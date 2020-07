Le déni climatique se répand sur Facebook alors que les scientifiques sont confrontés à des restrictions

Un climatologue affirme que Facebook restreint sa capacité à partager des recherches et des publications de vérification des faits contenant des informations erronées sur le climat.

Ces contraintes se produisent lorsque des groupes qui rejettent la science du climat utilisent de plus en plus la plate-forme pour promouvoir des théories trompeuses sur le réchauffement climatique.

Annonces :

Les groupes utilisent Facebook pour dénaturer la recherche traditionnelle en affirmant qu’une réduction de la consommation de combustibles fossiles n’aidera pas à lutter contre le changement climatique. Certains disent que la planète et les gens bénéficient de l’augmentation du volume de dioxyde de carbone qui est libéré dans l’atmosphère.

Facebook est un moyen efficace d’élargir leur portée à un public plus large, affirment les membres des groupes, qui sont traditionnellement liés à des médias conservateurs. Ces dernières semaines, des dizaines de milliers de personnes ont été exposées à des allégations trompeuses et fausses concernant la hausse des températures, selon une analyse d’E & E News.

Maintenant, Facebook semble affaiblir un pare-feu qu’il a construit pour vérifier ce déni de climat. La société a récemment annulé une vérification des faits par un groupe de climatologues, dans une démarche qui inquiète les chercheurs au sujet d’un nouveau précédent potentiel de la plate-forme qui permet de promouvoir des allégations inexactes si elles sont étiquetées comme des opinions.

Dans le même temps, Facebook a imposé des restrictions à l’une des scientifiques du climat les plus visibles du pays, Katharine Hayhoe, de la Texas Tech University et auteur principale de la quatrième évaluation nationale du climat. Elle n’a pas été autorisée à promouvoir des vidéos liées à la recherche sur le climat, ce qui a limité ses efforts pour réfuter les fausses allégations.

Facebook a précédemment identifié les vidéos éducatives sur le climat de Hayhoe comme «politiques». En conséquence, ils sont classés par la plateforme comme un problème social qui oblige Hayhoe à les enregistrer en fournissant en partie des informations personnelles qui, selon elle, pourraient l’exposer à des attaques personnelles.

Hayhoe a déclaré que Facebook est une plateforme précieuse pour atteindre les personnes en dehors des frontières partisanes. Elle a dit que c’est là qu’elle est connectée à des amis et à la famille, à d’anciens colocataires d’université et à d’autres personnes qui pourraient être sceptiques au sujet du changement climatique.

C’est une façon de partager avec eux la science qui ne ressemble pas à une attaque politique, dit-elle. Placer son travail au même niveau que les groupes qui cherchent à confondre le public au sujet de la science du climat donne aux organisations de déni du climat un pied d’égalité injustifié, a-t-elle déclaré.

« Ce que je partage sur Facebook vise explicitement à ce que les gens se sentent à l’aise de le partager avec leur famille, des informations sur des solutions positives pleines d’espoir, des informations sur des messagers inattendus de groupes confessionnels, des porte-parole militaires et conservateurs », a déclaré Hayhoe. « Facebook est un endroit où les gens sont connectés à travers les lignes tribales d’une manière qu’ils ne sont pas connectés à partir d’autres plateformes. »

Un échantillon de publications récentes de groupes qui rejettent la science du climat révèlent leur utilisation de déclarations trompeuses pour atteindre des dizaines de milliers de followers, qui partagent souvent le contenu avec leurs propres contacts.

Ils comprennent des groupes qui ont reçu un financement de l’industrie des combustibles fossiles ainsi que des fondations qui s’opposent aux réglementations environnementales. Certains d’entre eux ont travaillé à confondre le public au sujet du consensus scientifique autour du changement climatique.

Le Comité pour un avenir constructif fait partie de ces groupes. Il a utilisé Facebook pour affirmer que brûler plus de combustibles fossiles aiderait la vie des océans.

Les scientifiques ont depuis longtemps déterminé que le changement climatique d’origine humaine nuisait à la vie marine en acidifiant l’océan, qui absorbe environ un quart de la pollution par le CO2 et 90% de la chaleur excessive causée par le réchauffement climatique.

Dans un article, le groupe a écrit: «Nos océans bénéficient tous énormément de l’augmentation du dioxyde de carbone produite par l’industrialisation de l’homme. Les alarmistes du réchauffement climatique ont faussement prêché que du dioxyde de carbone supplémentaire pourrait abaisser le pH des océans à l’endroit où ils deviennent acides, tuant la vie des océans.

L’Institut Heartland, qui a reçu un financement d’entreprises de combustibles fossiles et de fondations opposées à la réglementation, a également fait des allégations douteuses.

« Si vous croyez que l’élévation du niveau de la mer est un problème énorme, vous avez adhéré au récit alarmiste des médias d’entreprise », a affirmé le groupe, en lien avec une vidéo faisant une série de fausses déclarations climatiques qui s’opposent aux principales agences scientifiques mondiales. . Selon les scientifiques, l’élévation du niveau de la mer s’est accélérée au cours du siècle dernier et pourrait augmenter de 3 pieds ou plus dans certaines régions au cours des 80 prochaines années.

«Un million de morts»

Heartland a profité du système autorisé de Facebook, dépensant près de 20 000 $ ces dernières années pour promouvoir des dizaines de publications qui décrivent de manière inexacte le Green New Deal et promouvoir les centrales électriques au charbon. Dans un article, Heartland tente de diminuer le rôle des gens dans le réchauffement climatique.

«Les promoteurs de la crise climatique d’origine humaine rejettent les preuves gênantes du changement climatique naturel. Ce sont les vrais négationnistes », a-t-il déclaré.

La Texas Public Policy Foundation, qui compte un certain nombre d’anciens employés occupant des postes de direction dans l’administration Trump, a récemment annoncé que l’interdiction des combustibles fossiles n’empêcherait pas le changement climatique. Dans un autre article, le groupe a affirmé que les politiques climatiques démocratiques comportent des risques mortels.

« Si le Green New Deal avait été promulgué il y a 20 ans, nous aurions pu regarder un million de morts de COVID en raison de l’utilisation des transports en commun », a écrit le groupe.

E&E News a précédemment rapporté que Facebook est intervenu pour annuler une vérification des faits qui a empêché un groupe – qui prétend que le dioxyde de carbone d’origine humaine est bénéfique – de faire de la publicité sur le site. En qualifiant la fausse allégation d ‘«opinion», Facebook a permis au groupe, nommé CO2 Coalition, de reprendre la promotion de la désinformation (Climatewire, 23 juin).

L’affirmation en question, publiée l’année dernière, a été tirée d’un éditorial du conservateur Washington Examiner dans lequel deux membres de la Coalition CO2 soutenaient que les modèles climatiques étaient exagérés. Cette affirmation n’a pas été étayée par un consensus, la science du climat évaluée par les pairs.

En réponse, un groupe de scientifiques avec Climate Feedback – une partie du réseau de vérification des faits approuvé par Facebook – a évalué la publication et a constaté qu’elle s’appuyait sur des preuves «triées sur le volet» et était trompeuse. Il a été marqué comme «faux».

Mais des semaines plus tard, cette étiquette a été discrètement retirée. Des responsables de la Coalition CO2 ont déclaré avoir été aidés par un «contact conservateur» sur Facebook dont l’intervention a entraîné l’annulation de la décision.

Facebook est maintenant dans une position où il doit expliquer pourquoi il a permis d’annuler sa vérification des faits, a déclaré Brendan Nyhan, professeur de sciences politiques au Dartmouth College qui a étudié l’efficacité de la vérification des faits.

Parmi les questions que la décision soulève est de savoir si le renversement signale un large changement de politique ou un épisode unique, a-t-il déclaré. Nyhan a également déclaré que la société devait vérifier si le renversement avait créé une faille dans son initiative de vérification des faits.

«Facebook doit définir des normes claires pour sa vérification des faits et définir et justifier toute exception à ces politiques», a déclaré Nyhan. « Si ce ne sont pas les vérificateurs qui déterminent le contenu de la plateforme, le public et les utilisateurs de Facebook ont ​​le droit de le savoir. »

L’explication de Facebook pour sa vérification des faits de la Coalition CO2 est contestée par des groupes des deux côtés.

Le porte-parole de Facebook, Andy Stone, a déclaré que Science Feedback avait pris la décision d’annuler la vérification des faits. Il a déclaré que les articles d’opinion ne sont pas soumis au même niveau de contrôle que les postes scientifiques. Il a déclaré que Science Feedback, et non Facebook, avait pris la décision d’annuler le « faux » label.

«L’opinion est séparée et séparée; il y a une note d’opinion mais elle est distincte de fausse ou vraie, ou partiellement fausse ou partiellement vraie », a déclaré Stone.

La Coalition CO2 et Science Feedback ont ​​déclaré que Facebook avait décidé de retirer la vérification des faits, car il s’agissait d’un article d’opinion.

« L’équipe Facebook nous a informés qu’elle ne devrait pas être soumise à une vérification des faits et que nous devrions supprimer la note », a déclaré Scott Johnson du réseau Science Feedback, qui inclut Climate Feedback, dans un e-mail.

Mercredi, une coalition de groupes environnementaux et politiques a écrit une lettre au conseil de surveillance de Facebook pour demander à la société de sévir contre le déni du climat et de fermer la faille d’opinion qui permet la désinformation climatique sur la plateforme (Climatewire, 1er juillet).

La suppression par Facebook d’une vérification des faits précise est intervenue plusieurs années après avoir imposé des restrictions à Hayhoe, un des principaux auteurs de la quatrième évaluation nationale du climat qui possède une page Facebook vérifiée avec environ 40000 abonnés.

Elle a utilisé la plateforme pour éduquer le public sur les sciences du climat depuis plus d’une décennie. Deux ans après l’élection de Trump, Facebook a développé des restrictions sur sa capacité à promouvoir ses publications et vidéos sur le changement climatique, même si certains d’entre eux ont été évalués par des pairs par la NOAA.

Cela a commencé en 2018, a déclaré Hayhoe, lorsqu’elle a été brutalement empêchée de promouvoir une vidéo dans laquelle elle expliquait les avantages climatiques de l’énergie propre sur sa page Facebook. Quelques semaines plus tard, elle a été empêchée de promouvoir une vidéo expliquant la science du climat à un public général. L’entreprise lui a dit qu’elle devait être une «organisation politique enregistrée».

Les règles ont de nouveau changé après 2018.

Facebook a révisé sa politique et considère le changement climatique comme faisant partie de la catégorie de publicité «politique environnementale». Les utilisateurs qui souhaitent payer pour promouvoir leurs pages, afin qu’ils soient vus par un public plus large, ne sont plus tenus de s’inscrire en tant qu’organisation politique. Mais ils doivent s’inscrire en utilisant leur nom légal, numéro de sécurité sociale et autres informations de leur passeport ou permis de conduire.

Cela pourrait exposer les scientifiques, en particulier les femmes, au harcèlement, a déclaré Hayhoe, qui a été menacé en ligne. Une critique a récemment envoyé ses vidéos pornographiques.

Hayhoe a refusé de se conformer aux exigences de Facebook pour la promotion de ses publications. Elle dit que la plate-forme a créé un fardeau inapproprié pour les scientifiques qui souhaitent partager des informations objectives sur le changement climatique.

« Ce sont les faits », a-t-elle déclaré. « Ces vidéos ont été examinées par des pairs, et je ne peux toujours pas les améliorer sur Facebook. »

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.