Le coronavirus peut infecter les chats – Scientific American

La pandémie de COVID-19 a beaucoup de gens coincés à la maison avec leurs chats. Ce qui soulève des questions évidentes: les chats peuvent-ils attraper le nouveau coronavirus de leurs propriétaires? Les chats peuvent-ils se transmettre la maladie? Et les gens peuvent-ils être infectés par leurs chats?

Les scientifiques ont été tellement occupés à étudier la transmission interhumaine du virus que peu de gens ont jusqu’à présent étudié comment il pourrait se propager parmi les chats et les humains avec lesquels ils vivent. Mais quelques rapports préliminaires au cours des derniers jours suggèrent que les chats peuvent attraper COVID-19, probablement des humains, puis le donner à d’autres chats.

Le 5 avril, le zoo du Bronx a annoncé que quatre tigres et trois lions avaient développé des symptômes de la maladie. Des scientifiques de l’Université Cornell et de l’USDA ont testé des échantillons de l’un des tigres et ont confirmé qu’il était infecté par le virus SARS-CoV-2. Et des chercheurs de l’Université de l’Illinois ont examiné les échantillons et constaté que le virus du tigre était génétiquement impossible à distinguer des souches observées chez l’homme.

Le tigre a donc dû attraper ça d’un gardien de zoo, ce qui est un peu surprenant. Je veux dire, je pense que six pieds seraient une distance minimale de sécurité d’un tigre en toutes circonstances. Mais peut-être que quelqu’un toussait avec sa nourriture.

COVID-19 ne semble pas non plus être limité aux gros chats. Deux groupes de recherche en Chine ont récemment publié des études sur les animaux domestiques à Wuhan et les jeunes chats élevés dans un laboratoire. Ces prépublications n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, et il s’agit de données scientifiques très précoces qui pourraient bien évoluer avec d’autres études. Cela dit, leurs conclusions sont inquiétantes.

L’étude de Wuhan a effectué des tests sanguins sur 102 chats pour voir s’ils avaient des anticorps anti-SAR-CoV-2, ce qui signifierait qu’ils ont été infectés par le virus à un moment donné. 15% des chats ont été testés positifs. Trois d’entre eux vivaient avec des personnes chez qui un diagnostic de COVID-19 a été diagnostiqué – ces trois avaient le plus d’anticorps. Les autres chats étaient errants ou avaient été dans des hôpitaux pour animaux de compagnie.

Les auteurs écrivent que “des mesures immédiates doivent être mises en œuvre pour maintenir une distance appropriée entre les humains et les animaux de compagnie tels que les chats, et des mesures strictes d’hygiène et de quarantaine doivent également être prises pour ces animaux.”

Dans une deuxième étude, des scientifiques d’un laboratoire à haut confinement pour le contrôle des maladies animales à Harbin, en Chine, ont délibérément injecté du coronavirus dans le nez des chats et d’autres types d’animaux pour voir s’ils étaient infectés. Dans une bonne nouvelle, ils n’ont pas vu le virus s’instaurer chez les chiens, les porcs, les poulets ou les canards. Mais il a reproduit rapidement les voies respiratoires des chats et des furets.

Quelques jours après l’infection, tous les chats inoculés ont commencé à répandre le virus dans leurs selles. Les chercheurs ont placé un chat non infecté dans une cage adjacente à chacun infecté. Un tiers de ces chats en bonne santé ont ensuite attrapé le virus de leurs voisins malades.

Jusqu’à présent, selon le CDC, il n’y a aucune preuve que les gens peuvent attraper COVID-19 de leurs chats. Mais l’absence de preuves n’est pas une preuve d’absence. Donc, jusqu’à ce qu’il soit plus clair si le virus peut revenir des chats à leurs propriétaires, il semblerait intelligent de garder vos chats à l’intérieur, de porter des gants et un masque lors du changement du bac à litière, et d’éviter de baiser ou de se frotter le nez avec vos petits snookums.

—Wayt Gibbs

(Ce qui précède est une transcription de ce podcast)