avait une augmentation de près de 33 000 infections quotidiennes, alors que les décès étaient aujourd’hui de 1 760.

Les pays touchés sont déjà 186 (aujourd’hui le premier positif a été déclaré en Syrie).

La Chine reste l’État le plus touché en nombre de cas, avec 81 000, bien que la semaine dernière la plupart des nouvelles infections aient été importées et non transmises localement.

Elle est suivie par l’Italie, avec environ 60 000 cas, et troisièmement par les États-Unis, avec quelque 30 000 infections selon les sources médicales dans ce pays, qui dépasseraient les près de 29 000 en Espagne.