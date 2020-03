Le crime de Fernando Báez Sosa: a confirmé la date d’une audition clé pour les joueurs de rugby

La Chambre des appels et des garanties de Dolores une audience orale clé a été fixée au 19 de ce mois, après quoi déterminera s’il convient de confirmer ou de modifier les prisons préventives des huit rugbiers détenus pour le crime de Fernando Báez Sosa à Villa Gesell.

L’audience aura lieu à 11 heures, au premier étage du bâtiment judiciaire de la rue Belgrano 141 dans la ville de Buenos Aires. Salle I de tribunal susmentionné, composé des femmes de chambre Fernando Sotelo, Luis De Felitto et Susana Yaltone, a autorisé sa par une chaîne locale, à la demande de la défense de l’accusé.

Comme cela s’est produit lors de l’audience qui s’est tenue devant le juge des garanties David Mancinelli dicte les prisons préventives, lors de cette audience devant la Chambre Les huit prévenus arrêtés participeront; son avocat de la défense, Hugo Tomei; Le procureur général de Dolores, Diego Escoda, représentant le ministère public; et les avocats de la victime, Fernando Burlando et Fabián Améndola.

En outre, la Chambre a informé la défense que évaluer s’il est nécessaire que les deux autres accusés soient également présents sans détention provisoire dans le cadre de l’enquête, Juan Pedro Guarino et Alejo Milanesi.

Là, chacune des parties traitera des questions soulevées par la défense. C’est-à-dire la récusation du procureur enquêteur Verónica Zamboni et la nullité des enquêtes menées le jour de l’arrestation de l’accusé et tout ce qui a été fait depuis lors.

Après l’audience, les femmes de chambre Sotelo, De Felitto et Yaltone décidera de confirmer ou non les prisons préventives que le 14 février le juge Mancinelli a dicté pour Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Luciano Pertossi, Matías Benicelli et Lucas Pertossi, pour «l’homicide à double qualification pour trahison et pour le concours prémédité de deux ou plus »de Fernando et pour les« blessures »subies par ses amis.

Entre-temps, en ce qui concerne la demande de la défense concernant la réduction de la détention préventive du rugby avec une prison à domicile, le juge Mancinelli a déjà reçu des rapports de la direction de la surveillance électronique du service pénitentiaire de Buenos Aires, qui indiquent que les adresses proposées par le les accusés sont éligibles à une éventuelle assignation à résidence avec suivi électronique.

«Le fait que la maison soit convenable ne signifie pas qu’on leur accordera le bénéfice de la prison à domicile. Il reste encore de nombreux rapports à évaluer pour prendre une décision “, a précisé une source judiciaire.

C’est que le magistrat attend également les rapports socio-environnementaux qu’il a ordonné à l’expert conseil du département judiciaire de Zárate-Campana de savoir qui habite au domicile de chaque accusé, qui serait éventuellement le gardien du comportement, quelle dynamique familiale existe et la situation du logement et du travail du groupe.

Le crime de Fernando s’est produit vers 4h40 du matin le samedi 18 janvier devant le bowling Le Brique, au cœur de la Villa Gesell, où le jeune homme a été attaqué à coups de pied et de pied par plusieurs personnes.

Le fait a été filmé par des caméras de sécurité et des téléphones portables, de sorte que des heures plus tard, les dix rugbiers, qui étaient en vacances et résidant dans une maison près du bowling, ont été arrêtés en tant qu’auteurs du crime.