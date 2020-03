Le cycle des semences aide-t-il à équilibrer les hormones?

Plusieurs d’entre vous ont écrit pour poser des questions sur le cycle des semences, une pratique qui prétend aider le syndrome prémenstruel, les symptômes de la ménopause et l’équilibre hormonal général. Est-ce que manger certaines graines à certains moments aide vraiment à réguler les hormones? Regardons la recherche.

Qu’est-ce que le cycle des semences?

Le cyclisme de semences n’est pas vraiment nouveau mais il est nouvellement à la mode. L’idée derrière le cycle des graines est que certains types de graines, comme la citrouille, le lin et le chia, peuvent aider à réguler les niveaux d’oestrogène, de progestérone et d’autres hormones. La synchronisation de votre consommation de diverses graines avec votre cycle menstruel peut soulager les symptômes hormonaux tels que le syndrome prémenstruel, le SOPK, les règles irrégulières, les bouffées de chaleur et augmenter généralement votre niveau de bien-être. Certains prétendent même que le cycle des semences peut vous aider à tomber enceinte.

Dans un protocole de cycle de semences typique, vous mangez deux cuillères à soupe de graines moulues chaque jour. Vous pouvez mélanger les graines dans un smoothie ou les saupoudrer sur votre gruau. Les puristes insistent pour que les graines soient crues et fraîchement moulues. (Bien mâcher, bien sûr, compte comme un broyage.)

Première phase: Pendant la première phase, qui dure deux semaines, vous mangez une cuillère à soupe de lin et une cuillère à soupe de graines de citrouille.

Phase deux: Au cours de la phase deux, qui dure également deux semaines, vous passez aux graines de tournesol et de sésame. Cela ajoute environ 100 calories, 9 grammes de matières grasses, 4 grammes de protéines et 3 grammes de fibres à votre journée.

Si vous avez encore vos règles, vous commenceriez la première phase (citrouille et lin) le premier jour de vos règles et passez à la phase deux (tournesol et sésame) le 14e jour. Si vous n’avez plus de règles, vous pouvez commencer la phase un le premier du mois. Certaines femmes aiment synchroniser leur cycle de semences avec les phases de la lune, en commençant la phase un à la nouvelle lune et la phase deux à la pleine lune. Le hurlement est facultatif.

Pendant un cycle menstruel normal, vos niveaux d’oestrogène et de progestérone diminuent et chutent à un rythme prévisible. À l’approche de la ménopause, vos taux d’hormones peuvent commencer à fluctuer de façon plus irrégulière. Après la ménopause, la production des deux hormones s’installe à un niveau nettement inférieur.

Théoriquement, le cycle des graines améliore ou inhibe la production d’œstrogènes et de progestérone dans le corps (selon ce qui est nécessaire), équilibrant et optimisant ainsi vos hormones et soulageant les symptômes dus au déséquilibre hormonal. On dit que quelques mois de vélo suffisent pour commencer à voir les avantages.

Au fur et à mesure que la tendance s’est installée, des collections de recettes de cyclisme de semences, des mélanges de smoothies, des barres énergétiques et des biscuits sont apparus en ligne et dans les magasins d’aliments naturels.

Continuer la lecture de “Le cycle des semences aide-t-il à équilibrer les hormones?” sur QuickAndDirtyTips.com