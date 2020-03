Le deuxième cas de coronavirus en Argentine a été confirmé: il s’agit d’un homme de 23 ans originaire d’Italie

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de la Nation et la ville de Buenos Aires ont rapporté que les analyses effectuées à l’hôpital Malbrán ils ont été testés positifs pour cet homme de 23 ans et ont expliqué que «Le 3 mars (la personne) a consulté pour fièvre, toux et malaise général dans un effecteur privé de la ville. La personne a déclaré avoir voyagé dans le nord de l’Italie et est rentrée au pays le 1er mars.“

«Le patient est un jeune homme qui pas de comorbidités et est en bon état général, internat pour assurer les mesures de isolement respiratoire. Pendant que les autorités sanitaires de la juridiction mènent recherche épidémiologique», Il a détaillé le portefeuille qu’il dirige Ginés González García.

Dans ce sens, Salud a ajouté que «selon la situation actuelle, le portefeuille de la santé indique qu’il s’agit autre cas importé et réitère que le pays continue au stade de la confinement afin d’atteindre les détection précoce, l’étude, l’isolement d’un éventuel cas et le suivi strict de leurs contacts. La situation est dynamique, est évaluée sur une base continue et des informations opportunes transparentes et fondées sur des preuves sont fournies.“

Enfin, le ministère a réitéré qu’il est important «Consultation précoce en présence de fièvre, de symptômes respiratoires (toux, mal de gorge, essoufflement) et d’antécédents de voyage dans des zones à circulation virale ou en contact étroit avec un cas. Il est essentiel que les gens ne se soignent pas eux-mêmes, ne sous-estiment pas les symptômes, évitent tout contact avec d’autres personnes et mentionnent la situation pour une attention immédiate et la mise en œuvre de mesures de contrôle dans les centres de santé. ».

En dialogue avec la télévision publique, González García a confirmé la détection du deuxième cas, que le jeune homme “Elle est très bonne, n’a pas d’autre maladie, est en très bon état général et est hospitalisée pour assurer des mesures d’isolement. Pendant ce temps, les autorités de la ville de Buenos Aires recherchent les personnes avec lesquelles il a eu des contacts, ce qui semble être très peu nombreux.“.

En outre, les autorités tentent de déterminer si un patient de 31 ans rentré d’Europe il y a quelques jours et visité le nord de l’Italie souffre du virus. L’homme est resté isolé à l’hôpital «Teodoro J. Schestakow» de la ville de Mendoza San Rafael. Pendant ce temps, la confirmation officielle de la 11 autres suspects dans le pays, ils étaient également en analyse.

Dans le cas de Mendoza, les autorités sanitaires de cette province ont assuré que le patient présentait des symptômes respiratoires, mais qu’il n’est pas confirmé pour le moment qu’il s’agit de COVID-19. L’homme, selon la presse locale, était rentré d’un voyage à travers l’Europe et parmi les destinations qu’il avait visitées se trouvait le nord de l’Italie.

À titre préventif, le patient a décidé de vérifier, mais comme il ne présentait toujours aucun symptôme, il lui a été recommandé de rester à la maison. Cependant, 48 heures plus tard, mercredi, il a commencé à avoir des problèmes respiratoires, il a donc été admis à la garde de l’hôpital de Schestakow. Après avoir été hospitalisé dans une zone d’isolement, les protocoles internationaux ont été activés à l’hôpital par COVID-19.

Avec ce cas, il y a au moins 12 personnes isolées chez elles ou internées dans différentes villes du pays pour être soupçonné de présenter des symptômes compatibles avec le virus.

Parmi les 12 personnes, sept sont liés au premier cas de coronavirus dans le pays: l’homme de 43 ans infecté et qui est resté au Sanatorium Agote de la ville de Buenos Aires, et ceux qui ont voyagé sur le même vol (province de Buenos Aires) et son frère, qui était en contact avec lui (capitale fédérale).

De plus, une autre personne à Cordoue, une femme Entre rivières et un autre Rosaireplus un touriste allemand qui est en Missions, sont les autres personnes suspectes qui sont en analyse mais jusqu’à présent il n’y a eu aucune confirmation officielle.