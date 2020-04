Le coronavirus rapproche le nombre de morts à 200 000 dans le monde

Lanouvelle pandémie de coronavirusoriginaire de la ville chinoise de Wuhan est sur le point defranchissant le seuil des 200 000 morts dans les 185 pays du mondeoù la maladie a été déclarée, tandis queLes États-Unis, son épicentre mondial, ont dépassé ces dernières heures les 50 000 personnes décédées.

Selon le bilan global de l’Université Johns Hopkins mis à jour ce samedi à 08h30, lune pandémie laisse déjà 2 833 031 personnes infectées et 197 352 décès. Le nombre total de personnes guéries s’élève à 781 382, ​​l’Allemagne en tête de ce tableau avec 106 800 personnes récupérées, suivie par les États-Unis, avec 96 677 personnes.

Cependant, le géant nord-américain reste le pays le plus touché par le coronavirus, enregistrant au cours des dernières 24 heures un21 352 cas au total, contre 29 000 la veille. Avec les nouveaux cas, le solde aux États-Unis s’élève à 890 524 personnes infectées et alors qu’il y a déjà plus de 51 017 décès.

À ce jour, les États-Unis ont fait4,69 millions de tests pour détecter le coronavirus. L’État de New York reste l’épicentre de la pandémie, avec plus de 260 000 personnes infectées et plus de 20 000 morts.

L’Espagne reste le deuxième pays le plus touché par la pandémie et le plus touché en Europepar nombre d’infections, avec un total de 219 764 personnes infectées et 22 524 décès, suivi de l’Italie, qui compte moins de personnes infectées, 192 994, mais plus de décès, 25 969.

La France conserve sa quatrième position mondiale, avec un total de 159 495 cas et 22 278 décès, au-dessusAllemagne, qui cumule 154 545 infections et 5 723 décès.Royaume-UniIl reste le sixième pays le plus touché avec un total de 144 635 personnes infectées et 19 566 décès dus au coronavirus.

La Turquie a dépasséIran et Chine, pays d’origine de la pandémie, et représente plus de 100 000 cas, avec un total de 104 912 cas positifs et 2 600 décès, tandis que leRépublique islamiqueil compte 88 194 positifs et 5 574 décès.

La Chine, pour sa part, a enregistré 83 885 infections et 4 636 décèspar le nouveau coronavirus. La Russie, quant à elle, se classe au dixième rang des pays les plus touchés, avec 68 622 personnes infectées et 615 décès, contre 52 995 infections et 3 670 décès au Brésil.Le Canadail est au-dessus des 40000 positifs, avec 44526 cas et 2386 décès, devantLa Belgique, qui cumule 44 293 personnes infectées et 6 679 personnes décédées.

Ensuite,Pays Basplace le bilan à 36 727 personnes atteintes de coronavirus et 4 304 décès. Plus de 20 000 positifs ont été trouvésLa Suisse, l’Inde, le Portugal et le Pérou, suivis de l’Irlande, de la Suède, de l’Arabie saoudite, de l’Autriche, d’Israël, du Japon, du Chili, de Singapour, du Pakistan, du Mexique, de la Pologne, de la Corée du Sud et de la Roumanie, qui dépassent 10 000 infections.

Émirats arabes unis, Bélarus, Qatar et Danemarkils ont déjà plus de 8 000 positifs. Indonésie, Ukraine,Norvège, République tchèque et Philippinesils comptent plus de 7 000 personnes infectées par un coronavirus.

L’Australie et la Serbie dépassent les 6 000 personnes atteintes de coronavirus, tandis que la République dominicaine, la Malaisie et le Panama ont dépassé le seuil de 5 000 positifs, devant le Bangladesh, la Colombie, la Finlande, l’Afrique du Sud et l’Égypte, qui en comptent plus de 4 000.

Plus de 3 000 infections sontMaroc, Luxembourg, Argentine, Algérie et Moldavie, tandis que la Thaïlande, le Koweït, Bahreïn, le Kazakhstan, la Hongrie et la Croatie comptent plus de 2 000 personnes infectées.

L’Ouzbékistan, Oman, l’Islande, l’Iraq, l’Estonie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Nouvelle-Zélande, le Cameroun, la Bosnie-Herzégovine, la Lituanie, la Slovénie, la Slovaquie, l’Afghanistan, la Macédoine du Nord, Cuba, le Ghana, la Bulgarie et la Côte d’Ivoire ont plus d’un millier d’infections.

.