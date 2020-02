Le cousin de la mort de Kuno Becker publie un message de douleur

Kuno Becker pleure la mort d’un être cher À travers les réseaux sociaux exprime sa douleur pour la mort de son cousin De plus, l’acteur est très en colère contre la perte irréparable

L’acteur mexicain Kuno Becker est en deuil et n’a pas pu contenir la douleur qui lui a fait perdre un être cher, il s’est même senti honnête de telle manière qu’il a dit qu’il était très en colère, car à un moment donné il l’a jugé et aujourd’hui il ne peut pas vivre avec ça. A travers un message qu’il publie sur les réseaux sociaux, l’histrion a déploré la mort de son cousin.

Immédiatement, les partisans et les amis ont envoyé des messages d’encouragement à l’acteur qui, avec l’écriture, publie une photo de son parent décédé. Le texte est long, mais précise la douleur qu’il ressent pour la mort de son cousin et révèle qu’il est trop en colère car “il est parti trop tôt”.

Kuno Becker utilise ses réseaux sociaux pour informer ses followers de ses activités professionnelles, professionnelles et privées. Maintenant, il a utilisé l’une de ses plates-formes pour annoncer la mort de son cousin et le sentiment de douleur qui l’a causé.

La photo a été téléchargée sur son compte Instagram personnel @kunobp et jusqu’au jeudi soir 27 février 2020, la publication a dépassé 1 750 likes et dépassé 230 commentaires, dans lesquels les gens ont rejoint le deuil qui il a été saisi par la perte irréparable.

Le message que Kuno Becker a écrit à propos de la mort de son cousin dit textuellement: «J’étais très en colère contre toi, mon cousin. Cela m’a donné un courage incroyable mêlé à une profonde tristesse. Puis je me suis souvenu que tu ne m’avais jamais jugé. Ensuite, je me suis aussi souvenu que tu étais toujours pour moi dans les bons moments, mais surtout dans les moments les plus sombres de ma vie. »

«Vous m’avez aidé avec votre sens de l’humour. Vous m’avez donné de nombreuses leçons de vie que je pourrai toujours appliquer … jusqu’à ce que je vous atteigne. Je n’arrive toujours pas à croire que je ne pourrai pas te parler longtemps avant d’être là où que je sois. Je ne peux pas à l’idée de savoir que nous ne rirons pas tant de choses sur Cuautla, Tizayuca, vos phrases légendaires telles que ‘le visage est fatigué de ne pas pendre …’, je ne comprends toujours pas que vous ne répondrez pas au téléphone en disant … ‘cousin !!! C’est l’ingada !!!! »».

«J’ai aussi foiré… sachant que tu ne pourras pas me conseiller sur tant de choses. Et moi à vous dans quelques-uns. De la façon d’apprendre à boire et comment pas. Bien qu’à la fin il ait trouvé que vous aviez échoué. Je ne supporte pas l’idée de pouvoir parler de choses que je n’ai jamais dites à personne ou que je pourrais dire, plus que vous. Si avec tout et vos problèmes, vos vertus en tant qu’être humain étaient bien plus. J’ai du mal à penser que tu es partie. Tu es un taxi… Je ne te juge pas, tu ne m’as jamais jugé. Mais je suis très en colère parce que tu es parti tôt. »

«Toi et moi parlons dans mes moments les plus sombres. Nous pensions que nous pourrions mourir. Maintenant, quand je veux vous parler pour rire des heures où nous étions enfants, je ne pourrai pas. Je ne te juge pas, je sais que ce que tu as traversé était trop fort. Maintenant, je vous dis que je ne vous considère pas comme vous le savez très bien, mon cousin frère. Tu étais et tu seras toujours un frère. »

«Nous avons discuté lundi et c’est le discours que nous avons le plus apprécié, et je pense que je parle pour nous deux. Tu m’as dit toutes les mignonnes choses que tu as faites. Je t’ai dit que tu étais plus acteur que moi. Mais que j’étais le seul à accuser, parfois. La dernière chose dont nous avons parlé était que nous devions bientôt nous voir beaucoup pour rire parce que vous en aviez vraiment besoin. »

«Je ne savais pas comment comprendre ou j’aurais dû mieux te comprendre. Je sais que tu ne voulais pas que ça t’arrive. Je suis sûr. J’admirerai toujours votre incroyable attitude dans la vie. Tu vas me manquer. Mais le filet tu es un taxi… que tu m’as laissé ».