Le Comité paralympique espagnol a approuvé mardi la décision du CIO et du gouvernement du Japon de reporter les Jeux de Tokyo 2020, qu’il a qualifiés de “logique et de bon sens”.

Le Comité International Olympique (CIO) et le gouvernement du Japon ont convenu mardi de reporter d’un an les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques en raison de l’impact généré dans la préparation des athlètes à la pandémie de coronavirus.