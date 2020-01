Le côté obscur de Kobe Bryant et comment il a refait surface après l’accusation de viol

Sa qualité artistique sur le court transcendera les générations, son extrême compétitivité sera un paramètre pour tous ces athlètes avec une voracité inhabituelle, son charisme et son empathie resteront dans le cœur de millions de personnes, sa générosité sera un attribut dont ceux qui étaient proches se souviendront pour toujours, sa mentalité écrasante, son dévouement absolu et son professionnalisme deviendront les protagonistes de dizaines d’anecdotes, sa dévotion à son idole Michael Jordan sera marquée dans de nombreuses histoires et la persécution ambitieuse de l’histoire restera comme un fil conducteur de chacune de ses valeurs. Ainsi, son idolâtrie grandira chaque jour et son héritage deviendra finalement un facteur immortel. Kobe Bryant Ce sera, pour toujours, un mythe. Encore plus maintenant, après la tragédie. Mais aussi il y aura un incident qui ne peut pas être supprimé, un cas qui a marqué sa vie et marquera sa mémoire. Il ne parviendra jamais à éclipser sa carrière, mais il ne peut pas non plus l’éviter. Ici nous compterons, à travers des documents légaux, ce qui se serait passé cette nuit du 30 juin 2003 au Colorado. Comment cette accusation d’abus sexuel par une jeune fille de 19 ans qui travaillait dans un hôtel a perturbé sa «lune de miel sportive», nous détaillerons comment Bryant a traversé le pire moment qui comprenait l’abandon de sponsors et la séparation temporaire de sa femme, et aussi comment la star a compris cette situation comme un appel du destin à changer beaucoup de choses dans sa façon d’être et de récupérer La route de la gloire.

C’était il y a 17 ans lorsque le joueur est arrivé à Cordillera, une ville de 7 000 habitants, pour séjourner à l’hôtel Lodge & Spa avant ce qui serait une simple arthroscopie du genou. Comme le montre la déclaration des deux enquêteurs, Kobe a demandé à la réceptionniste de lui montrer le confort de la station et, dans sa chambre, ils se sont embrassés. «Nous avons fait une visite des lieux avec l’un de ses amis et il m’a demandé de retourner dans la chambre dans 15 minutes. Quand je l’ai fait, il m’a demandé de le serrer dans ses bras et là, il m’a embrassé. Je l’ai permis… », a-t-elle dit, qui a dit que les baisers avaient duré« cinq minutes ». Jusqu’ici, disent les deux parties, tout a été convenu. Ensuite, les versions diffèrent un peu …

«Il a commencé à me toucher, puis il a baissé son pantalon et quand il a commencé à chercher le mien, je lui ai dit non, que je devais y aller et c’est à ce moment-là qu’il m’a attrapé le cou. Je lui ai demandé de me quitter et je sais qu’il écoutait parce qu’à chaque fois que je lui demandais d’arrêter, il me serrait plus fort. Pas au point de ne pas pouvoir respirer mais d’une manière qui m’a fait peur », a-t-elle ajouté. Kobe ne s’est jamais arrêté et a commencé, selon ce qu’il a dit à la police, à frotter ses parties intimes sur le pantalon de la jeune fille. Quand elle put se lever et se dirigea vers la porte, il entra et la prit des deux mains autour de son cou. Il l’a emmenée dans un fauteuil, a soulevé sa chemise et a commencé à la déshabiller. “À ce moment-là, j’avais déjà très peur”, a déclaré la jeune fille, qui a dit qu’elle n’avait pas dit plusieurs fois. Les agents lui ont demandé si elle pensait que l’accusé l’avait entendu, c’était clair. “Bien sûr, parce que chaque fois que je lui disais, il m’attrapait plus fort.” Il était là, quand avec une main sur son cou, Kobe a rapproché son visage du sien et lui a dit. “N’est-il pas vrai que tu ne vas en parler à personne, non?” Elle a admis qu’elle ne lui avait pas dit plusieurs fois, même en se retournant et en le regardant en face, et Bryant a continué à pénétrer. “J’avais peur que si je disais oui, je serais encore plus physique avec moi”expliqua-t-il. Selon le témoignage, la pénétration “a duré cinq minutes”, avec ses pleurs, jusqu’à ce que Bryant s’arrête … Puis il lui a demandé de se coiffer, de se laver le visage et, avant de la laisser partir, elle a répété que “cela doit rester entre nous” “

La déclaration de Bryant était très différente. Tout d’abord, surpris par les questions de la police, il a déclaré que rien ne s’était passé entre eux et, lorsque les agents l’ont informé de la plainte, la première chose qu’il a dite était «si nous pouvons résoudre ce problème de quelque manière que ce soit, car si ma femme Tout cela peut devenir très en colère. “ Quand il a été précisé que la fille avait subi des analyses de sperme et de sang, la star des Lakers a admis que les deux avaient eu des relations sexuelles “absolument d’accord”. Il a dit que lorsqu’ils sont arrivés dans la pièce, la fille a montré son tatouage sur son dos et l’a embrassé. Interrogée par des détectives pour savoir si elle a dit non à tout moment, elle a répondu “une seconde, je pense à ce dont nous parlons à ces moments …”. Après avoir précisé qu’elle avait brièvement pratiqué le sexe oral, quelle était la position et la durée de l’acte (“cinq minutes”), Kobe a rappelé que la seule fois où il avait entendu le refus était quand il avait demandé de “finir” sur son visage. Ensuite, il a dit qu’il n’avait jamais éjaculé sur elle, ce qu’il a fait quand il a quitté la pièce, sur une chemise blanche que, même, la star a lancée sur l’un des enquêteurs … Bryant, en plus, a admis qu’il avait été infidèle auparavant. Il a même dit qu’il avait une amante nommée Michelle, avec qui il a fait le même “jeu” pour l’attraper par le cou … Enfin, le joueur a même invoqué Shaquile O’Neal dans son témoignage. “J’aurais dû faire comme lui, qui leur donne de l’argent et donne des voitures … Il doit déjà avoir dépensé un million de dollars” pour garder les femmes décontractées au calme.

La première déclaration publique de la star est intervenue 12 jours plus tard. «Quand la vérité sera connue, tout ira bien, tu verras … Tu me connais, je ne devrais rien dire. Ils savent que je ne ferais jamais quelque chose comme ça », il a publié dans le Los Angeles Times. Quatre jours plus tard, il a fait sa première apparition publique, avec sa femme Vanessa Williams, lors de la remise des prix ESPY. Un jour avant, il a été officiellement accusé de viol et d’enlèvement, deux chefs d’accusation qui pourraient le condamner à une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Kobe a ensuite donné une conférence de presse, accompagné de sa femme, rejetant les accusations. «Je suis innocent. Je ne l’ai forcée à rien », a-t-il dit avant d’admettre sa seule erreur, ayant été infidèle. “Je suis très en colère contre moi-même pour avoir commis l’adultère”, il a fermé, avec un geste sinistre.

La vérité est que les tests, accessibles en privé par le site Daily Beast, ont commencé à prouver le contraire. L’infirmière responsable du service des infirmières examinatrices en matière d’agression sexuelle qui l’a examinée a indiqué que J’ai eu beaucoup de lacérations dans la région. “Ils ne coïncident pas avec un acte sexuel consensuel”, a-t-il déclaré. Il a même assuré qu’ils s’étaient produits en l’espace de 24 heures au maximum. La défense de Kobe, cependant, était derrière les antécédents sexuels de la victime, essayant de prouver que ces lacérations auraient pu se produire dans un acte sexuel différent, surtout après qu’elle ait admis qu’elle avait eu des relations sexuelles consenties quelques jours auparavant avec une autre l’homme et est même allé au test à l’hôpital avec une pompe qui avait des traces de sperme d’une personne qui n’était pas Bryant, selon les tests effectués. Les avocats de la joueuse ont également souligné le passé de la jeune fille – elle avait été hospitalisée pour dépression il y a quatre mois, même avec au moins deux tentatives de suicide présumées – et «l’excitation» qu’elle avait à rencontrer Kobe.

Vous ne saurez jamais ce qui s’est réellement passé dans la chambre n ° 35 du complexe, la vérité est que Le 1er septembre 2004, une semaine avant le début du procès oral avec les déclarations des témoins, l’affaire a été rejetée par la même partie accusatrice.. Certains disent que cela s’est produit parce qu’elle était – elle n’a jamais transcendé son identité – émotionnellement submergée par la pression des médias et, surtout, des avocats de la star. La réalité est que la jeune fille a annoncé qu’elle ne témoignerait pas dans le processus, ce qui ne permettrait pas au procès pénal de se poursuivre. Ça oui, Il a présenté ses excuses à Bryant, qui a publié une déclaration ferme. «Tout d’abord, je tiens à m’excuser auprès de la fille impliquée dans l’incident, pour mon comportement et les conséquences qu’elle a subies au cours de l’année écoulée. Bien que cela ait été extrêmement difficile pour moi, je ne peux qu’imaginer à quel point cela a été difficile pour elle. Je m’excuse également auprès de leur mère et des membres de leur famille. Mes amis aussi, les gens qui m’ont soutenu et les citoyens d’Eagle, Colorado. Je tiens à préciser que je ne remets pas en question les motifs de la fille de me dénoncer et que je ne lui ai pas payé d’argent. Nous avons seulement convenu que votre déclaration ne serait pas utilisée contre moi. Bien que je crois que notre rencontre sexuelle a été consentie, je comprends aujourd’hui – après l’avoir écoutée et les avocats – que pour elle ce n’était pas le cas, qu’elle n’a pas pris l’incident comme moi », a-t-il déclaré, conscient que le pire s’était produit – le processus pénal Je pourrais le mettre en prison pendant de nombreuses années – bien que l’affaire resterait civile. C’était le moins … Cette demande s’est terminée en mars 2015 avec un arrangement économique succulent. Bien que le chiffre ne soit pas connu, Bryant aurait payé 2,5 millions de dollars, le maximum autorisé par cette juridiction du Colorado.

Ce fut la fin d’un cauchemar, mais seulement du légal. Kobe devait encore réparer son image de mari, père de famille et idole, ce qui nécessiterait un long processus. À Vanessa Cornejo Urbieta – elle est née avec ce nom, puis a changé pour Williams -, sa femme d’origine mexicaine avec laquelle il s’était marié en 2001, elle lui a donné une bague avec 8 carats de diamants violets qui lui a coûté 4 millions de dollars mais, comme On pouvait s’y attendre, cela n’a pas beaucoup aidé. Le mariage a subi une spirale négative et, malgré la naissance de leurs deux premières filles (la deuxième, Gianna, décédée dans l’accident), a conduit à la demande légale de divorce, déposée par elle en décembre 2011. Kobe, comme cela s’est produit à chaque étape de sa carrière, était têtu, l’a combattu et, deux ans plus tard, les deux ont annoncé que cette demande judiciaire avait été rejetée. Ils ont créé une fondation commune et ont eu deux autres filles, donnant l’image d’un mariage absolument réhabilité.

Ce qui suit (en parallèle) était retrouver son image publique après que deux sponsors de premier plan, tels que Nutella et McDonald. C’est ainsi que Kobe a potentialisé son côté charismatique. Il était plus amical chaque jour sur et en dehors du terrain. Sans renoncer à sa voracité en tant que joueur, il a montré son côté le plus empathique, patient et favorable. Par exemple, il a été choquant de voir comment, lors des qualifications olympiques de 2007, il a décidé de le jouer, disent-ils, sur les conseils de leurs représentants pour être plus proche du peuple, il a donné des dizaines de notes aux médias argentins, parlant en espagnol et toujours avec le sourire. La même chose s’est produite dans leur interaction avec les gens et les fans, que ce soit dans les stades ou dans la rue. Ainsi, petit à petit, au fil du temps, les blessures se refermaient. Plusieurs stades, qui l’ont d’abord harcelé et lui ont rappelé l’affaire, ont commencé à céder à sa pression. Sauf à Denver, l’équipe d’État où l’événement s’est produit, qui l’a gardé comme son principal ennemi à chaque fois qu’il visitait son terrain. Jusqu’à l’annonce de sa mort, lorsque le Centre Pepsi s’est levé et a commencé à crier “Kobe, Kobe …”, dans un climat de tristesse et de stupeur absolues …

Bryant a réussi, en une décennie, à passer d’une personnalité remise en question à récupérer le trône populaire d’un joueur bien-aimé. À tel point que, dans sa vingtième et dernière saison (2015/2016), sur chaque terrain, il a été traité comme un roi. Ils ont rendu hommage à sa carrière et pratiquement personne ne se souvenait de ce qui s’était passé en 2003. Bien sûr, 13 ans s’étaient écoulés et les blessures semblaient cautérisées. Pour beaucoup au moins, à l’exception des associations féministes qui l’ont de nouveau critiqué après avoir reçu l’Oscar du meilleur court métrage publicitaire en 2018.

Sur le terrain, malgré son talent et sa personnalité énormes, cela lui a également coûté. D’abord par le départ de Shaquille, qui – fatigué de se battre avec Kobe – s’est rendu à Miami, à la recherche de nouveaux airs, après l’échec du Big 4 qui s’était formé avec Bryant et de deux personnalités historiques comme Karl Malone et Gary Payton. Le sport n’était pas facile et moins du mental. Pour cela, Pour commencer un nouveau départ, il a pris une décision symbolique: changer le n ° 8 de sa chemise en n ° 24. Pour certains, cela semblait être une quête – une fois de plus – une longueur d’avance sur son idole, Michael Jordan (il a utilisé le numéro 23), mais en réalité, il ressemblait plus à un flou et à un nouveau compte. Pour fonder une nouvelle équipe, être à nouveau dominant, un vainqueur sans argument ni polémique … Et Kobe, comme tout ce qui a été proposé dans sa carrière, l’a fait.

Bryant a concentré ses énergies sur le terrain. Nuit après nuit, jour après jour, il s’apprête à reprendre sa place. Dans le sport. Et donc dans la société. Il a travaillé avec Phil Jackson, malgré le fait que l’entraîneur ait été publiquement dur avec lui, dans son livre The Last Season, dans lequel il le décrit comme quelqu’un impossible à entraîner, en raison de son énorme ego et de sa confiance en soi excessive. La route n’a pas été facile et a parfois montré sa frustration. Comme quand, le 28 janvier 2007, il a frappé Manu avec son coude et l’a sorti, saignant de la cour. Deux incidents très similaires se sont produits deux mois plus tard, d’abord avec Marko Jaric puis avec Kyle Korver. Et, à chaque événement, le fantôme voltigeait à nouveau sur lui. Alors qu’il se calmait et que l’équipe s’armait mieux, le match s’est déroulé. Les mêmes que les triomphes et les prix, comme celui de MVP dans la phase régulière de 2007/2008. La défaite en finale contre les Celtics a été difficile, étant son rival, mais il lui a donné un autre apprentissage et l’a préparé pour son match revanche, un an plus tard …

En juin 2009, quatre ans après la fin du cauchemar, Bryant a de nouveau touché le ciel avec ses mains, quand il a battu Orlando Magic 4-1 dans la définition, étant le plus précieux, devenant le premier joueur depuis Jerry West en moyenne au moins 32 points (32,6) et 7 passes décisives (7,4). La saison suivante, sans que le sac à dos sur son dos ait gagné seul avec le grand Shaq, il se déchaîna, réalisa six paniers gagnants dans différents jeux et conquit le double championnat, dans une définition épique face aux Celtics qui finirent 4-3 en faveur des Lakers. Encore une fois le MVP, encore une fois la reconnaissance massive et son côté obscur était plus loin.

Ainsi, au fil des ans, jusqu’à être publiquement en rien. Certains croient cela en raison du machisme et des privilèges dont jouissent les superstars mondiales. Comme l’actrice Evan Rachel Wood, qui a déclaré sur les réseaux sociaux que Bryant était «un héros sportif, mais aussi un violeur. Ce sont deux vérités qui peuvent exister simultanément. » Pour certains, ce fut une brillante carrière, une personnalité charismatique et une famille qui est restée unie, avec lui et malgré tout … La vérité qui s’est passée, il l’a admis très clairement, bien qu’il ait pu se remettre. Une histoire qui méritait d’être racontée complète.