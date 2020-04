Le défi de trouver des traitements contre le cancer basés sur le génome

Il y a quelques années, j’ai assisté à l’assemblée annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tient à Chicago depuis une dizaine d’années. L’événement attire quelque 40 000 scientifiques, oncologues médicaux, radiologues, représentants de l’industrie et journalistes chaque année. Une grande partie de la recherche sur le cancer la plus importante au monde y est publiée, avec des effets qui se répercutent sur les soins de santé et les services financiers à travers le pays.

Une expérience que je n’oublierai pas cette année-là a été un chauffeur de taxi qui m’a ramené d’une des séances de la conférence à mon hôtel. À notre arrivée, il a demandé si la recherche présentée allait mener à une guérison — son père était, me dit-il, atteint d’un cancer du foie. Je suis sûr que des expériences comme celle-ci sont communes aux personnes travaillant dans les soins de santé, et en particulier en oncologie, mais il est encore difficile de savoir quoi dire. “Non, rien ne va guérir le cancer de si tôt, et je ne retiendrais pas mon souffle”, ce n’est pas ce que les gens en situation de détresse veulent ou ont besoin d’entendre.

Et, malheureusement, une série d’articles, récemment publiés dans Nature, concernant le projet d’analyse pan-cancer des génomes entiers (PCAWG) – peut-être le projet le plus ambitieux en génomique du cancer à ce jour – montre à quel point nous devons apprendre. Le PCAWG, sur lequel les chercheurs ont publié 22 articles, impliquait le séquençage du génome entier de plus de 2 600 tumeurs primaires. Leur objectif n’était pas seulement de montrer les mutations nécessaires au développement du cancer, mais aussi d’énumérer les mutations spécifiques dont les cancers ont besoin – chez des patients particuliers – pour se développer avec succès.

Le projet a des conséquences de grande envergure dans la recherche sur le cancer, peut-être surtout en aidant les cliniciens à concevoir des schémas thérapeutiques pour chaque patient atteint de cancer, ce qui nous rapproche de la concrétisation de ce qu’on appelle la médecine de précision (ou, parfois, personnalisée). Si, par exemple, nous savons qu’un gène particulier est susceptible, étant donné la constitution génétique unique d’une personne, d’être critique pour la croissance du cancer, les chercheurs peuvent adapter des traitements ciblés à cette personne, ce qui peut ne pas fonctionner pour d’autres personnes atteintes du même type de cancer .

Un problème, cependant, est que ce pas de plus vers la médecine de précision nous a montré combien nous devons aller plus loin avant d’y parvenir – un peu comme penser que vous approchez de la fin d’un voyage, seulement pour tourner un coin et vous retrouver à des kilomètres plus loin. de la destination que vous ne le pensiez au début de votre voyage.

Sauf que c’est encore pire: le PCAWG nous a montré que nous ne savons même pas jusqu’où nous devons aller: «un obstacle majeur à sa mise en œuvre fondée sur des preuves est l’hétérogénéité décourageante du cancer décrite dans ces articles, du type de tumeur à type de tumeur, de patient à patient, de clone à clone et de cellule à cellule », ont écrit les auteurs d’un des articles de Nature.

Nous sommes, semble-t-il, encore loin d’une cure, au sens ordinaire du terme. Pourtant, une raison importante à cela, que le PCAWG indique clairement, est que le traitement du cancer est, du point de vue de l’évolution, comme essayer de toucher une cible en mouvement. Le cancer n’apparaît pas seulement au hasard, et il ne se développe certainement pas en tant qu’unité d’un type de cellule cancéreuse; comme tout organisme, il évolue dans l’environnement qu’il perpétue.

Prenons un cas hypothétique où une tumeur est composée de deux types de cellules (bien qu’en réalité, le nombre de types sera beaucoup plus grand). En l’absence de traitement, les cellules de la tumeur seront non seulement en concurrence avec celles de la personne dans laquelle elles vivent, mais aussi entre elles. Cette compétition peut même ralentir la croissance de la tumeur – dans la mesure où les deux types de cellules se combattent pour la dominance, le cancer, dans son ensemble, aura moins de succès.

Pourtant, que se passe-t-il si un médecin attaque l’un de ces types de cellules avec une thérapie ciblée qui s’appuie sur des signatures cellulaires spécifiques pour trouver sa cible? Vous l’avez probablement deviné: l’un des types de cellules concurrents meurt, laissant l’autre type croître sans restriction.

Cette perspicacité, qui a été qualifiée de «libération compétitive», a conduit à un intérêt croissant dans le domaine croissant de la médecine évolutionnaire, où les implications darwiniennes pour le traitement – ou son absence – de toute maladie, y compris le cancer, sont prises en compte. Il s’agit d’un nouveau domaine en oncologie, mais il a déjà rencontré le succès dans les essais cliniques. Un type de thérapie, appelé thérapie adaptative, se concentre sur la compétition intratumorale des cellules dans la conception du traitement: un cancer est traité uniquement pour maintenir ses cellules en compétition les unes avec les autres, gardant la maladie en stase plus longtemps. Bien qu’il ne soit pas curatif, ce type de thérapie a été efficace, augmentant le délai de progression de la maladie dans le cancer de la prostate de plus d’un an.

Ce n’est qu’un exemple d’une thérapie anticancéreuse évolutive, mais d’autres sont à l’étude. Le problème, cependant, est que, comme le montre le PCAWG, il y a tellement d’hétérogénéité génétique et de relations complexes et entrelacées entre les cellules cancéreuses et le corps humain que même ces traitements prometteurs ne sont que quelques étapes de plus sur notre chemin vers un guérir.

Pourtant, il y a de l’espoir. Des chercheurs de différentes disciplines commencent à se regrouper pour combiner l’intelligence artificielle, la modélisation mathématique, l’oncologie médicale et la biologie évolutive afin d’anticiper l’évolution du cancer. Lorsque le biologiste rencontre une lacune en raison de l’énorme quantité de données nécessaires pour éclairer la décision de traitement d’un oncologue, un mathématicien peut concevoir des modèles pour aider, et là où les données ne semblent pointer nulle part, le théoricien de l’évolution peut aider à prédire comment Darwinian les pressions influencent le comportement de la maladie.

Selon moi, sans collaboration dans ces domaines, nous ne guérirons jamais le cancer. Pourtant, avec ces gens qui s’entraident pour des projets essentiels, tels que le PCAWG, nous pourrions, un jour du siècle prochain, vraiment voir la fin en vue – et certains chercheurs, repoussés par une conférence fatigante regorgeant de milliers de personnes , pourra dire à la personne qui la conduit que l’épidémie est terminée.