Le coronavirus met à l’honneur la pénurie d’eau dans le monde | La société

La situation sanitaire que le monde connaît à la suite de COVID-19 a mis en lumière la pénurie d’eau dans de nombreuses régions de la planète, un manque qui a également été aggravé ces dernières années par la crise climatique.

Ce dimanche marque la Journée mondiale de l’eau, et bien que cette année se concentre sur l’eau binomiale et le changement climatique, les Nations Unies ont voulu lancer un message sur l’importance de l’hygiène: se laver les mains est essentiel pour contenir la propagation du virus. et de nombreuses autres maladies infectieuses, souligne cet organisme sur son site Internet.