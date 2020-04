Le coronavirus laisse 2,16 millions de cas et plus de 145 000 décès dans le monde

Lanouvelle pandémie de coronavirusoriginaire de la ville chinoise de Wuhandépasse 2,16 millions de cas et fait plus de 145 000 morts dans le monde, les États-Unis enregistrant 31 500 cas au cours des dernières 24 heures et dépassant le total de 33 000 décès le même jour que le président américain Donald Trump a annoncé son plan de mettre fin à l’internement en trois phases.

Selon le solde mis à jour à 10h00 ce vendredi,la pandémie laisse 2 160 170 personnes infectées et 145 593 décès, les États-Unis étant le pays le plus touché, avec un total de 671 425 cas positifs et plus de 33 000 décès.

LeLe géant nord-américain croît à nouveau au-dessus de 30 000 points positifs en une seule journée, après avoir enregistré au cours des dernières 24 heures 31 500 nouveaux cas de coronavirus, et compté 33 286 décès dus à la pandémie.

L’état deNew York reste l’épicentre du coronavirus aux États-Unis, avec un total de 223 691 personnes infectées et 11 477 décès. À ce jour, les autorités américaines ont effectué plus de 3,42 millions de tests de coronavirus.

L’Espagne reste le deuxième pays le plus touché par le nombre d’infections, avec 184 948 personnes infectées et 19 315 morts – en attendant la mise à jour de l’équilibre ce vendredi par le ministère de la Santé – suivie par l’Italie, qui compte 168 941 personnes infectées et 22 170 décès dus à Covid-19, la maladie dérivée de coronavirus.

La Francegrimpe à la quatrième position, avec un total de 147 091 cas et 17 941 décès, dépassant ainsiAllemagne, qui cumule 137 698 infections et 4 052 décès.Royaume-UniIl reste le sixième pays le plus touché, avec plus de 100 000 cas, avec un total de 104 148 personnes infectées et 13 759 décès dus au coronavirus.

La Chine, l’origine de la pandémieet pendant des mois, le pays le plus touché dans les deux cas et les décès, est maintenant classé septième avec les plus positifs, avec un total de 83 756 positifs et 4 636 décès par coronavirus.

Ci-dessous estIran, qui représente 77 995 infections et 4 869 décès dus au nouveau coronavirus, tandis queLa Turquieil totalise 74 193 personnes infectées et 1 643 décès.La Belgique, pour sa part, cumule 34 809 cas et 4 857 décès, tandis queCanada et Brésilpour la première fois, ils ont franchi la barrière des 30 000 personnes infectées. Plus précisément, le Canada enregistre 30 973 cas positifs et 1 231 décès et le Brésil atteint 30 891 cas avec un total de 1 952 décès.

Pays-Bas, Russie et Suissesont au-dessus de 20 000 cas et au-dessus du seuil de 10 000 infectés sontPortugal, Autriche, Inde, Irlande, Israël, Suède, Pérou et Corée du Sud.

Japondépasse 9 000 cas etChili et Equateurles 8.000 alorsPologne, Roumanie, Danemark et Pakistanils ont déjà plus de 7 000 positifs.Norvège, Australie, République tchèque, Arabie saoudite et Mexiqueils comptent plus de 6 000 personnes infectées par un coronavirus.

Pour sa part,Emirats Arabes Unis, Philippines, Serbie, Indonésie et Malaisieils accumulent plus de 5 000 cas.

Ukraine, Singapour, Biélorussie, Qatar et Panamails comptent plus de 4 000 personnes infectées, devant la République dominicaine, le Luxembourg, la Finlande et la Colombie, qui ont déjà franchi le seuil de 3 000 personnes infectées.

Thaïlande, Égypte, Argentine, Afrique du Sud, Maroc, Algérie, Grèce et Moldavieils comptent plus de 2 000 personnes infectées, tandis que la Croatie, l’Islande, le Bahreïn, la Hongrie, le Bangladesh, le Koweït, le Kazakhstan, l’Estonie, l’Irak, la Nouvelle-Zélande, l’Ouzbékistan, l’Azerbaïdjan, la Slovénie, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Lituanie, la Macédoine du Nord et Oman dépassent le millier d’infections.

