Le coronavirus Miguel Riquelme confirme un cas à Torreón

Il s’agit d’une femme de 20 ans qui s’est rendue à Milan, en Italie “Il est arrivé le mardi 25 février et après deux jours, il a commencé avec des symptômes” C’est le quatrième cas de coronavirus à l’échelle nationale, plus un sous observation

Il y a quelques heures, le premier cas de coronavirus a été confirmé dans la ville de Torreón, Coahuila, au Mexique, et le quatrième à l’échelle nationale, plus un sous observation.

Il a été annoncé que cette personne était revenue d’Italie sur le même vol que les autres personnes dont le test était positif à Mexico et à Culiacán. Le secrétaire à la Santé de Coahuila, Roberto Bernal, a confirmé qu’à Torreón une femme de 20 ans qui avait été en Italie avait un résultat positif au COVID-19.

Pour sa part, le gouverneur de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, a également confirmé l’existence du premier cas et a déclaré que dans les prochains instants, quand il y aura plus de détails, le secrétaire à la Santé sortira pour donner une conférence de presse.

Miguel Ángel Riquelme, gouverneur de Coahuila, a confirmé un nouveau cas de coronavirus à Torreón; c’est une femme de 20 ans qui a voyagé en Italie; Ajoutez-en quatre dans le pays. https://t.co/rYiAAoWkKR

– REFORM (@Reforma) 29 février 2020

«Entre janvier et février, il a voyagé en Europe, il était à Milan, en Italie, il est arrivé le mardi 25 février et après deux jours, il a commencé avec les symptômes et est venu avec d’autres jeunes que nous recherchons maintenant également entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l’État pour pouvoir faire la revue », a informé Miguel Ángel Riquelme.

Riquelme Solís a déclaré que l’affaire avait été traitée dans un hôpital privé, mais en corroborant qu’il s’agissait de Covid-19, la femme a été emmenée à domicile.

«Il a été suivi dans le secteur privé, en ce moment il est déjà entre les mains du secteur fédéral de la santé et du secteur de la santé de Coahuila, maintenant la patiente est isolée, elle est à la maison, avec les soins nécessaires et avec les médicaments qui sont également suggéré à ce moment de tempérer la permanence du virus ».

Riquelme a demandé à la population de ne pas paniquer, car le secteur de la santé de l’Etat est préparé, avec du matériel et du personnel pour faire face à une éventuelle propagation du virus.

Immédiatement, le ministère fédéral de la Santé et la section locale mettront en place une clôture pour localiser les autres personnes qui sont arrivées sur ce vol en provenance d’Italie, parmi elles, la femme qui a maintenant été testée positive (avec des informations d’Agencia Reforma y Zócalo).

Qui sont les jeunes infectés par le coronavirus à Coahuila?

Les autorités de Coahuila ont confirmé le premier cas de coronavirus dans l’entité; Il s’agit d’une femme de 20 ans venue d’Italie.

Lors d’une conférence de presse, le secrétaire d’État à la Santé, Roberto Bernal, a déclaré que la jeune femme était arrivée asymptomatique lundi à Torreón et que deux jours plus tard, elle présentait des symptômes similaires à la toux froide et sévère, elle a donc été traitée dans un hôpital privé.

L’hôpital a suivi les protocoles et avisé les autorités de l’État des soupçons de coronavirus, ils ont donc commandé un panel de virus; Lorsqu’il était positif, un deuxième test a été effectué à Mexico, qui a également été positif.

La secrétaire a mentionné que la jeune fille était isolée à la maison, avec ses parents et un frère.