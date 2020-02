Le dernier cas de coronavirus américain suggère que la véritable portée de la propagation non détectée est inconnue

La découverte qu’une femme californienne a probablement été infectée par le nouveau coronavirus par un cas jusque-là non reconnu dans sa communauté est la preuve d’un énorme problème auquel le pays est confronté en ce moment, selon des experts en santé publique. Il est clair que le virus se propage sans être détecté aux États-Unis, mais son étendue est un mystère absolu.

Avant jeudi, une tempête parfaite de problèmes dans le développement des kits de test par les Centers for Disease Control and Prevention – et la réticence de l’agence à élargir sa recommandation de qui devrait être testé étant donné la disponibilité limitée des kits – signifiait très peu de tests ont été effectués dans le pays. Mercredi, le CDC a déclaré que 445 personnes avaient été testées – une fraction du nombre de tests que d’autres pays ont effectués.

Le nouveau cas en Californie montre clairement que le virus se propage sans être détecté dans au moins une zone d’un État. La femme n’aurait pas voyagé hors du pays et n’aurait eu aucun contact avec un cas connu. Alors que son état empirait – elle est sous ventilateur – les responsables de la santé en Californie ont demandé au CDC de la tester pour le virus. Parce qu’elle n’était pas allée en Chine et n’avait pas été le contact d’un cas connu, l’agence a dit non.

Finalement, plus de 10 jours après son hospitalisation, le CDC a convenu qu’elle pouvait être testée. Des dizaines d’agents de santé qui pourraient avoir été en contact avec elle à l’hôpital NorthBay VacaValley, à Vacaville, en Californie, sont actuellement surveillés.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a critiqué la débâcle des tests lors d’une conférence de presse jeudi. Son état n’a que 200 kits pour tester le nouveau coronavirus, a-t-il déclaré.

“Les protocoles de test ont été une source de frustration pour beaucoup d’entre nous”, a déclaré Newsom. Il a ajouté que, sur la base des conversations avec le CDC, les États ont été informés que de nouveaux protocoles arrivent et qu’on leur a promis une capacité de test «exponentielle» accrue.

En effet, jeudi, le CDC a annoncé jeudi un nouveau protocole de test qui augmentera considérablement le nombre de personnes qui devraient être testées.

Jeudi, les demandes de commentaires du CDC sont restées sans réponse. Le New York Times a rapporté que l’administration Trump avait ordonné que toutes les déclarations sur le coronavirus soient acheminées par le bureau du vice-président Mike Pence, qui a été nommé à la tête de la réponse de l’administration coronavirus mercredi par le président Trump.

Les experts ont déclaré qu’il était grand temps d’élargir le protocole de test au-delà des personnes qui se rendaient en Chine. Les épidémies s’accélèrent en Italie, en Iran et en Corée du Sud, et des dizaines d’autres pays signalent des cas.

Jeudi après-midi, l’agence a fait exactement cela dans de nouvelles lignes directrices pour la communauté médicale sur qui tester pour Covid-19, la maladie causée par le virus. Les personnes présentant des symptômes compatibles avec Covid-19 et qui ont récemment voyagé en Chine, en Iran, en Italie, au Japon ou en Corée du Sud devraient subir un test de dépistage du virus, indique le nouveau guide.

Le propre conseil du CDC aux voyageurs avertit les Américains de ne pas se rendre en Corée du Sud en raison du risque de coronavirus et exhorte les personnes atteintes de troubles médicaux à éviter de se rendre en Italie, en Iran et au Japon pour le moment.

«Il est exact de dire que nous avons reconnu 60 cas aux États-Unis de retour de voyageurs et un désormais inexpliqué par un voyage en Californie. Mais il n’est pas exact de dire que nous avons 60 cas », a déclaré Tom Inglesby, directeur du Center for Health Security de la Johns Hopkins School of Public Health. “Nous ne savons pas combien de cas nous avons. Nous ne pouvons pas estimer cela jusqu’à ce que nous ayons fait des tests cliniques et des tests de surveillance.

La nouvelle directive libère également les hôpitaux pour tester les patients atteints de SDRA – syndrome de détresse respiratoire aiguë – pour lesquels il n’y a pas de cause diagnostiquée pour voir s’ils sont infectés par le nouveau virus, une décision qu’Inglesby avait également demandée.

Le CDC a développé et envoyé des kits de test aux laboratoires nationaux et locaux début février. Même alors, ces laboratoires réclamaient la capacité de tester et se demandaient pourquoi il fallait tant de temps pour développer des tests pour le nouveau coronavirus.

Parce que le gouvernement fédéral a déclaré que l’épidémie de coronavirus était une urgence, les laboratoires d’État et locaux ne sont pas autorisés à utiliser des tests développés en interne. Ils ne pouvaient utiliser que des tests qui avaient reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration. Dans ce contexte, cela signifie le test CDC.

Lorsque les laboratoires commencent à utiliser un nouveau test conçu par le CDC, ils doivent d’abord évaluer leur propre capacité à exécuter les tests avec précision, et signaler au CDC s’ils ont du mal à faire fonctionner les tests entre leurs mains. Il est rapidement devenu évident que de nombreux laboratoires d’État et locaux avaient des problèmes avec une partie du test, a déclaré jeudi le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, au comité des voies et moyens de la Chambre, ajoutant que le CDC “probablement, rétrospectivement, peut-être trop conçu [the test] un peu.”

Le CDC a dit aux quelques États qui n’avaient pas de problème pour continuer les tests et a retiré les kits des autres, ce qui signifiait que chaque fois que ces États avaient un patient qui devait être testé, ils devaient envoyer l’échantillon au CDC .

L’organisation qui représente les laboratoires d’État et locaux – l’Association des laboratoires de santé publique – était si préoccupée qu’elle a demandé lundi à la FDA si les laboratoires locaux pouvaient commencer à utiliser des tests internes, a déclaré le directeur exécutif Scott Becker.

“C’est vraiment ce qui nous a amenés à contacter la FDA d’une manière très publique:” Que pouvons-nous faire d’autre? Parce que nous sommes paralysés ici. Nous sommes entre un rocher et un endroit dur », a-t-il déclaré à STAT.

Becker a déclaré que les laboratoires d’État et locaux ont maintenant été informés que ceux qui peuvent exécuter les trois parties du test devraient le faire; ceux qui ne parviennent pas à faire fonctionner correctement la troisième partie peuvent désormais la supprimer. Pendant ce temps, un test de nouvelle génération est en préparation.

“Je m’attends à ce que ça se passe très rapidement dans les prochains jours”, a déclaré Becker. «Je me sens vraiment comme hier» – mercredi – «a été un point pivot et il y a un mouvement positif.»

Cependant, avoir plus de laboratoires capables de tester ne résoudra qu’une partie du problème. Donner aux médecins et aux hôpitaux plus de latitude pour tester plus de patients qui pourraient avoir Covid-19, qu’ils aient voyagé ou non, aidera à mieux définir le niveau de transmission dans ce pays, ont déclaré des experts.

Inglesby a appelé à un effort de surveillance – en désignant certains hôpitaux ou villes pour tester plus largement le virus afin d’essayer d’évaluer s’il y a une propagation non détectée.

Le CDC a annoncé il y a quelques semaines qu’un tel programme serait lancé dans six villes. Mais les problèmes de test ont retardé le déploiement.

Megan Thielking a contribué au reportage.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 27 février 2020

