Le coronavirus perturbe la recherche vitale sur le terrain – y compris les travaux sur la transmission des maladies

Thomas Gillespie était censé être en Tanzanie pour former des chercheurs locaux à souffler des fléchettes contenant des antibiotiques dans des primates en voie de disparition sous le bon angle. Mais la pandémie mondiale de coronavirus l’a laissé coincé dans son bureau à domicile à Atlanta, où il essaie de coordonner l’effort via le chat vidéo.

La Tanzanie n’était que l’un des tourbillons d’arrêts internationaux prévus par Gillespie de février à avril. Au moment même où son travail – étudier la transmission des maladies entre les animaux et les humains – est le plus vital, il a été contraint d’en réduire une grande partie. «J’ai une grande équipe travaillant dans le monde entier sur le changement d’affectation des terres et la propagation des virus», explique Gillespie, qui est professeur agrégé à la Rollins School of Public Health de l’Université Emory. Mais depuis que la pandémie a fermé les frontières, lui et ses collègues ont «fait tout cela virtuellement» – au moins autant qu’ils le peuvent.

Gillespie n’est qu’un des innombrables scientifiques à travers le monde dont la recherche et le travail sur le terrain ont été reportés indéfiniment en raison de restrictions de voyage. Et l’impact ne se limite pas aux sciences biologiques. Les physiciens et d’autres ont dû arrêter des accélérateurs de particules massifs. Des chercheurs se sont retrouvés bloqués dans un autre pays lorsqu’il a soudainement fermé ses frontières. Les règles locales de distanciation sociale perturbent les efforts des étudiants pour apprendre des techniques de terrain.

Efforts internationaux

Plus que jamais, la science est un effort mondial et collaboratif. Cette situation signifie que les pandémies mondiales ont un effet démesuré sur les progrès de la recherche. L’impossibilité d’accéder aux sites de travail sur le terrain présente «un énorme défi sur plusieurs fronts», dit Gillespie. Non seulement les scientifiques du monde entier sont coupés d’endroits éloignés, mais lui et d’autres voient également une diminution de leurs capacités sur place car de nombreux chercheurs expatriés sur lesquels ils comptent ont été rappelés dans leur pays d’origine.

De plus, l’équipe de Gillespie s’occupe de grands singes déjà vulnérables – qui, craint-il, pourraient également être sensibles à COVID-19. Les scientifiques intensifient donc leurs protocoles de quarantaine sur le terrain. Les scientifiques locaux qui ont été hors du site (et en contact avec, disons, leur famille) doivent entrer en quarantaine de deux semaines avant d’être autorisés à entrer en contact avec les singes. De telles précautions pourraient s’avérer essentielles pour protéger les populations animales vulnérables, mais elles ajoutent également un autre obstacle pour les chercheurs.

Décélération rapide

La perturbation du travail international affecte de nombreux domaines scientifiques. De nombreux physiciens, par exemple, s’appuient sur des voyages et des données provenant d’installations expérimentales à grande échelle, comme le CERN près de Genève. Mais que se passe-t-il lorsque les accélérateurs de particules massifs doivent être arrêtés?

Début mars, le CERN a signalé ses premiers cas confirmés de COVID-19. Vers le milieu de ce mois, l’installation a été fermée “pour une durée indéterminée”, explique Tim Andeen, professeur adjoint à l’Université du Texas à Austin, qui étudie la physique des particules grâce à l’expérience ATLAS du CERN. “Nous mettons tout dans un état sûr, donc j’espère qu’il n’a pas besoin d’entretien.”

En ce moment, dit-il, “nous espérons vivement que ce n’est que quelque chose qui définit [research] arrière. Mais nous commençons tout juste à réfléchir à ces implications. ” Si la machine reste éteinte plus de quelques mois, ajoute Andeen, il s’attend à ce qu’il “y ait [going to be] un effet sur le terrain. “

Échoué à l’étranger

Bien que certains scientifiques ne soient pas en mesure de se rendre à leurs stations de recherche, un certain nombre y sont coincés. À la mi-mars, Brian Enquist, professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’Université de l’Arizona, codirigeait une expédition internationale étudiant les effets du changement climatique sur les incendies de forêt et la biodiversité près du parc national du Pérou, Manú. Puis le gouvernement péruvien a soudainement fermé les frontières du pays. Jusqu’à la fin de la semaine dernière, plus de deux douzaines de membres du groupe, dont des professeurs, des chercheurs postdoctoraux et des étudiants, étaient bloqués.

«Pour la plupart d’entre nous, participer à cette activité devait être une expérience déterminante dans notre vie professionnelle», a écrit Enquist dans un e-mail le 20 mars, avant que la majorité de l’équipe ne puisse quitter le Pérou. C’est alors devenu une expérience personnelle déterminante. «Nos défis ne sont pas uniques, mais ils sont réels. Nos maisons et nos proches nous manquent, surtout en ces temps incertains. » À la complexité logistique de l’évacuation s’ajoutait le fait que le groupe était composé de personnes de 12 pays – dont certains avaient été basés dans une autre nation avant de se rendre au Pérou. «Nous nous considérons comme un excellent aperçu de la nature collaborative et internationale de la recherche», a écrit Enquist.

Enseignement sur le terrain de loin

Alors que les universités du monde entier se tournent vers l’enseignement en ligne, de nombreux instructeurs filment des conférences et polissent des diapositives. Mais que faites-vous lorsque votre salle de classe est généralement un site de terrain et que votre matériel – la flore et la faune locales – est en constante évolution?

Kathleen Treseder, professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’Université de Californie à Irvine, est toujours en train de résoudre cette question. Alors que d’habitude ses élèves parcourent tous le même paysage et regardent les mêmes spécimens, dit Treseder, elle leur demandera maintenant de «choisir un écosystème auquel ils appartiennent de leur choix» – ce qui pourrait inclure un parc local ou sa propre cour . Elle ajoute ensuite: “Je vais leur demander d’étudier leur écosystème avec une série d’exercices guidés.” Pour ce type d’apprentissage dispersé, les étudiants devront échanger les compétences d’identification de leur professeur contre celles impliquant des applications téléphoniques.

Cette méthode d’enseignement est sa propre expérience, note Treseder. Mais un point positif possible est que les résultats pourraient aider à améliorer l’accès au travail sur le terrain pour un nombre encore plus grand de nouveaux scientifiques potentiels. «Je veux vraiment ouvrir ce cours au public, car pourquoi pas? J’enregistre les conférences et je prépare les exercices, afin que les gens puissent être sur un autre continent et en tirer des enseignements », dit-elle. «Je veux que quelque chose de bon sorte de cela.»

