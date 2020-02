Le crime d’abus sexuel de Fatima confirme le pire de l’enfant, par autopsie

Fatima crime abus sexuel. La jeune fille a subi des agressions sexuelles, selon le rapport d’autopsie de l’Incipher “(Les abus sexuels) sont dans les résultats de l’autopsie”, a déclaré Ernestina Godoy, chef du bureau du procureur général. Apparemment, la jeune fille connaissait la femme qui est recherché par les autorités

Fatima crime abus sexuel. Fatima, la jeune fille retrouvée morte à Tláhuac, au Mexique, a subi des agressions sexuelles, selon le rapport d’autopsie qu’elle a effectué à l’Institut des sciences judiciaires (Incifo).

Ernestina Godoy, chef du bureau du procureur général, a confirmé l’information: “(Les abus sexuels) figurent dans les résultats de l’autopsie”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Godoy a également reconnu que l’enfant avait des marques de bosses corporelles.

Lors de la fouille de la propriété impliquée dans le féminicide Fatima, des preuves utiles pour l’enquête ont été trouvées.

“Oui, je vous ai dit que nous avons trouvé une goutte de sang, ce qui correspond aussi à un homme et à un sac”, a expliqué le responsable.

Parmi les voisins du mineur, la rumeur était forte que la femme qui avait emmené Fatima était une vendeuse informelle dans la région, version rejetée par le procureur.

“Depuis dimanche, on nous a donné ces informations, cette personne a été retrouvée, mais cela n’a rien à voir avec cela”, a-t-il expliqué.

Selon la version du personnel de l’école, Fatima connaissait la femme recherchée par les autorités.

“Dans ce cas, ils nous informent que la fille a reconnu la femme et c’est pourquoi ils l’ont laissée partir avec elle”, a déclaré Godoy.

Ils demandent un effort social et social contre la violence

Fatima crime abus sexuel. Le sous-secrétaire aux droits de l’homme du ministère de l’Intérieur, Alejandro Encinas, a estimé que pour renverser l’insécurité et la violence dans le pays, il fallait non seulement des actions de l’État, mais aussi un effort social et un changement d’attitude des institutions, telles que famille

– Dans ce qu’il touche à l’Etat qu’il échoue, chaque fois que les féminicides et les violences ont augmenté?, A été demandé au fonctionnaire après la présentation d’un livre au siège de la dépendance.

“Je crois que nous avons le grand défi de renverser les problèmes d’insécurité et toutes les manifestations de violence dans le pays, (…) cela nécessite aussi un effort de l’Etat, un effort social important”, a-t-il déclaré.

“Pour faire face à cette situation dans de nombreux domaines de coexistence, dans les écoles, malheureusement, les lieux de travail sont également devenus des lieux de violence et c’est là que nous devons lutter.”

Face à des cas tels que Fatima, la plus jeune de 7 ans, qui a été kidnappée et assassinée à Mexico, Encinas a reconnu la nécessité d’une “action forte” de l’État pour lutter contre l’insécurité et ce type de violence.

“Mais nous avons également besoin d’un changement d’attitude de toutes les institutions et l’une d’entre elles est fondamentale pour la famille”, a-t-il déclaré.

“Je pense que nous devons faire un énorme effort pour retrouver une culture de coexistence, de respect et de reconnaissance que nous avons un grave problème qui a atteint nos foyers.”

