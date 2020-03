Le coronavirus provoque l’effondrement du marché et les infections sont d’environ 100 000

Par Lawrence White et Dan Whitcomb

LONDRES / LOS ANGELES, 6 mars (.) – Les quartiers d’affaires du monde entier ont commencé à se vider et les marchés boursiers ont chuté vendredi, le nombre de personnes infectées par des coronavirus approchant les 100 000 et l’impact économique provoqué par l’épidémie grandir

Un nombre croissant de personnes sont confrontées à une nouvelle réalité, de nombreux travailleurs ont été priés de rester à la maison, les écoles ont été fermées, les grandes réunions et événements ont été annulés, les magasins restent si des articles essentiels tels que des articles de toilette et l’eau et les masques sont déjà une impression habituelle partout.

À Londres, capitale financière de l’Europe, le quartier de Canary Wharf était exceptionnellement calme. Le grand bureau de S&P Global était vide après que la société ait renvoyé ses 1200 employés à la maison, tandis que HSBC a demandé à environ 100 personnes de travailler à partir de leur domicile après qu’un travailleur a été testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le coronavirus.

À New York, pendant ce temps, JPMorgan a divisé son équipement entre le siège social et un emplacement secondaire dans le New Jersey, tandis que Goldman Sachs a envoyé des opérateurs dans les bureaux secondaires à proximité de Greenwich, Connecticut et Jersey City.

L’épidémie s’est propagée aux États-Unis, apparaissant dans au moins quatre nouveaux États en plus de la ville californienne de San Francisco.

Plus de 2000 personnes ont été bloquées lors de la croisière Grand Princess après avoir été interdites de revenir au port de San Francisco, car au moins 35 personnes à bord ont développé des symptômes pseudo-grippaux et ont pris de l’équipement pour tester le virus sur le navire .

Les mesures prises par certaines économies importantes, dont les États-Unis, telles que la baisse des taux d’intérêt et la promesse de milliards de dollars pour lutter contre l’épidémie n’ont pas apaisé les craintes concernant la propagation du virus et ses répercussions économiques croissantes.

Les actions européennes ont continué de chuter après que le marché japonais ait touché un minimum de six mois, avec 97% des valeurs de la Bourse de Tokyo en rouge. Les actions des compagnies aériennes et touristiques ont été les plus touchées par les annulations de voyages non essentiels. “Si cela s’intensifie vraiment, nous pourrions voir beaucoup plus de mises à jour sur les activités des entreprises touristiques et des compagnies aériennes”, a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef du marché d’IG. “Ce qui est impressionnant dans le mouvement actuel, c’est qu’il sous-estime probablement le degré de perturbation auquel nous pourrions être confrontés aux États-Unis et en Europe.” Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé à un creux record de 0,7650% lors de la recherche d’investisseurs refuges.

Selon un décompte de ., plus de 98 000 personnes ont été infectées dans plus de 85 pays et plus de 3 300 sont décédées. En Chine continentale, où l’épidémie a commencé, plus de 3000 personnes sont mortes, tandis que le nombre de morts en Italie a atteint 148.

Au rythme actuel, le nombre de cas confirmés de virus dépassera 100 000 vendredi.

Aux États-Unis, première puissance économique mondiale, au moins 57 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés, qui ont d’abord pénétré le Colorado, le Maryland, le Tennessee et le Texas, ainsi que la ville de San Francisco. Environ 230 personnes ont été infectées au total et 12 sont décédées.

Google, Facebook, Amazon et Microsoft ont conseillé aux employés de la région de Seattle de travailler à domicile, après que certains aient contracté le virus. La recommandation sur le télétravail affectera plus de 100 000 personnes dans ce domaine. Le Sénat américain a approuvé jeudi une dépense de 8,3 milliards de dollars pour lutter contre l’épidémie, rejoignant un certain nombre de pays tels que la Chine et la Corée du Sud.

