Le coronavirus réduira les investissements étrangers entre 5% et 15% en 2020 | Économie

L’épidémie de coronavirus réduira d’au moins 5% les investissements étrangers mondiaux prévus pour cette année et pourrait chuter de 15% si la crise sanitaire se poursuit au second semestre 2020, a annoncé aujourd’hui l’Agence des Nations Unies pour le commerce. Développement (CNUCED) dans un rapport.

Ces chiffres ont été calculés à partir des prévisions rendues publiques cette semaine par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), selon lesquelles l’économie mondiale croîtrait à son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008 en raison de COVID- 19 (2,4%), même si l’épidémie peut être maîtrisée avant le milieu de l’année, et réduira cette croissance à 1,4% si la pandémie se poursuit tout au long de 2020.