Le dernier témoin du procès contre Harvey Weinstein a raconté comment le producteur s’est masturbé devant elle

L’actrice et mannequin philippino-américaine Lauren Young, le dernier témoin du bureau du procureur américain à l’affaire du viol contre le producteur de film Harvey WeinsteinElle a expliqué au jury ce mercredi comment, en février 2013, l’homme d’affaires l’a enfermée dans une salle de bain, l’a tripotée et s’est masturbée devant elle.

Young, qui a 30 ans aujourd’hui, a déclaré qu’après avoir rencontré l’accusé dans un bar de l’hôtel Montage Beverly Hills (Los Angeles, Californie), il l’a invitée dans sa chambre, l’a emmenée aux toilettes et l’a agressée sexuellement.

L’actrice est le dernier des six témoins, dont les deux plaignants, que le bureau du procureur a convoqué pour tenter de prouver que Weinstein est coupable des cinq accusations de harcèlement sexuel inculpées, deux d’entre elles de viol, et soutiennent qu’un schéma suivi du comportement prédateur.

“Il a commencé à se masturber pendant qu’il attrapait ma poitrine droite avec sa main gauche et se masturbait avec sa main droite en disant: comment vais-je savoir si vous pouvez agir?“, A déclaré Young, cité par plusieurs médias locaux, et aurait ajouté:” C’est ce que toutes les actrices font pour percer “.

En plus de témoigner à New York à la demande du procureur, Young est l’un des deux principaux témoins d’une autre affaire ouverte pour harcèlement sexuel contre Weintein dans l’État de Los Angeles.

Devant elle, ils sont apparus actrice Annabella Sciorra, qui a raconté que celle connue comme “le dieu” du celluloïd l’a violée au cours de l’hiver 1993-1994; L’assistante de production Mimi Haley, qui a affirmé avoir été violée deux fois par lui, et Jessica Mann, qui a également accusé le producteur de viol.

En outre, Dawn Dunning, qui en 2004 était serveuse et aspirante actrice, est venue au stand et a témoigné que Weinstein l’avait pénétrée avec ses doigts sans son consentementet Tarale Wulff, qui a rapporté dans la salle d’audience que Weinstein s’était masturbé devant elle dans le restaurant chic où Wulff travaillait en 2005.

Les accusations des procureurs sont basées sur les témoignages de l’ancienne actrice Jessica Mann et Mimi Haley.

Les quatre autres femmes se sont assises sur la scène pour tenter de convaincre les douze jurés que Weinstein a agi de la même manière: offrir des opportunités dans l’industrie cinématographique en échange de relations sexuelles et utiliser leur pouvoir pour forcer sexuellement leurs victimes.

De son côté, la défense de Weinstein a tenté de discréditer les témoins et leurs témoignages, recherchant leurs incohérences et même, comme dans le cas de Mann, les accusant d’avoir tenté de manipuler le producteur pour se frayer un chemin dans le monde du cinéma.

Demain devrait se poursuivre la déclaration de Young et retourner dans la salle Tarale Wulff à la demande de la défense.