Le côté romantique de Saúl «El Canelo» Álvarez et sa petite amie Fernanda Gómez

Malgré garder leur relation loin des réflecteurs, Saul “El Canelo” Álvarez profité de cette journée de Saint Valentin partager un carte postale romantique sur son compte Instagram avec sa petite amie et la mère de sa troisième fille, Fernanda Gomez.

Le boxeur mexicain et son partenaire apparaissent sur la photo Embrassé sur une plage paradisiaque, dont ils ont décidé de garder le lieu secret, accompagné de la phrase “Bonne journée à tous”, qui a jusqu’à présent reçu plus de 655 000 likes et plus de 190 commentaires avec les félicitations de ses fans.

De la même manière, Fernanda correspond à cette démonstration d’amour avec une autre image publié sur le même réseau social où vous pouvez voir “El Canelo” tenant dans ses bras la belle tapatia, alors qu’elle le serre dans ses bras et qu’ils regardent tous les deux la caméra, mettant en évidence la grande affection qui les unit.

Il convient de mentionner que récemment le boxeur a commencé à suivre sa petite amie sur Instagram, ce qui a attiré beaucoup d’attention. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’ils publient leurs aventures ensemble, car si quelque chose qu’ils ont en commun est leur passion pour les voyages. Et ils ont profité de vacances inoubliables dans des destinations telles que Dubaï, Thaïlande, Bahamas et Maldives.

En outre, le 11 février dernier, Fernanda a publié un autre moment attachant avec votre famille, cette fois au cours de la récente anniversaire de sa fille Maria Fernanda, qu’ils ont consenti comme une princesse entière. Pour cette journée spéciale, les fiers parents ont préparé une fête inspirée par le lac des cygnes et même la petite Mafer, comme ils l’appellent affectueusement, est devenue danseuse.

Une deuxième chance dans votre histoire d’amour

Originaire de Guadalajara, Jalisco, Fernanda Gómez C’est un modèle qui J’avais déjà occupé mon cœur de boxe multi-champion.

Cependant, le couple s’est séparé au printemps 2017 et Saúl a commencé une relation avec le modèle colombien Shannon de Lima, ex-chanteur chanteur Marc Anthony En même temps, Fernanda a annoncé qu’elle était enceinte.

À la mi-décembre, Fernanda a accouché dans un hôpital privé de Los Angeles de María Fernanda, bien qu’il n’ait jamais officialisé l’identité du père.

Un mois plus tard, il a partagé la première photo de son bébé et a écrit sur son compte Instagram: «Presque un mois du plus beau cadeau que Dieu m’a fait et de la vie, je t’aime mon bébé María Fernanda Álvarez Gómez».

En octobre 2017, la relation entre “El Canelo” et Shannon s’est refroidie et a mis fin à leur cour. Les rumeurs d’un une éventuelle réconciliation entre le boxeur et Fernanda n’a pas attendu.

Ce n’est qu’en juillet de cette année 2019 que Fernanda a partagé une nouvelle image de Saul étreignant sa fille, montrant qu’ils étaient à nouveau ensemble.

Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que le couple revient à sa relation et, apparemment, ils sont très amoureux.

Un champion dans et hors du ring

“El Canelo” a montré une fois de plus son empathie pour les causes sociales, les enfants atteints de cancer, dans son Jalisco natal.

Grâce à Twitter, l’association Nez rouge A.C. Il a demandé le soutien de l’athlète, qui a rapidement répondu à l’appel.

«Amigo Canelo: vous avez beaucoup aidé et aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de vous pour acheter des médicaments pour les enfants atteints de cancer. Aidez-nous avec votre don. Frappons à nouveau le cancer. Merci, champion », a été la publication de l’association, à laquelle le champion du monde de boxe a répondu dans quatre catégories différentes.

«Bien sûr, avec plaisir. En ce moment, je vous dis de vous parler pour voir ce dont vous avez besoin », a déclaré le professionnel de 29 ans, tout cela via son compte Twitter officiel.

Ce n’est pas la première fois qu’Álvarez sympathise avec ces causes, car en 2017 il a soutenu la victimes du tremblement de terre souffert dans le centre du pays. Auparavant, également avec Red Nose aidé dans la construction d’un abri