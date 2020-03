Le coronavirus progresse dans 71 pays, avec 90 000 personnes affectées et 3 200 morts | La société

Les cas de contagion par le nouveau coronavirus ont poursuivi lundi son expansion dans le monde, avec plus de 90 000 affectés et près de 3 200 morts dans 71 pays, tandis que l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est ont pris des précautions pour stopper la maladie.

Les dernières données sur les décès, à 19 heures GMT, ont été publiées lundi aux États-Unis, où il y a déjà six morts, dont trois personnes âgées dans l’État de Washington. Deux des morts se trouvaient dans une maison de retraite avec une cinquantaine de personnes qui ont présenté des symptômes similaires à ceux de la maladie de Covid-19.