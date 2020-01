Le défi est de continuer à prendre soin de Buenos Aires

L’initiative du gouverneur Axel Kicillof a envoyé une facture fiscale à la législature provinciale a été marquée par deux situations gênantes: la précipitation et la volonté d’imposer une augmentation d’impôt. Ce fut un projet complexe, de grande envergure et d’un grand impact sur Buenos Aires.

Dans l’après-midi du 24 décembre, nous avons reçu le texte qui devait être approuvé sans plus attendre et pendant les vertigineux jours législatifs après Noël. À cette urgence inutile, qui a effectivement empêché une discussion sérieuse sur une question aussi sensible, s’ajoute l’absence de cycles de consultations avec lesquels nous avons aujourd’hui l’énorme responsabilité d’être une opposition.

Rien ne peut bien se passer quand on veut imposer sa propre décision qui affecte la vie de milliers de Buenos Aires. Ni l’abus ni l’imposition ne sont des attitudes constructives. La fonction publique requiert l’exercice responsable d’une valeur fondamentale de la démocratie participative: le dialogue. Les différentes forces et espaces politiques, de rôles différents, nous devons donner la priorité au bien commun à la recherche des meilleures façons de prendre des décisions ensemble et d’apporter des contributions qui vont dans ce sens.

La décision prise par le Gouverneur d’augmenter les impôts, avec l’argument de générer des revenus pour payer les dettes, pourrait devenir une excuse pour collecter davantage au détriment de la poche des voisins. Et nous savons que lorsque l’État mal gère, peu importe combien d’argent il a ou dépense plus qu’il n’en a, il finit toujours par leur faire du mal, c’est-à-dire ceux dont ils devraient s’occuper le plus: les plus vulnérables.

Face à une loi qui imposait des charges disproportionnées et punissait principalement les secteurs moyens et productifs, nous avons réussi à réduire l’augmentation initialement relevée et à intégrer des modifications importantes pour prendre en charge tous les secteurs, celui qui a le plus et peut se permettre, mais aussi celui qui veut aller de l’avant et Cela coûte plus cher.

Nous continuerons d’être une opposition responsable, protagoniste d’une époque qui doit soutenir les valeurs qui nous identifient et nous font grandir en tant que société: respect, collaboration, solidarité, dialogue. L’avenir nous présente d’énormes défis pour bâtir et prendre soin de cette province qui, ensemble, nous changeons.

L’auteur est maire de Vicente López