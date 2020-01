Le crime de Fernando: chronique de l’arrestation des rubgiers et de la «blague» qui impliquait le détenu 11

Depuis samedi, après le meurtre à coups de Fernando Báez Sosa, 18 ans, à Villa Gesell, que les raisons qui ont poussé les enquêteurs de la Direction départementale des enquêtes (DDI) locale à décrocher un téléphone et à demander à leurs collègues de Zárate une détention d’urgence à près de 500 kilomètres de là étaient les suivantes: un mystère

La vérité est que l’histoire du détenu numéro 11, Pablo Ventura, un rameur de 21 ans qui a été libéré la nuit dernière, après quatre jours de détention, a commencé par une poursuite à pied dans les rues de Villa Gesell et une mauvaise plaisanterie interne que les 10 autres détenus ont répétée une fois de plus ce matin-là après le crime

L’ambulance venait de prendre le corps de Báez Sosa à la porte du bowling Le Brique lorsque trois policiers du 1er commissariat de Villa Gesell, l’un d’eux civil et qui pratiquait les manœuvres de RCR depuis quelques minutes , ils sont partis à pied par la rue 3 à la recherche du groupe.

Des sources de recherche confirmées Infobae que, dans laquelle il s’agit d’une manœuvre habituelle, ils se sont concentrés à retenir du récit des témoins et de certaines images, les caractéristiques du membre le plus identifiable du groupe. Pour les cheveux longs tirés en arrière et la roue haute, celle choisie était Matías Benicelli.

Avec ces caractéristiques enregistrées dans la rétine, les troupes ont commencé à suivre la piste à travers les rues de Gesell. Quand ils ont atteint un angle mort, le dernier endroit où ils savaient que le groupe avait traversé, c’était un voisin qui avait fourni des informations clés.

La femme a souligné que plusieurs jeunes avaient crié, se perdant quelque part sur Alameda 202, une sorte de plage de sable, un grand demi-cercle entouré de forêt, autour duquel se trouvent quelques propriétés et aucune issue. Soit ils s’étaient perdus dans la végétation, soit l’une de ces maisons était la leur.

Les flics ont frappé le premier, les ont ouverts et sont entrés. Ils ont demandé à un groupe de jeunes stupéfaits de montrer leurs mains et leur visage. Ils n’ont pas résisté. Ils n’avaient pas de traces de sang, d’égratignures ou d’ecchymoses. Il n’y avait rien à cet endroit qui rattraperait ou attirerait l’attention. Ils sont repartis.

Ils ont répété la procédure dans d’autres maisons jusqu’à ce qu’ils atteignent la dernière, principalement cachée dans le feuillage. Une porte en bois et à environ 20 mètres d’une villa en tuiles à pignon. Plusieurs jeunes les ont vus arriver et cette fois il n’était pas nécessaire de leur demander de montrer leurs mains ou leurs visages; Ils ont immédiatement reconnu Benicelli.

Une source de l’affaire reconnaît la fortune à laquelle les jeunes n’ont pas résisté. Les 10 rugbiers étaient plus nombreux que les trois policiers, qui sont arrivés sur les lieux sans même assez de femmes. Ils ont immédiatement demandé des renforts et en quelques secondes plusieurs mobiles ont encerclé l’Alameda et les suspects.

Les rugbiers arrêtés, les policiers ont commencé à ratisser la maison. Là, ils ont trouvé une chaussure avec du sang. “C’est à qui?”, a demandé l’un des policiers. “De Paul”, a répondu l’un des détenus. “Oui, par Pablo Ventura”, répétèrent les autres. Ainsi, le rameur qui était à Zarate a été impliqué dans l’affaire.

Les données ont été ajoutées à un autre qui a contribué à un voisin et qui a fini par transformer Ventura en quelles heures plus tard il allait être le détenu 11 de l’affaire. La femme a dit qu’elle avait vu plus tôt une voiture blanche quitter la maison. Pablo Ventura possède Peugeot 208 blanc.

Avec ces informations, le procureur Walter Mercuri -Puis en charge de l’affaire-a demandé l’arrestation de Ventura qui a été ordonnée par le juge des garanties David Mancinelli.

Samedi, une délégation de la DDI de Zárate est arrivée chez Ventura dans cette ville. La police a posé des questions sur Pablo, l’a transféré dans une unité et l’a informé qu’il était détenu pour le crime de Báez Sosa.

Ventura a été emmené à Villa Gesell et la première décision judiciaire a été qu’il soit détenu séparément des 10 autres accusés afin d’éviter toute agression ou tout inconvénient. Ventura a été hébergé au DDI tandis que cinq accusés se trouvaient au poste de police 2 de Gesell et les cinq autres au 1 de Pinamar.

Dès le début, le père de Ventura et son avocat, Jorge SantoroIls ont dit que le garçon était vendredi soir et samedi matin à Zarate. Pour soutenir ses propos, ils ont pris la vidéo du restaurant «La Querencia» où Pablo, son père et sa mère sont vus en train de dîner. Trois témoins ont également voyagé. Un garçon et une fille qui ont dit qu’après le déjeuner ils étaient avec lui dans un appartement et un voisin qui a déclaré l’avoir vu arriver chez lui à cinq heures du matin. C’est en même temps que les rugbiers ont déjà tué Baez Sosa et sont retournés à la maison où ils devaient être arrêtés.

Ventura a fait l’objet d’une enquête lundi pendant 45 minutes et a déclaré que lorsque le crime a été commis, il était à Zarate. Le procureur Veronica Zamboni Il a commencé à travailler pour corroborer les tests que la famille avait passés. Les résultats ont été que Pablo était dans sa ville.

Un premier élément a été la vidéo du restaurant. Bien que les images n’aient pas pu être extraites – qui a la clé pour le faire est en vacances au Brésil – les propriétaires ont déclaré que les images sont vraies et appartiennent à vendredi soir. La seconde est que la société Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) a rapporté qu’aucune des deux voitures au nom de la famille Ventura – y compris la Peugeot 208 blanche – n’est passée ce week-end par les péages de Villa Gesell. “Qui nous sommes de la région sait qu’il n’y a aucun moyen d’entrer ou de sortir sans passer par un péage”, a-t-il déclaré. Infobae Un enquêteur.

Un autre test déterminant est que ni les caméras de sécurité de la piste de bowling Le Brique, ni le municipal ni le supermarché qui a pris cinq accusés, n’ont enregistré Ventura. Et un quatrième élément est que Pablo Ventura n’apparaît pas dans le contrat de location de la maison. Les données de ce test sont que dans la documentation il y a le nom d’un autre jeune homme qui n’est jamais arrivé à Gesell, donc 11 amis sont allés à la maison. Mais pas Pablo Ventura.

La famille avait demandé une autre mesure d’essai. Qu’on demande à la compagnie Movistar de localiser le téléphone de Pablo vendredi soir pour vérifier qu’il a eu un impact sur les antennes de Zárate. Cette diligence a été ordonnée par la justice mais le résultat n’est pas encore arrivé.

Mais les éléments qui avaient la cause étaient déjà écrasants que le jeune homme n’était pas à Villa Gesell quand il a été assassiné par Báez Sosa. Ainsi, le procureur Zamboni a demandé au juge Mancinelli de dicter le manque de mérite de Ventura et de le libérer. Et c’est ce que le magistrat a fait hier environ 20 heures. Et la plaisanterie dans laquelle il était impliqué a prouvé que c’était le pire cauchemar qui ait duré quatre jours.

Les paroles du père de Pablo selon lesquelles chaque fois que les rugbiers faisaient une «espièglerie», ils disaient que la faute de Ventura s’ajoutait au fait que ce médium avait repris à Gesell: une rivalité sportive dans le club entre Pablo et les rugbiers du Arsenal Rugby Club de Zárate.

Le manque de mérite de Ventura implique qu’il n’y a aucune preuve pour l’impliquer mais qu’il restera sous enquête. En fait, avec la liberté le juge l’a informé qu’il devra se présenter aux roues de reconnaissance prévues pour cette semaine et la prochaine. Mais une source de l’affaire a reconnu qu’au-delà du formel, elle est pratiquement détachée de l’affaire.

La situation est totalement différente de celle des 10 rugbiers. Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Macimo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Fidel Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Ciro Pertossi (19) et Blas Sinalli (18) ils sont toujours détenus sous l’accusation d’avoir commis un homicide aggravé par le concours prémédité de deux personnes ou plus et alevosía qui a une peine unique de prison perpétuelle.

Infobae Il a demandé à l’un des enquêteurs si l’arrestation de Ventura n’était pas une erreur. «Je dirais que nous nous dépassons en allant le chercher et le ramener détenu à Zárate sans peut-être d’abord ordonner une procédure préalable. Mais c’était un cas d’extrême gravité avec une suspicion initiale donc vous ne pouviez pas perdre de temps. Maintenant que les soupçons ont été déformés », a-t-il répondu. L’avocat de la famille Ventura a déclaré qu’il comprenait la décision du juge de détenir Pablo, au-delà de savoir qu’il était innocent.