Le dernier acte religieux de Kobe Bryant et de sa fille avant de monter dans l’hélicoptère dans lequel ils sont morts

Kobe Bryant, l’un des plus grands champions de l’histoire du basket-ball et légende du Lakers de Les anges, est décédé dimanche à l’âge de 41 ans dans un accident d’hélicoptère dans le sud de la Californie.

Le quintuple champion de la NBA avec le Lakers et deux fois médaillé d’or olympique ont perdu la vie avec huit autres personnes, dont Gianna, l’une des filles, à l’automne du Sikorsky S-76 dans les collines près de Calabasas, au nord de Los Angeles.

Tel que rapporté par le site du British Daily Mail lundi, lui et sa fille de 13 ans étaient allés à la messe à Newport Beach à 7 heures du matin., trois heures avant l’embarquement. La cérémonie a eu lieu dans la cathédrale Notre-Dame Reine des Anges et tous deux ont fait communion.

Un paroissien, qui a assisté à une messe célébrée peu après dans la même église, a écrit sur les réseaux sociaux: «Pendant la messe, notre prêtre nous a informés que Kobe Bryant et sa fille ont assisté à la messe ce matin à Notre-Dame Reine des Anges. “

L’évêque Timothy Freyer a rapporté sur les réseaux sociaux que la légende de la NBA allait à l’église le dimanche: «Kobe était une icône du basket-ball qui nous a inspiré à travers ses paroles et ses actions pour fixer nos objectifs, travailler dur et atteindre nos rêves. C’était un catholique engagé qui aimait sa famille et aimait sa foi. En tant que résident et paroissien du comté d’Orange dans notre diocèseKobe assistait fréquemment à la messe et s’assoyait à l’arrière de l’église afin que sa présence ne détourne pas les gens de se concentrer sur la présence du Christ“

Julie Hermes, porte-parole de la cathédrale, s’est entretenue avec Daily Mail et a expliqué comment s’est déroulé le dimanche matin: “J’imagine que cela s’est rendu directement à l’aéroport, car la messe a eu lieu de 7 à 8 heures du matin. On m’a dit qu’en général 7 heures du matin était sa messe. C’était très discret. Il est entré et est resté à l’arrière, ainsi que sa famille, puis est parti un peu avant la fin du service.. Il était très cher à l’église, et il était très dévoué, très dévoué à sa foi. »

Le porte-parole a ajouté qu’à midi, une autre cérémonie a eu lieu en l’honneur de l’ancien joueur des Lakers: «Tout le monde était stupéfait. C’était comme un silence. Tout le monde était sous le choc. À la fin de la messe de 12 heures, parce que c’était la première messe après que quelqu’un l’ait su, ils sont tous partis en silence et ont été collés à leur téléphone portable à la recherche de toute information qu’ils pouvaient trouver en ligne. »

Hermes a déclaré que la légende du basket-ball était un voisin commun dans le quartier: «Nos paroissiens le connaissaient non seulement de l’église mais de la communauté, car Kobe était une grande partie de cette communauté. C’est comme ça que je le connais aussi. Je vis très près de lui à Newport Coast. C’était un gars normal, vous ne sauriez pas qu’il était une célébrité. Dans les files d’attente Starbucks et Sees Candy, si les enfants voulaient le prendre en photo, il acceptait toujours. “

La police de Los Angeles a identifié toutes les victimes décédées ce dimanche ainsi que l’ancienne star de la NBA Kobe Bryant L’ancien basketteur voyageait dans un hélicoptère privé avec sa fille, Gianna “Gigi” Bryant, 13 ans, passionné de sport. La star des Lakers mettait en avant l’avenir prometteur du jeune adolescent talentueux.

Précisément, ils étaient accompagnés de Christina Mauser, 38 ans, entraîneur de l’équipe dans laquelle le plus jeune a joué. «Mes enfants et moi sommes dévastés. Nous avons perdu notre belle épouse et mère “, a écrit son mari sur Facebook.

De plus, deux autres membres mineurs de l’équipe sont également morts dans l’accident. Il s’agit de Alyssa Altobelli et Payton Chester, joueurs apparus sur les réseaux sociaux de la star mondiale. Les deux jeunes femmes étaient accompagnées de leurs proches. John et Keri Altobelli, parents d’Alyssa, et Sarah Chester, mère de Payton, qui a également perdu la vie.

Finalement, Ara Zobayan, 50 ans, était le pilote qui ne pouvait pas surmonter les conditions météorologiques difficiles. C’était aussi Le mari de Sarah et le père de Payton. «Repose en paix, Ara. L’un des pilotes les plus amicaux dont j’ai eu le plaisir de parler dans mon travail dans l’industrie aéronautique », a écrit Bella, une amie sur Twitter.