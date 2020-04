Le coronavirus paralyse les États-Unis, à l’exception des tribunaux pour expulser les migrants emprisonnés

Le coronavirus a fait plus de 7400 morts aux États-Unis, paralysé le pays et porté un coup sévère à l’économie, mais les tribunaux d’immigration qui traitent les cas des étrangers détenus sont toujours ouverts aux procédures d’expulsion, malgré l’opposition d’avocats qui craignent de l’attraper. .

Au cours d’une semaine au cours de laquelle les États-Unis sont devenus le pays avec le plus de cas confirmés et ont atteint le record de 1 480 décès en une journée vendredi, l’activité n’a été suspendue que dans quelques-uns de ces tribunaux après que des contagions ont été détectées.

“La plupart des avocats, juges et avocats du gouvernement sont en colère et choqués que cela soit encore ouvert”, a déclaré à l’. l’avocat Jeffrey S. Chase, qui avait auparavant exercé les fonctions de juge.

La peur répandue parmi les avocats a conduit l’Association des avocats en immigration (AILA) à poursuivre le gouvernement Donald Trump et la division des affaires d’immigration (EOIR) du ministère de la Justice cette semaine pour suspension. audiences d’immigration pour le coronavirus.

Trump, qui cherche à se faire réélire en novembre, a fait de la lutte contre l’immigration irrégulière et légale l’une de ses priorités.

– “Défi de la logique” –

Dans un tribunal d’Arlington, en Virginie, un état proche de Washington, les perspectives étaient chaotiques, a confirmé l’. lors d’une visite.

D’une part, de nombreux migrants libérés se sont approchés lors d’audiences, ignorant qu’ils avaient été repoussés. De l’autre, des proches d’étrangers détenus qui ne connaissaient pas le sort de leurs proches sont apparus.

À l’angoisse du processus d’expulsion s’ajoute le fait que, en raison du coronavirus, ils ne peuvent pas voir leurs proches.

Selon l’American Immigration Council (AIC), il y a environ 38 000 étrangers aux États-Unis détenus par les autorités de l’immigration.

Dans ce tribunal de Virginie, les mesures de prévention COVID-19 recommandées par les conseillers de la Maison Blanche étaient absentes.

Les fonctionnaires et les migrants partageaient des ascenseurs entassés; Les travailleurs sans gants ni masque ont signalé les procédures à des groupes de personnes dans des espaces confinés et petits.

“Cela semble être un défi à la logique d’exposer les gens”, en particulier dans les cas qui ne sont pas aussi urgents, a déclaré Chase.

– “Tir au hasard” –

À New York, foyer de la pandémie aux États-Unis avec 57 000 cas confirmés et 1 867 décès, le procureur général Latitia James a envoyé jeudi une lettre au ministère de la Justice demandant la fermeture de ces tribunaux.

“Poursuivre les opérations des tribunaux d’immigration de New York pendant l’épidémie de COVID 19 implique de mettre en danger la santé et la sécurité du personnel des tribunaux, des avocats, de leurs clients et du public”, a écrit James.

L’avocat George Terezakis a déclaré à la Deportation Lawyers Association, basée à New York, que la mère d’un détenu s’était rendue de son domicile dans la banlieue de Long Island à un tribunal de Manhattan en transports en commun pour livrer un document pour la l’ouïe de votre enfant.

Plus tard, la femme a été diagnostiquée avec un coronavirus.

“Laisser les tribunaux ouverts garantit une propagation inutile des maladies graves et des décès”, a accusé Terezakis. C’est “comme si quelqu’un tirait au hasard sur une foule de juges d’immigration, de fonctionnaires judiciaires, d’avocats, d’interprètes et de détenus et de leurs familles”, a-t-il comparé.

Le système judiciaire américain a ordonné la suspension des plaidoiries devant la Cour suprême fin mars; Dans les cours d’appel fédérales, les arguments seront menés à distance; et dans le circuit de la ville de Washington, tous les arguments ont été suspendus indéfiniment.

Les tribunaux d’immigration étaient initialement ouverts. Ensuite, ils se sont limités à entendre les cas des étrangers détenus, qui font face à des accusations pour divers crimes, tels que le franchissement irrégulier de la frontière.

Jeudi, l’avocate du Massachusetts, Susan Church, a écrit sur Twitter qu’elle était allée travailler au tribunal, ignorant qu’une personne chez elle était infectée. “J’ai dénoncé tous ceux qui y travaillent sans autre raison que la folie” de l’EOIR, s’est-il plaint.

L’Association nationale des juges d’immigration (NAIJ) a publié cette semaine le commentaire d’un de ses juges, un vétéran de la guerre qui a préféré ne pas être identifié.

“Dans ma vie antérieure, j’ai traité les prisonniers et djihadistes talibans de l’État islamique avec plus d’humanité”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais vu de pire leadership”, a-t-il ajouté.

Pour Chase, le fait que les coupes soient maintenues ouvertes n’est expliqué que parce que le gouvernement Trump conduit les gens à simplement suivre les ordres.

“Nous voyons les conséquences du fait que personne ne soit en position d’autorité, d’avoir du courage ou du bon sens”, a-t-il déclaré. “C’est le manque de leadership”, a-t-il conclu.