Chronique: Le coronavirus se propage également parmi les Hispaniques Les latinos diagnostiqués avec cette maladie envoient un message puissant

La principale crainte de l’humanité est déjà un fait. Le coronavirus s’est propagé à travers le monde presque à la vitesse de la lumière et jusqu’à présent aucune puissance humaine n’a émergé qui puisse l’arrêter.

La peste COVID-19 se propage à travers la planète plus rapidement que prévu et pratiquement maintenant les nations qui n’ont pas encore été touchées comptent sur les doigts de leurs mains.

Aux États-Unis, il existe déjà des États dans lesquels des quarantaines ou des couvre-feux ont été décrétés pour limiter la population à descendre dans la rue pour continuer à s’exposer.

Mais malgré cela, l’épidémie de coronavirus continue de se propager rapidement et affecte tout le monde sur son passage. Il a été dit dans un premier temps que les personnes âgées seraient les plus touchées, mais il a été prouvé que cela a déjà coûté la vie à des personnes relativement jeunes et que même des enfants ont été infectés.

En Géorgie, le gouverneur a refusé de décréter la mise en quarantaine, alléguant qu’il ne le juge pas encore nécessaire, bien qu’il existe des villes qui ont déjà pris certaines mesures et imposé des restrictions à leurs habitants.

Mais l’idéal serait que chaque famille et chaque personne prenne les mesures respectives pour éviter d’être la prochaine victime du redoutable coronavirus.

C’est du moins le conseil qu’Anthony Ortega nous donne de sa civière au centre médical où il reçoit un traitement après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, selon son propre témoignage.

«Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont envoyé des messages inquiets pour moi. La bonne chose est que je m’améliore déjà petit à petit. Prenez bien soin de mon peuple; S’ils n’ont pas à partir, ne partez pas, ce coronavirus est très dangereux », a déclaré Ortega publiquement sur sa page Facebook personnelle.

Ortega est populairement connu sous le nom de DJAllstarz, car il travaille comme DJ dans plusieurs boîtes de nuit de la région métropolitaine d’Atlanta.

Ortega a ensuite fait une émission en direct où il a révélé qu’il venait de passer un test positif pour le coronavirus et a affirmé qu’il était à l’hôpital Northside.

«Je viens de recevoir un diagnostic de coronavirus. Ce virus est réel: si vous ne l’avez pas, ne sortez pas. La fièvre s’est déjà calmée, mais je n’ai que la toux », a-t-il déclaré.

«Pour le moment, les médecins disent que j’ai déjà traversé le pire. Je dois être mis en quarantaine pendant que le virus passe, mais soyez prudent car c’est vraiment vrai “, a-t-il ajouté.

Avant d’arrêter la diffusion, il s’est assuré qu’il était clair pour ses contacts sur les réseaux sociaux qu’il valait mieux s’abstenir de se promener comme si de rien n’était.

«Ne sortez pas dans les rues ou dans les bars, mieux vaut rester à la maison que c’est pire que la grippe et pour vous donner envie, prenez bien soin de vous. Les fêtes vont et viennent et à ce moment, il vaut mieux que vous preniez tous soin de votre santé “, a-t-il souligné.