Le dépistage du cancer du poumon pourrait être facile à faire pipi

Imaginez que vous soyez dépisté pour un cancer du poumon à un stade précoce simplement en prenant une profonde inspiration d’un inhalateur, puis en faisant pipi dans une tasse.

Sangeeta Bhatia, professeur de sciences de la santé et d’ingénierie au M.I.T., a décrit comment cela pourrait être possible dans une conférence TED qu’elle a donnée en 2016:

Bhatia: «Et si vous aviez un détecteur si petit qu’il pouvait circuler dans votre corps, trouver la tumeur toute seule et envoyer un signal au monde extérieur? Cela ressemble un peu à de la science-fiction. Mais en réalité, la nanotechnologie nous permet de faire exactement cela. »

L’idée de Bhatia était d’inventer des nanosondes non toxiques que les médecins pourraient mettre à l’intérieur de votre sang, de vos poumons ou de vos intestins pour détecter de minuscules tumeurs, lorsqu’elles sont plus faciles à traiter, avant qu’elles ne deviennent suffisamment grosses pour se propager dans tout le corps et endommager les organes vitaux.

Bhatia: «Je rêve qu’un jour, au lieu d’aller dans un centre de dépistage coûteux pour subir une coloscopie, une mammographie ou un frottis vaginal, vous pourriez vous faire vacciner, attendre une heure et faire un test d’urine sur un papier bande.”

En 2017, l’équipe de Bhatia a signalé une expérience de validation de principe en génie biomédical naturel qui a démontré que des nanosondes comme celle-ci fonctionnaient pour détecter le cancer ovarien à un stade précoce chez la souris.

Et maintenant, le groupe a affiné cette technologie pour créer un test de dépistage du cancer du poumon plus sensible que les tomodensitogrammes utilisés aujourd’hui. L’équipe de Harvard et M.I.T. les chercheurs ont décrit leurs travaux dans le numéro du 1er avril de Science Translational Medicine.

Le cancer du poumon représente près d’un quart de tous les décès par cancer aux États-Unis chaque année, en grande partie parce que la plupart des cas de cancer du poumon ne sont détectés qu’après que la maladie s’est déjà propagée à d’autres sites.

Pourtant, lorsque le cancer du poumon est détecté et traité tôt, la majorité des patients survivent à la maladie pendant au moins cinq ans. Mais le dépistage par tomodensitométrie du cancer du poumon n’est pas largement utilisé dans le monde, car il coûte cher et plus de 90% des tests positifs se révèlent être des tumeurs bénignes, pas un cancer. Ce type de dépistage conduit donc à de nombreuses biopsies inutiles et invasives.

Dans l’étude de Bhatia, réalisée sur des souris génétiquement modifiées pour développer des tumeurs pulmonaires très similaires à celles observées chez les humains, les nanosondes ont pu détecter des tumeurs environ 50 fois plus petites que les autres méthodes de dépistage. Et cela n’a produit aucun faux positif.

Les nanosondes sont conçues pour libérer des molécules rapporteuses lorsqu’elles se rapprochent de certains types de tumeurs pulmonaires. Une fois libérés, les journalistes passent dans le sang, sont filtrés par les reins, puis sortent du corps dans l’urine.

Le groupe travaille actuellement à reconditionner les nanosondes sous une forme qui pourrait être inhalée sous forme de poudre ou à travers un nébuliseur. Si cela réussit, la technologie devra passer par plusieurs années d’essais cliniques avant de pouvoir être utilisée pour dépister le cancer du poumon.

Bhatia: «Et j’espère que ce que cela signifie, c’est qu’un jour nous pourrons détecter des tumeurs chez des patients moins de 10 ans après qu’ils ont commencé à grandir… et que cela conduirait à des traitements plus tôt et que nous pourrions sauver plus de vies que nous peut aujourd’hui avec une détection précoce. “

—Wayt Gibbs

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)