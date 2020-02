Le cycliste Sergio Andrés Higuita est champion du Tour Colombie 2.1

BOGOTÁ, 16 février (.) – Le coureur Sergio Andrés Higuita de l’équipe Education First a remporté dimanche la troisième édition du Tour Colombia 2.1 à l’issue de la sixième étape de la compétition approuvée par l’Union cycliste internationale.

Le champion de la course a cumulé un temps de 19 heures, 55 minutes et 50 secondes pour parcourir les 878,5 kilomètres répartis en six étapes.

“Très heureux, c’est le premier classement général que je gagne dans ma vie. Je veux dédier cela à Dieu qui me donne l’opportunité de bien faire les choses, à mes parents et à ma famille qui m’ont toujours accompagné”, a déclaré Higuita, 22 ans. .

Le Colombien a battu ses coéquipiers Daniel Felipe Martínez, qui a terminé deuxième à huit secondes, et Jonathan Clever Caicedo, troisième à 34 secondes, au classement général général.

Education First a conquis les trois premières places du podium et a remporté le classement par équipe.

L’actuel champion du Tour de France, Egan Bernal de l’équipe INEOS, a terminé quatrième au classement général à 55 secondes, tandis que Miguel Eduardo Flórez de l’équipe Androni Giocattoli-Sidermec a terminé cinquième à deux minutes et une seconde.

La dernière étape, un parcours de 182,6 kilomètres qui s’est terminé dans les montagnes à l’extérieur de Bogotá, a été remportée par Daniel Martínez d’Education First, avec un temps de quatre heures, 24 minutes et neuf secondes. Higuita a terminé deuxième, avec le même temps, et Bernal troisième à trois secondes.

(Rapport de Luis Jaime Acosta, édité par Gabriel Burin)