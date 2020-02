Le Corps d’armée américain cherche à éviter la répétition des inondations du Midwest 2019

L’Army Corps of Engineers prévoit une étude majeure sur les moyens de réduire les inondations le long de la partie inférieure de la rivière Missouri, où des précipitations record et des levées défaillantes ont dévasté les communautés au cours de l’année écoulée.

L’étude analysera une étendue de 735 milles du plus long fleuve du pays et de ses affluents – un tronçon qui s’étend du coin nord-est du Nebraska à l’est du Missouri, où le fleuve Missouri se jette dans le Mississippi.

Les débordements et les brèches de digues ont causé des milliards de dollars de dégâts depuis mars dernier dans l’Iowa, le Kansas, le Missouri et le Nebraska. Le gouvernement fédéral a déclaré des catastrophes majeures dans 321 des 411 comtés de ces quatre États – 78% des comtés – les rendant éligibles à l’aide fédérale d’urgence, selon les dossiers de la Federal Emergency Management Agency.

Les inondations ont également mis la pression sur le corps d’armée pour améliorer sa gestion du vaste réseau de digues, de barrages et de réservoirs du fleuve Missouri afin de réduire les dommages causés par les inondations.

L’étude “reconnaît l’urgence qui nous a été exprimée par les États et notre propre conscience des défis de la gestion d’un système comme celui-ci”, a déclaré Matt Rabe, porte-parole de la division nord-ouest du corps d’armée, qui dirigera la étude.

Les responsables du Midwest ont salué la décision du Corps d’armée.

“Nous sommes très excités à ce sujet. Nous savons que nous devons faire quelque chose de différent. Nous venons de voir des inondations de plus en plus souvent”, a déclaré Tom Waters, président de la Missouri Levee and Drainage District Association.

“Nous avons un système qui est en panne. Il n’a pas suivi au fil du temps avec la quantité d’eau qui descend le fleuve”, a ajouté Waters, qui a témoigné devant le Congrès en juillet.

Le sénateur Mike Rounds (RS.D.) a salué l’étude du Corps d’armée et a déclaré dans une déclaration à E&E News: “Nous aimerions voir cette étude fournir au Corps des recommandations sur la meilleure façon de construire un système de levée plus résilient dans le avenir afin que les communautés le long de la rivière Missouri puissent éviter des inondations importantes. “

L’étude est importante pour ce que le Corps d’armée va – et ne veut pas – enquêter.

Le corps d’armée se concentrera sur l’amélioration de la résilience des contrôles des crues le long du cours inférieur du Missouri et sur l’amélioration du débit des cours d’eau afin que les hautes eaux se retirent plus rapidement. Certains affluents de la rivière Missouri, comme la rivière James dans le Dakota du Sud, sont restés à des niveaux d’inondation pendant près de 300 jours à partir de l’année dernière.

Mais le corps d’armée ne prévoit pas de réviser sa stratégie de gestion des rivières pour mettre l’accent sur le contrôle des inondations sur d’autres objectifs tels que le maintien de l’approvisionnement en eau municipal, la protection des espèces menacées et le trafic de barges le long du fleuve Missouri. Les législateurs du Midwest tels que le sénateur Chuck Grassley (R-Iowa) ont pressé les chefs du corps d’armée de faire du contrôle des inondations la priorité absolue le long de la rivière Missouri.

Brick. Le général Peter Helmlinger, commandant de la division nord-ouest du Corps d’armée, a déclaré lors d’une audience au Sénat en août qu’une étude “ne porterait que sur les mesures de gestion des risques d’inondation avec des effets négatifs minimes, voire inexistants, sur la navigation et à d’autres fins autorisées de les projets de la rivière Missouri. “

“Une telle étude est essentielle si nous voulons nous préparer à la prochaine inondation majeure dans ce bassin”, a ajouté Helmlinger.

En se concentrant sur les 735 milles inférieurs du fleuve Missouri, les corps d’armée éviteront largement de se concentrer sur les 1 600 milles supérieurs, qui traversent les Dakotas et le Montana et qui comprennent une série de réservoirs et de barrages massifs qui contrôlent le débit du fleuve au-dessous de Sioux City, Iowa. .

L’étude de la partie inférieure de la rivière Missouri est “un fruit bas”, a déclaré Waters de l’association des digues, car elle évite les affrontements régionaux qui pourraient se produire si le Corps d’armée cherchait à revoir sa gestion de l’ensemble de la rivière de 2341 milles.

“Lorsque vous commencez à parler de la modification des versions dans le [Upper Missouri] réservoirs, puis vous commencez à entrer dans la querelle du bassin supérieur et inférieur que nous avons vu dans le passé. Il devient beaucoup plus difficile de faire avancer les choses “, a déclaré Waters.

Le Corps d’armée a commencé à explorer une étude majeure du fleuve Missouri peu de temps après qu’un rare “cyclone à la bombe” ait déversé des pluies abondantes sur le Midwest et provoqué la fonte de la neige plus tôt que d’habitude. Les conditions ont provoqué des inondations massives dans la région.

Les responsables du corps d’armée ont déclaré à l’époque qu’ils auraient besoin du Congrès pour autoriser une étude complète du fleuve Missouri. Mais les responsables de l’agence ont décidé qu’ils avaient le pouvoir de faire l’étude par eux-mêmes en vertu de la loi fédérale sur la lutte contre les inondations, a déclaré Rabe, le porte-parole.

Certains détails de l’étude sont inconnus, tels que son coût, sa durée et sa source de financement. Le Corps d’armée explore diverses options de financement – y compris en utilisant l’argent dont il dispose et en cherchant un nouveau crédit auprès du Congrès, a déclaré Rabe.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.