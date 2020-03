Le coronavirus résistant survit jusqu’à 3 jours sur certaines surfaces

De nouveaux tests révèlent que le coronavirus est résistant pendant 3 jours Ils assurent qu’il peut vivre dans l’air pendant des heures Des scientifiques du gouvernement ont effectué les tests

Le nouveau coronavirus résistant peut vivre dans l’air pendant plusieurs heures et sur certaines surfaces jusqu’à deux à trois jours, selon des tests effectués par des scientifiques du gouvernement américain et d’autres experts.

Leur travail, publié mercredi, indique que le virus peut se propager dans l’air et également en touchant des objets contaminés par d’autres qui en ont, en plus de la transmission de personne à personne.

Depuis son apparition en Chine à la fin de l’année dernière, le nouveau virus a infecté plus de 120 000 personnes dans le monde et a causé plus de 4 300 décès, bien plus que l’épidémie de SRAS, causée par un virus. générique similaire.

Pour cette étude, les scientifiques ont utilisé un aérosol pour jeter des échantillons du virus dans l’air, imitant ce qui pourrait arriver si une personne infectée tousse ou libère le virus dans l’air.

L’étude a conclu que les coronavirus résistants peuvent être détectés jusqu’à trois heures plus tard dans l’air, jusqu’à quatre heures plus tard dans le cuivre, 24 heures sur une surface en carton et jusqu’à deux ou trois jours dans le plastique et l’acier inoxydable.

Des résultats similaires ont été obtenus lors de tests effectués avec le virus à l’origine de l’épidémie de SRAS en 2003, de sorte que les différences de durabilité du virus n’expliquent pas la propagation beaucoup plus large de COVID-19.

Les tests ont été effectués par des scientifiques des National Institutes of Health, de l’Université de Princeton et de l’Université de Californie à Los Angeles, avec un financement de la National Science Foundation.

Les résultats n’ont pas encore été examinés par d’autres scientifiques et ont été publiés sur un portail où les scientifiques peuvent rapidement partager leurs travaux avant de les publier.

“C’est un travail solide qui répond aux questions des gens”, et montre la valeur et l’importance des conseils d’hygiène qui ont été mis en évidence par les autorités sanitaires, a déclaré Julie Fischer, professeur de microbiologie à l’Université de Georgetown. .

“Ce que nous devons faire, c’est nous laver les mains, conscients que les personnes qui pourraient être infectées pourraient contaminer les surfaces”, et garder nos mains loin de nos visages, a-t-il dit.

Comment les personnes vulnérables à l’infection évitent-elles le coronavirus?

Andrea Amelse sait très bien se laver les mains. Au cours des huit dernières années, ils ont été lavés presque chaque fois qu’ils passent dans un évier. Lorsqu’il y a un désinfectant pour les mains, utilisez-le.

Andrea s’efforce d’éviter les personnes atteintes de maladies transmissibles, même si cela signifie travailler à domicile ou manquer une réunion avec des amis. Ce n’est pas toujours facile à 25 ans.

En 2012, Amelse a reçu un diagnostic de lupus, une maladie auto-immune qui la rend vulnérable aux infections. Depuis lors, il a développé une hypertension artérielle pulmonaire, une affection qui nécessite une thérapie intraveineuse via une ligne centrale jusqu’à son cœur.