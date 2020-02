Le coronavirus provoque la panique dans les sacs du monde et fait peur au peso mexicain

Les marchés s’effondrent à cause du coronavirus Le peso mexicain est l’une des monnaies touchées La maladie s’est propagée en dehors de la Chine

Le coronavirus a semé la panique dans les bourses mondiales et cela a «effrayé» le peso mexicain qui a vu ses performances se dégrader.

La Bourse mexicaine a commencé la semaine avec une forte baisse de 2,22% en ligne avec les marchés internationaux qui sont affectés par une augmentation des coronavirus infectés hors de Chine.

L’indice de référence national a clôturé à 43 805,69 points, son plus bas niveau jusqu’à présent cette année.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les gouvernements doivent être préparés à une éventuelle pandémie de coronavirus en raison de l’augmentation inquiétante des cas en Italie, en Corée du Sud, en Iran et dans d’autres pays.

Pendant ce temps, le Fonds monétaire international a déclaré que le coronavirus est devenu le plus grand risque auquel les marchés financiers seront confrontés dans les semaines à venir.

Au Mexique, les actions les plus touchées dans cette séance de pertes ont été Genomma Lab (LABB) avec une baisse de 5,91% à 20,71 pesos, Grupo Aeroportuario del Sureste (ASURB) et Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAPB) avec des chutes de 5,61 et 4,02 pour cent à 354 et 233,24 pesos.

En revanche, les documents de Grupo Peñoles (PE & OLES) ont été obtenus avec une variation de 6,13% à 206,08 pesos, Gruma (GRUMAB), Bimbo (BIMBOA) et Alfa (ALFAA) avec des augmentations de 1,30, 0,59 et 0,46 par cent à 204,71, 32,31 et 13,18 pesos.

Aux États-Unis, Dow Jones, Standard & Poor’s et Nasdaq ont perdu 3,56%, 3,35% et 3,71%, avec des baisses importantes dans les compagnies aériennes.

American Airlines (AAL) a perdu 8,52% au prix de 25,45 $, tandis que Delta Air Lines (DAL) a chuté de 6,29% à 54,23 pesos.

En Europe, l’Euro Stoxx et le DAX d’Allemagne ont chuté de 4,01% chacun tandis que le CAC 40 de France l’a fait à 3,94% et le FTSE MIB d’Italie à 5,43%.

En Asie, les indices les plus représentatifs ont enregistré des baisses un peu plus modérées, de 0,39% dans le Nikkei du Japon et de 1,79% dans le Hang Seng de Hong Kong.

Dollar 17 cents, à 19,35 $

Au cours de la journée de lundi, le dollar s’est échangé de 17 cents, à 19,35 pesos à vendre à Citibanamex, sa valeur la plus élevée depuis 19,48 le 11 décembre 2019, et à 18,56 unités à l’achat.

Cela est dû à l’incertitude quant à la propagation du coronavirus à l’extérieur de la Chine et à l’avertissement du président Xi Jingping concernant l’impact économique de la maladie dans son pays.

Malgré la forte dépréciation, les pertes du peso ont été modérées en fin de journée, puisqu’il a pu donner 32 cents au dollar en début de journée.

En gros, la devise américaine a repris 20,60 cents, pour être vendue à 19,0700, une cotation seulement inférieure à 19,1460 unités le 11 décembre de l’année dernière.

Les actions américaines se sont accompagnées d’actions en Europe et en Asie alors que les autorités ont lutté pour empêcher le coronavirus de se propager plus largement en dehors de la Chine.

Cinq minutes après le début de la séance à la Bourse de New York, le Dow Jones des industriels a perdu 3,01% ou 873,66 points, se situant bien en dessous de la barre des 29 mille points, à 28 mille 118,75, bien que 917 points aient chuté à un moment donné au début.

La baisse a été similaire pour le S&P 500 sélectif, qui a perdu 91,88 points, jusqu’à 3 mille 245,87, tandis que l’indice composite du marché Nasdaq, dans lequel les principales sociétés technologiques, ont cédé 3,37% ou 322,68 points, à 9.253,91.

La Bourse mexicaine a fortement chuté lors des premières opérations de lundi se négociant à son plus bas niveau de l’année, tirée par une vague d’aversion au risque.

L’indice de référence S&P / BMV IPC, composé des actions des 35 entreprises les plus liquides du marché local, a donné

2,62 pour cent, à 43 mille 627,62 points.

Sur le marché des matières premières, le prix du pétrole du Texas (WTI) pour livraison en avril a ouvert avec une baisse de 4,78%, plaçant le baril à 50,83 $, tandis que le Brent était en baisse de 4%, à 56,16 $.

Les principales bourses européennes ont également subi une forte secousse, avec des baisses dépassant 4% dans le cas de Milan, compte tenu de la crainte que l’expansion rapide du coronavirus hors de Chine et son irruption en Europe suscitent, avec un focus sur l’Italie.

Peu avant 10 heures, Milan se démarque à 4,35% après que le nombre de morts de l’épidémie est passé à quatre. Le nombre de personnes infectées est passé à 185.

Dans le cas de l’Espagne, le principal indicateur de la Bourse espagnole, l’IBEX 35, rapporte 2,92%, tandis qu’à Francfort, les pertes atteignent 3,17% et à Paris, 3,39%; Londres, quant à elle, recule de 2,59%.

Les analystes GI expliquent que la crainte que le coronavirus continue de se propager provoque de fortes baisses sur les marchés européens, ce qui reproduit également la tendance négative en Asie, où Séoul a chuté de 3,87%, après la Corée du Sud a mis le pays en état d’alerte.

La Corée du Sud a signalé lundi 161 nouvelles infections et un septième décédé à cause de coronarivus, qui compte déjà 763 cas dans ce pays asiatique.

En Iran, qui a annoncé ses premières infections la semaine dernière, au moins 12 personnes sont décédées des suites d’un coronavirus sur les 47 cas d’infection confirmés.

Le pays a été isolé lorsque les pays voisins ont fermé leurs frontières.

Compte tenu de la crainte causée par l’expansion du coronavirus et des doutes qui surgissent quant à son impact sur l’économie, les investisseurs optent aujourd’hui pour des valeurs refuge telles que le dollar ou l’or.

De cette façon, l’euro est resté proche des plus bas depuis trois ans, à 1 088 $, tandis que l’or grimpe de plus de 2% et revalide les plus hauts depuis le début de 2013, à 1 683 $ l’once.

Wall Street s’effondre à cause du coronavirus et Dow Jones perd 3,56%

Wall Street s’est effondrée lundi au milieu d’une forte inquiétude quant à la progression du coronavirus et le Dow Jones of Industrials, son principal indicateur, a perdu 3,56%.

À la clôture de la Bourse de New York, le Dow Jones a perdu 1 031,61 points, à 27 960,80, clôturant sa pire journée en deux ans.

Pendant ce temps, le S&P 500 sélectif a chuté de 3,35%, à 3 225,89 unités, et l’indice composite du marché Nasdaq, dans lequel les principaux groupes technologiques sont répertoriés, a chuté de 3,71% et a fini avec 9 221,28 entiers.

L’effondrement de ce lundi est le plus important vécu depuis février 2018 par Dow Jones, qui avec cet automne a perdu toutes les avances qui s’étaient accumulées jusqu’à présent cette année.

Jusqu’à présent, Wall Street avait navigué avec un calme relatif sur la crise de COVID-19, malgré la menace que la maladie fait peser sur l’économie chinoise et, par extension, celle du monde entier.

La propagation du virus en dehors de la Chine, notamment en Corée du Sud, en Iran et en Italie, a puni lundi les bourses mondiales et New York n’a pas fait exception.

Tous les secteurs de Wall Street ont terminé la séance en rouge, avec des pertes particulièrement fortes pour les sociétés énergétiques (-4,74%), les sociétés technologiques (-4,19%) et les biens de consommation non essentiels (-3,53 %).

Les trente valeurs du Dow Jones ont terminé la journée en négatif, avec les plus fortes baisses pour UnitedHealth (-7,84%), American Express (-4,98%), Cisco Systems (-4,96%), Visa (-4 , 80%) et Apple (-4,75%).

La nervosité a saisi le parquet de New York dès les premières mesures de la journée, après avoir appris que la Chine avait déjà accumulé plus de 77000 cas de coronavirus et près de 2600 morts et que l’épidémie continue de s’accélérer dans des pays comme la Corée du Sud et l’Italie.

Lundi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également appelé les pays à se préparer à passer d’une épidémie à une “pandémie potentielle”.

La crainte que la maladie ne ralentisse le rythme de l’économie mondiale a également frappé le prix du pétrole intermédiaire du Texas (WTI), qui a clôturé avec une baisse de 3,65% à 51,43 $ le baril.

Pendant ce temps, les investisseurs ont cherché refuge dans des titres considérés comme sûrs comme l’or, dont le prix s’élevait à la fermeture de Wall Street à 1 662,8 $ l’once, et la dette publique, qui a abaissé le rendement des bons du Trésor à 10 ans à 1,365%.

Pendant ce temps, le dollar a perdu du terrain face à l’euro, qui est passé à 1 085 $.

Avec des informations sur Reforma et EFE