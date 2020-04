Le coronavirus «n’est pas aussi meurtrier que nous le pensions»

Fox News

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui a reçu les éloges du public pour avoir poussé le président Donald Trump à prendre la pandémie de coronavirus au sérieux, a déclaré avec assurance lundi soir que le virus qui a tué plus de 56 000 Américains en quelques semaines “n’est tout simplement pas aussi mortel comme nous le pensions. “

Soulignant les récentes études sur les anticorps qui montrent des taux d’infection élevés à New York et en Californie, Carlson a lancé son programme Fox News en prime time en affirmant que ces tests – dont les critiques ont averti qu’ils pouvaient être défectueux en raison de faux positifs et d’erreurs statistiques – révèlent que la maladie n’est pas aussi dangereux que annoncé.

“Ces nouvelles preuves signifient que le virus est beaucoup moins mortel, un ordre de grandeur beaucoup moins mortel, que les autorités nous ont d’abord dit que c’était le cas”, a déclaré l’animateur de Tucker Carlson Tonight. “En même temps, la même recherche suggère que le virus est incroyablement facile à propager entre les adultes.”

La star de Fox est finalement passée à des affirmations très minutieuses faites par une paire de médecins californiens pour faire avancer son cas selon lequel le coronavirus a déjà infecté un grand pourcentage de la population avec très peu de dommages.

Le Dr Dan Erickson et le Dr Artin Massihi, qui sont copropriétaires d’une clinique de soins d’urgence de Bakersfield, ont affirmé la semaine dernière que si l’on prenait le taux d’infection des patients qu’ils avaient testés dans leur établissement et l’extrapolait à travers la Californie, 12 pour cent de l’État population, soit 5 millions de personnes, ont déjà eu la maladie. Les médecins ont ensuite pris le nombre total de décès confirmés de COVID-19 en Californie à l’époque, environ 1200, et l’ont divisé par le nombre de cas qu’ils pensent exister dans l’État, pour arriver à un taux de mortalité ultra-faible de 0,03%.

Carlson a déclaré que les deux médecins, qui appellent à la fin des ordonnances de placement sur place à la suite de leurs calculs, sont des “gens sérieux” qui posent des questions après “l’analyse de tous les chiffres”.

Les experts de la santé et les épidémiologistes locaux sont en désaccord avec les recommandations des médecins de mettre immédiatement fin à la distanciation sociale. Andrew Noymer, professeur agrégé de santé publique à UC Irvine, a déclaré que leur prémisse était fausse, notant qu’ils surestimaient considérablement le taux d’infection en raison d’un biais statistique.

L’histoire continue

“Ils avancent des inexactitudes factuelles et jouent sur la nature ésotérique des statistiques de mortalité pour plaider en faveur de la réouverture de l’économie”, a déclaré Noymer au Californian. «Je suis d’accord qu’il devrait être rouvert, mais il devrait être ouvert délibérément, petit à petit, et informé par la science. Pas informé par une mauvaise lecture de la mortalité. “

Carlson a continué de rejeter les lignes directrices sur la distance physique à l’échelle nationale comme ayant joué un rôle dans l’aplanissement de la courbe de propagation du virus, ce qu’il a de nouveau insisté sur le fait qu’il n’était pas si dangereux.

“Six semaines plus tard, nous sommes heureux de dire que la courbe a été aplatie, mais ce n’est probablement pas à cause des blocages”, a-t-il proclamé. «Le virus n’est tout simplement pas aussi meurtrier que nous le pensions, nous tous, y compris dans cette émission. Tout le monde le pensait, mais il s’est avéré que non. »

Carlson, qui au début du mois de mars a semblé appeler Trump et ses collègues de Fox News pour avoir minimisé la gravité du coronavirus, est devenu ces dernières semaines l’une des voix les plus fortes de Fox appelant à la fin des restrictions de séjour à la maison afin pour relancer l’économie.

Son réseau, quant à lui, a récemment rompu les liens avec les superstars des vlogs pro-Trump Diamond & Silk, en grande partie à cause de leur colportage de théories du complot et de la désinformation sur le coronavirus, notamment en affirmant que le virus n’est pas si mortel et que les gens devraient être infectés à dessein pour gagner l’immunité.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleurs articles dans votre boîte de réception chaque jour. S’inscrire maintenant!

Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.