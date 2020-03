Le coronavirus pose une menace unique pour les sans-abri américains

SEATTLE — Dans un organisme sans but lucratif qui fournit des soins de santé et un logement à la population itinérante de la ville, les employés ont commencé un sprint pour désinfecter leurs installations. Parce que l’organisation, le Downtown Emergency Service Center (DESC), est située dans l’un des premiers foyers de nouvelle infection à coronavirus aux États-Unis, les travailleurs se préparent à une vague de besoins médicaux dans la communauté des sans-abri, qui est particulièrement vulnérable pendant la maladie foyers. La situation à Seattle peut être un aperçu des choses à venir pour d’autres villes du pays dont la population sans domicile pourrait être durement touchée par la propagation du virus.

Plusieurs organisations de Seattle fournissent un abri et des soins de santé à des personnes défavorisées. Mais dans une ville avec une si grande population de sans-abri – la troisième en importance aux États-Unis, après New York et Los Angeles – les marges sont déjà minces. «Franchement, nous avons du mal à répondre à toute leur gamme de besoins», déclare Daniel Malone, directeur exécutif de DESC. «La perspective d’ajouter une autre maladie qui pourrait avoir des effets plus graves sur les personnes atteintes d’affections sous-jacentes est assez inquiétante.»

Le nouveau coronavirus semble se propager facilement d’une personne à l’autre. Il a commencé à apparaître dans les États de la côte ouest à partir de fin janvier, et les premiers décès du pays dus à l’agent pathogène se sont produits dans l’État de Washington le 26 février. Au moment d’écrire ces lignes, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont signalé 162 cas d’infection. dans l’État de Washington, et 116 ont été confirmés dans le comté de King, qui comprend Seattle.

Pour les plus de 12 000 habitants de la ville vivant sans domicile, le virus pourrait constituer une menace sérieuse. Ces personnes peuvent être plus sensibles que la population générale à certaines maladies respiratoires telles que COVID-19 (la maladie causée par le nouveau coronavirus), explique Kira Newman, chercheuse en maladies infectieuses à l’Université de Washington.

«Les coronavirus se propagent par transmission de gouttelettes», dit-elle, donc la désinfection des surfaces et le maintien d’une distance entre les personnes sont essentiels pour le contenir. Ces précautions ne sont pas toujours pratiques pour les sans-abri, qui n’ont souvent pas accès au savon et à l’eau chaude et restent dans des abris surpeuplés. Ils ont également un taux élevé de maladies chroniques mal traitées, ce qui les expose à un risque accru d’infection grave au COVID-19. Une fois que les personnes sans foyer tombent malades, elles peuvent manquer des soins appropriés pour aller mieux, y compris un endroit confortable pour se reposer, des liquides chauds et des médicaments.

Les personnes sans logement à travers le pays pourraient bientôt faire face à des défis similaires. Aux États-Unis, plus de 560 000 personnes interrogées au cours d’une nuit en 2019 ont connu l’itinérance, selon le plus récent rapport du département américain du Logement et du Développement urbain sur le sujet. Certains défenseurs des sans-abri dans d’autres parties du pays regardent l’épidémie de coronavirus se dérouler à Seattle alors qu’ils se préparent à ce qu’elle frappe leur propre région. La Coalition nationale pour les sans-abri, un groupe de défense des intérêts à but non lucratif basé à Washington, D.C., a publié une liste de conseils et de ressources pour les personnes sans domicile pour les aider à faire face à une épidémie. Il leur conseille de ne pas toucher leurs yeux, leur nez ou leur bouche et de couvrir la toux et les éternuements. Pour ceux qui présentent des symptômes, notamment de la fièvre, de la toux ou un essoufflement, il recommande de visiter un hôpital ou un centre de soins de santé, comme celui figurant dans le répertoire du National Healthcare for the Homeless Council, qui répertorie les prestataires de soins gratuits ou à bas prix. Le comté de King, dans l’État de Washington, demande à tous les résidents de se rendre aux urgences uniquement si cela est absolument nécessaire. Les salles d’urgence ne peuvent pas refuser des soins à une personne ayant une condition médicale d’urgence en raison de sa capacité de payer en vertu de la loi sur les soins médicaux d’urgence et le travail.

Megan Hustings, directrice générale de la Coalition nationale pour les sans-abri, affirme que les prestataires de soins de santé ont également besoin du soutien des représentants du gouvernement et des membres de la communauté. Les cliniques qui desservent les sans-abri auront besoin de kits de test et d’équipements de protection pour leurs employés, dit-elle. Les personnes qui distribuent des trousses de soins devraient envisager d’y ajouter un désinfectant pour les mains (ou du savon) et des lingettes. Les malades auront besoin d’un abri, d’un accès aux toilettes et d’un endroit pour se laver les mains. Le 5 mars, la mairesse de Seattle, Jenny Durkan, a annoncé son intention d’agrandir les refuges pour sans-abri afin de faire de la place pour un total de 100 personnes supplémentaires pendant l’urgence du coronavirus. L’espace supplémentaire sera prêt dans deux à trois semaines, selon le bureau du maire.

Hustings souligne également la nécessité d’une meilleure éducation. Alors que les gouvernements locaux alertent les citoyens sur l’endroit où le coronavirus est apparu, ils doivent être sûrs que les informations sont transmises par les prestataires de services aux sans-abri aux populations sans logement, dit-elle.

L’épidémie de Seattle pourrait aider le reste du pays à se préparer, car les épidémiologistes locaux l’utilisent pour améliorer leurs recherches. Newman et ses collègues de la Seattle Flu Study testent des volontaires pour le coronavirus, y compris ceux de la population sans-abri, pour en savoir plus sur le virus. Jusqu’à présent, les chercheurs en savent très peu sur la façon dont les virus, en général, se propagent dans les populations sans-abri, dit-elle. “J’espère que c’est quelque chose sur lequel nous en apprendrons davantage grâce aux recherches que nous effectuons actuellement”, ajoute Newman.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.