Le Danemark commence à lever le confinement de Covid-19

Le Premier ministre du Danemark,Mette Frederiksen, a annoncé mardi que le pays allait commencer à retirer les mesures de restriction imposées par lecoronaviruscompte tenu des bons résultats obtenus après l’accouchement et d’une baisse significative des cas.

Comme l’a expliqué le président danois, le nombre de cas et de patients hospitalisés ou admis en soins intensifsa diminué “de manière significative”, bien plus que ce que les autorités attendaient.

En ce sens, Frederiksen juge opportun de prolonger la première phase de relâchement de l’isolement, qui devait inclure, dans un premier temps, la réouverture des jardins d’enfants et des écoles dès ce mercredi.

“C’est l’évaluation des autorités sanitaires et elles disent qu’on peut prolonger un peu plus le retrait des mesures. On peut faire couvrir la phase 1 plus.”Cela doit continuer à être fait de manière responsable et prudente“Le Premier ministre a indiqué, selon des informations du journal local” Jyllands Posten “.

Ainsi, il a souligné que lepays “a agi très rapidement“, ce qui nous permet désormais de lancer la réouverture” avant d’autres pays. “” Nous avons bien fait, Danemark “, a-t-il félicité. Cependant, il n’a pas précisé quels secteurs d’activité seront inclus dans la phase 1 pour mener à bien la ouvertures respectives de leurs magasins.

Le Danemark, qui compte 5,6 millions d’habitants,a enregistré 299 décès et environ 6 500 cascoronavirus confirmé.

