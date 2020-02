Le démantèlement de la plus ancienne centrale nucléaire de France a commencé

Le premier des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim (est), le plus ancien en service en France, a été déconnecté du réseau électrique samedi matin.

Il s’agit de la première étape de la fermeture de cette usine située à la frontière allemande et près de la Suisse.

Les employés étaient opposés à l’arrêt du premier réacteur et ont menacé de désobéir et de ne pas appliquer les procédures qui ont permis de le désactiver. Mais elle a finalement été réalisée sans problème à 2h00 (1h00 GMT), a annoncé la compagnie d’électricité EDF.

La fermeture du réacteur numéro deux est prévue pour le 30 juin. Ensuite, l’évacuation du combustible irradié aura lieu d’ici à l’été 2023. Le démantèlement proprement dit durera jusqu’en 2040, au plus tôt.

L’usine de Fessenheim, en activité depuis 1977, a provoqué de nombreuses manifestations et grèves de la faim d’opposants, non seulement en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse.

Les opposants ont insisté sur le fait qu’il était ancien, ce qui compliquerait le remplacement de certaines pièces, et son emplacement dans le grand canal d’Alsace et dans une région sensible aux tremblements de terre. Les critiques se sont intensifiées après la catastrophe de l’usine japonaise de Fukushima en mars 2011.

Pour d’autres, au contraire, il est absurde de se priver d’une source d’énergie qui n’émet pas de carbone.

Douze réacteurs supplémentaires, sur les 58 en France, cesseront de fonctionner avant 2035, sans que cela implique la fermeture complète des centrales, comme à Fessenheim.

La France possède le deuxième parc de réacteurs nucléaires derrière les États-Unis.

Pour le Premier ministre Edouard Philippe, la fermeture des installations de Fessenheim constitue la “première étape de la stratégie énergétique française qui pointe vers un rééquilibrage progressif” entre les différents types d’énergie, avec une diminution progressive du nucléaire (actuellement 70%, la plus importante au monde) et une augmentation de l’électricité d’origine renouvelable.