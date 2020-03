Le coronavirus stimule l’annulation massive des réunions sur le climat

Plusieurs réunions des Nations Unies destinées à lutter contre le réchauffement climatique sont reportées ou annulées de façon définitive en réponse à la nouvelle pandémie de coronavirus.

L’épidémie menace également de compliquer le déploiement prévu d’un programme d’échange de droits d’émission des compagnies aériennes organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’aviation civile internationale. Des séances d’information régionales sur le programme de négociation devraient avoir lieu à plusieurs endroits à compter de ce mois.

Les mouvements marquent un changement significatif.

La dernière réunion du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat s’est déroulée à Paris sans interruption, mais le GIEC a sabordé sa prochaine réunion officielle prévue pour la mi-avril en réponse à l’épidémie du virus COVID-19.

«Nous avons annulé la réunion des principaux auteurs du groupe de travail III du GIEC qui devait se tenir à Quito, Équateur, du 15 au 19 avril 2020, avec environ 250 personnes», a déclaré la porte-parole du GIEC, Melissa Gomis. «Nous planifions actuellement une réunion virtuelle au cours de la même période et avons ajouté des jours qui auraient été nécessaires pour voyager.»

Le secrétariat du GIEC examine actuellement tous les déplacements prévus ou proposés de son personnel «au cas par cas», a ajouté M. Gomis.

Le bureau de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à Bonn, en Allemagne, a annulé toutes les réunions physiques jusqu’à la fin avril et évalue ce qu’il faut faire à propos d’une série de négociations régionales sur le climat destinées à renforcer les États membres de l’ONU déterminés au niveau national contributions à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Une telle série de pourparlers a déjà été annulée. La CCNUCC a annoncé qu’elle suspendrait la fin de la Semaine africaine du climat pour Kampala, en Ouganda, fin avril. Les responsables insistent sur le fait que la réunion “est seulement reportée et non annulée, et aura lieu à une date ultérieure qui n’a pas encore été déterminée.”

La CCNUCC a déclaré avoir pris la décision après que plusieurs gouvernements ont commencé à mettre en œuvre des ordonnances d’auto-quarantaine obligatoires pour les visiteurs arrivant de l’étranger, en particulier ceux en provenance des pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus. Le ministère ougandais de la santé a publié des directives similaires.

Reste sans réponse le sort des autres événements de la «semaine du climat» que la CCNUCC cherchait à organiser. Une session Amérique latine et Caraïbes est prévue à Saint-Domingue, République dominicaine, début juillet.

La Secrétaire exécutive de la CCNUCC, Patricia Espinosa, a averti les délégués dans une lettre que l’urgence virale causait de graves perturbations en raison des restrictions de voyage imposées en Allemagne et ailleurs.

“Certaines réunions à venir nécessitent un quorum qui peut être affecté par des annulations de dernière minute ou la non-participation de membres ou de suppléants”, a écrit Espinosa. «L’absence de quorum entrave la capacité de prise de décision lors des réunions. Le secrétariat a déjà connu cette situation ces derniers jours. »

Elle a ajouté que la CCNUCC envisage «des arrangements alternatifs appropriés aux réunions prévues en mars et avril, telles que des réunions virtuelles ou un report».

L’Organisation maritime internationale basée à Londres a également reporté une réunion qui devait avoir lieu ce mois-ci. Le groupe scientifique et le comité juridique de l’OMI devaient se réunir pour discuter d’un certain nombre de questions, y compris les éventuelles réglementations en matière de gaz à effet de serre pour le secteur maritime mondial.

L’OMI insiste également sur le fait que les réunions ont simplement été reportées et non annulées, bien qu’elles n’aient pas été reportées. “L’OMI continuera de suivre tous les développements liés à COVID-19 et informera dès que possible du futur report des réunions”, ont indiqué des responsables dans un communiqué.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré aux journalistes cette semaine que l’épidémie de virus oblige également à prendre des mesures préventives au siège de l’ONU à New York.

«Le coronavirus et le changement climatique sont des problèmes très graves; les deux nécessitent une réponse déterminée, une réponse des gouvernements, des institutions comme l’ONU », a-t-il déclaré. «Il est important que toute l’attention qui doit être accordée pour lutter contre cette maladie ne nous détourne pas de la nécessité de vaincre le changement climatique.»

La pandémie de coronavirus menace également d’entraver le lancement du programme de compensation et de réduction des émissions de carbone de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour l’aviation internationale, autrement connu sous le nom de CORSIA.

L’OACI a cinq réunions régionales pour les consultations de la CORSIA prévues en mars et avril. L’agence n’a pas encore officiellement retardé ou annulé aucun d’entre eux, mais a averti les participants intéressés de planifier des interruptions. L’inscription aux pourparlers se termine dans huit jours.

«L’OACI surveille en permanence l’impact du COVID-19 sur nos événements prévus», ont averti des responsables sur son site Web de planification CORSIA. “Comme ces informations sont évaluées quotidiennement.”

Cette semaine, le conseil de l’OACI à Montréal a adopté une déclaration affirmant «l’urgence de réduire le risque pour la santé publique de la propagation du COVID-19 par le transport aérien et de protéger la santé des voyageurs aériens et du personnel de l’aviation».

Rayna Wong, secrétaire de l’Association des compagnies d’Asie-Pacifique, a déclaré qu’à la connaissance de son organisation, le déploiement et les consultations de CORSIA se poursuivront.

“La mise en œuvre de CORSIA progresse dans le monde entier comme prévu”, a déclaré Wong dans un e-mail.

Les compagnies aériennes ont porté un coup dur à leurs entreprises en raison de l’urgence actuelle.

Le trafic aérien dans toute la région Asie-Pacifique est en forte baisse. Les bureaux des compagnies aériennes chinoises dans les aéroports d’Osaka, au Japon et à Tokyo ont été laissés vides, les transporteurs fermant les vols en raison de restrictions de voyage en provenance de Chine. La Corée du Sud et le Japon viennent de mettre en place de nouvelles restrictions de voyage, avertissant les passagers qu’ils seront soumis à des ordres d’auto-quarantaine pendant deux semaines quel que soit leur état de santé.

Le bureau de Singapour de l’International Air Transport Association prévoit que l’industrie dans son ensemble subira des pertes de revenus de 63 à 113 milliards de dollars en raison de la perte de revenus passagers en fonction de la durée de la crise des coronavirus.

Le pire scénario de l’IATA “est une perte de 19% des revenus des passagers dans le monde”, a déclaré l’association. “Financièrement, ce serait à une échelle équivalente à ce que l’industrie a vécu pendant la crise financière mondiale.”

La conformité à la CORSIA devrait coûter des milliards de dollars par an, mais l’industrie prévoit largement de répercuter les coûts sur ses clients.

Le nombre de passagers aériens ayant fortement baissé en raison de la pandémie, les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation ont chuté, ce qui pourrait compliquer les efforts de calcul des objectifs de réduction des émissions à conduire par la CORSIA. L’IATA n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la façon dont le virus COVID-19 entame la planification de la CORSIA.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.