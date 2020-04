Le coronavirus stimulera la biométrie à “court terme” sans “retour” | Économie

Le coronavirus stimulera la biométrie de la reconnaissance faciale et vocale “à court terme”, au détriment du tactile, non seulement par crainte de contagion par le virus, mais aussi à l’avenir et il n’y a “pas de retour en arrière”.

Il s’agit d’une technologie plus avancée en termes d’expérience utilisateur ou de niveau de sécurité qui est concernée et “lorsque vous essayez une nouvelle technologie et que vous avez une meilleure expérience utilisateur” vous n’arrêtez pas de l’utiliser, estime, dans des déclarations à l’EFE, le directeur commercial de Biometric Vox, Carlos Gavilán.

La peur du contact ou de la contagion augmentera vraisemblablement la biométrie vocale “à court terme”, mais son adoption viendra en raison des avantages que cette technologie offre, comme le fait qu’elle ne nécessite pas de matériel spécifique, ajoute Gavilán.

Au-delà du facteur “sans contact”, la biométrie vocale a été mise en œuvre pendant le confinement car elle “est nécessaire” pour le télétravail, par exemple, pour signer des contrats via un appel téléphonique ou pour accéder à des systèmes explique-t-il.

En ce sens, le président du Conseil général des collèges officiels d’ingénierie informatique (CCII), Fernando Suárez, convient de souligner que “cette crise permet à de nombreuses personnes de découvrir des utilités technologiques jusqu’ici inconnues” qui deviendront “presque essentielles”.

Suarez souligne également que les systèmes de reconnaissance faciale et vocale offrent “de nombreuses” possibilités “par rapport au toucher”.

Le télé-enseignement est l’un des domaines dans lesquels ces techniques “peuvent connaître un boom”, car il faut identifier les personnes connectées aux systèmes d’enseignement à distance, dit-il.

“Le scénario que nous vivons démontre l’énorme potentiel de ce type de technologies” sans contact “”, explique le PDG de FacePhi, Javier Mira.

La biométrie minimise le risque de contagion car l’appareil n’a pas besoin d’être touché, explique Mira, qui met également en évidence les avantages pour l’utilisateur et une sécurité accrue parmi ses avantages.

FacePhi et Biometric Vox ont ouvert de nouvelles opportunités sur le marché et les deux sociétés répondent à de nouvelles demandes et clients.

Le premier a mis en œuvre sa technologie il y a quelques jours à peine dans un hôpital de Séoul, en Corée du Sud, de sorte que les cartes de santé ne sont plus nécessaires et la gestion pour identifier les patients est “plus efficace”, explique Mira.

De son côté, l’entreprise de biométrie vocale a doublé le nombre de consultations depuis le début de la crise en Italie. Ils s’attendent à ce que leur chiffre d’affaires augmente le mois prochain, d’au moins 50%, selon les estimations de Gavilán.

La demande de systèmes de contrôle du temps, de vérification d’identité vocale et de signature de contrats et d’achats a explosé.

Les entreprises ont vu que “leur activité s’arrêtait” si elles n’adoptaient pas de nouvelles solutions et qu’elles avaient besoin d’alternatives qu’ils pouvaient trouver dans leurs ordinateurs d’entreprise, mais qu’ils n’avaient pas chez eux, ajoute-t-il.

De plus, la biométrie est la technologie «la plus robuste» en termes de sécurité et est «à l’abri» des enregistrements ou des imitateurs puisqu’elle non seulement reconnaît le son, mais identifie également comment il est généré.

Le président du Conseil général des collèges officiels d’ingénierie informatique estime également que la sécurité est une autre raison qui favorisera l’adoption des systèmes biométriques car ils offrent des garanties élevées parmi les trois niveaux d’identification possibles.

Carlota G. Velloso