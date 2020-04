Le coronavirus transforme les maisons latino-américaines en salles de classe de fortune

SAN CRISTÓBAL, Venezuela, 2 avril (.) – Vanesa Jaimes a étudié pour être employée administrative dans le système de santé vénézuélien, mais ces jours-ci, elle pourrait être décrite comme l’enseignante de ses quatre enfants.

Depuis le début de la quarantaine au Venezuela à la mi-mars, Jaimes a passé ses journées à jongler avec l’accès à Internet, à surveiller les discussions WhatsApp avec les tâches que l’école envoie et à travailler avec chacun de ses enfants.

Pour aider Gabriel, âgé de 8 ans, en mathématiques, il a même dû réapprendre la division à deux et trois chiffres parce que, comme beaucoup d’adultes, il ne l’avait pas fait depuis des années.

“J’ai un Internet qui n’est pas très bon et quand je ne l’ai pas, j’utilise les données du téléphone”, a expliqué Jaimes, 33 ans, dans une pièce pleine de meubles et d’ordinateurs que Gabriel et son frère Mateo, sept ans, font un terrain de football dans l’après-midi.

Les enfants “doivent faire différentes choses (…) il faut enquêter et extraire un résumé et Gabriel a été placé en train de regarder des vidéos YouTube”, a ajouté Jaimes, qui vit dans la ville andine de San Cristóbal, près de la frontière avec la Colombie. .

Jaimes fait partie des mères et des pères d’Amérique latine à l’époque des coronavirus.

Bien que les difficultés soient différentes parmi les élèves d’Amérique latine, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a averti en mars que “jamais autant d’écoles n’ont été fermées en même temps”.

La propagation du virus, qui a mis en quarantaine de nombreux pays de la région, a laissé au moins 154 millions d’enfants, soit plus de 95% des inscriptions, en dehors des écoles, selon l’UNICEF.

“Si les écoles sont agrandies, il y a un grand risque que les garçons et les filles prennent du retard dans leur courbe d’apprentissage et que les élèves les plus vulnérables ne retournent pas en classe. Il est vital qu’ils ne s’arrêtent pas apprendre de chez soi “, a déclaré Bernt Aasen, directeur régional de l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

En outre, a souligné le Fonds, la fermeture des écoles entraîne la suspension d’autres activités clés pour les enfants comme le service d’alimentation scolaire.

Dans toute l’Amérique latine, les zones rurales et les quartiers pauvres des villes manquent de services Internet ou sont très lents, ce qui rend difficile pour les enfants les plus vulnérables d’accéder aux tâches qu’ils envoient via WhatsApp via les smartphones.

Depuis le mois de mars, le gouvernement du président Nicolás Maduro diffuse à la télévision publique un programme intitulé “Chaque famille, une école”, qui propose un contenu simple aux enfants de l’enseignement initial, primaire et secondaire pendant plus d’une heure.

Quelque chose de similaire se produit à Cuba, où depuis cette semaine deux des huit chaînes de télévision sont consacrées à des cours pour les écoliers de cinq à 18 ans.

Eva Escalona, ​​directrice des sciences et techniques du ministère cubain de l’éducation, a déclaré avoir organisé deux chaînes de télévision publiques afin qu’il n’y ait pas de coïncidence dans les niveaux d’enseignement, “compte tenu du fait qu’il peut y avoir plusieurs étudiants dans une même maison” de différents cours. .

Zebrezeit Barrera, un ingénieur en construction de 37 ans à La Havane, a déclaré que pendant plus d’une semaine, elle avait enseigné à sa fille “afin qu’elle ne manque pas l’école”.

“J’insiste sur son apprentissage pour qu’elle n’ait pas à répéter l’année”, a déclaré Barrera, dont la fille de six ans, Liz, est en première année.

Denisse Gelber, chercheuse au Center for Educational Justice au Chili, a déclaré qu’il était impossible pour les parents, dont certains continuent de travailler à l’extérieur du foyer, de continuer à soutenir l’éducation de leurs enfants.

“Les écoles occupent une place centrale dans la plupart des sociétés car elles tentent de rééquilibrer les inégalités d’origine”, a-t-il déclaré. “Malheureusement, certaines familles sont vraiment désavantagées.”

Au Chili, où de violentes manifestations de rue ont éclaté l’année dernière, les enseignants, les universitaires et les acteurs ont appelé la semaine dernière dans une lettre ouverte aux chaînes de télévision pour diffuser des programmes éducatifs afin d’éviter d’exacerber “de graves inégalités”.

Pendant ce temps, les meilleures écoles privées du pays font face à une débauche de parents ennuyeux pour avoir payé des frais de scolarité trop lourds en échange de liens vers des vidéos YouTube ou des projets d’artisanat.

La dépendance à Internet pour maintenir l’éducation entraîne également des inégalités entre les écoles urbaines et les zones rurales avec moins d’infrastructures.

Martha Gracia, qui enseigne les technologies de l’information dans une école de la petite ville colombienne d’Arbeláez, a déclaré que les enseignants soumettaient des devoirs via WhatsApp, bien que seulement environ 30% d’entre eux aient accès à cette application.

Les autres devront compter sur leurs parents pour collecter des copies papier des instructions auprès d’un coordinateur local.

“La plupart des étudiants viennent de zones rurales qui n’ont pas de ressources et n’ont pas d’ordinateur à la maison”, a expliqué Gracia.

Dans la communauté isolée de Palo Mocho, dans le sud du Venezuela, où la signalisation Internet et cellulaire est faible, l’éducation est revenue à ses racines rudimentaires.

Les enseignants affichent une pancarte dans l’entrepôt local demandant aux parents de visiter l’école afin qu’ils puissent copier les devoirs écrits sur une feuille de papier collée sur une clôture métallique.

“Il n’est pas facile de maintenir la continuité des classes”, a expliqué Ariannys Rengel, 32 ans, directrice d’une école locale qui a rendu visite à des familles, marchant parfois jusqu’à une heure pour rentrer chez elle.

“Le gouvernement parle d’avancées technologiques, mais ici il n’y a ni télévision, ni radios, ni smartphones”, a expliqué Rengel.

(Rapport d’Anngy Polanco à San Cristóbal, María de los Angeles Ramírez à Puerto Ordaz, Nelson Acosta à La Havane, Oliver Griffin à Bogotá et Aislinn Laing à Santiago. Écrit par Vivian Sequera; Édité par Javier López de Lérida)