Le deuxième jeune d’Óscar Sevilla dans l’équipe cycliste de Colombie | Sports pratiques

Oscar Sevilla (Ossa de Montiel, Albacete; Espagne, 1976) est en Colombie depuis une décennie. Il vit à Medellin, où il se sent très à l’aise sans oublier ses racines. Son sourire le trahit, il vit un bon moment et fait face à tous les défis à venir.

À 43 ans, il continue de concourir à un haut niveau dans les rangs de l’équipe de Medellín, dans laquelle il se sent une figure “importante”, comme il l’était dans ses débuts professionnels en Europe dans le Kelme-Costa Blanca. D’Argentine, où il joue le Tour de San Juan, il assiste à l’EFE.

Q: Qu’est-ce qui vous encourage à continuer de rivaliser avec 43 ans?

R: Illusion. Je ne me lasse pas de pédaler, j’adore ce sport, c’est ma vie et heureusement j’ai de la santé et de bonnes sensations. Et une famille qui me soutient et sait ce que le vélo signifie pour moi. J’aime aussi aider les garçons et les guider pour qu’ils s’améliorent. Je me sens jeune, je me sens pétillante, mais il reste peu et c’est pourquoi j’aime chaque course et chaque jour. Le jour où je verrai que le moment est venu, je le quitterai, je veux me retirer avec enthousiasme et ne pas ramper.

Q: Comment est votre quotidien?

R: J’habite à Bogotá. Nous avons un plan de travail, une formation, mais au final la discipline de chacun en vaut la peine. Je me lève pour m’entraîner à 5 ou 5h30. Parfois, je fais quelque chose l’estomac vide, puis j’emmène ma fille à l’école et je m’entraîne. La semaine avant San Juan, j’ai fait des séances d’entraînement de 33 à 35 heures, ce que je n’avais jamais fait auparavant. J’ai appris à vivre de manière très agréable avec ma famille et mon vélo.

Je veux m’améliorer, apprendre et écouter les autres coureurs. J’ai la chance de m’entraîner avec de grandes figures de l’équipe colombienne et mondiale telles que Egan Bernal, Harold Tejada, Brandón Rivera et Nicolás Paredes. J’aime leur donner des conseils, mais aussi apprendre d’eux.

Q: Avez-vous eu du mal à changer la puce d’Espagne en Colombie?

R: Je n’oublie pas ma maison, mes racines et mon pays. Ni la paella ni le jambon, mais en Colombie, j’ai rencontré des gens qui m’ont très bien traité, tant dans le sport que dans ma vie personnelle. Ils m’ont facilité la tâche et m’ont ouvert les bras d’une manière très spéciale.

Je dis également que si ma femme n’avait pas été à l’aise, je serais rentrée ou je serais partie dans un autre pays. La Colombie est belle, elle a beaucoup à améliorer, comme partout, mais il y a de très bonnes personnes, même si malheureusement les mauvais sons parfois plus que les bons.

Q: Votre famille est-elle heureuse?

R: Ma femme a changé ma vie, m’a fait la voir différemment et l’aimer davantage. Je pense que nous nous plaignons trop. Nous devons aspirer à plus en tout, mais nous devons être reconnaissants et non gourmands. J’ai appris à apprécier des moments qui couraient trop vite. Maintenant, je m’arrête pour profiter de chaque instant. Je suis heureux et je me sens chanceux. Cela fait de tout un ballon et devient le sport dans l’illusion, dans cette étincelle qui m’aide à continuer. Je me sens, comme on dit en Colombie, privilégié.

Q: Avez-vous toujours vécu à Bogotá?

R: Oui, mais je vais souvent à Medellin. J’aime aller faire des événements, mais pas seulement du sport, mais aussi du social. Nous travaillons avec des enfants, avec des personnes âgées et c’est enrichissant. Et pour former Medellín est un très bon endroit. La taille est un ennemi et un allié, comme on le voit.

Débuts professionnels à Kelme

Q: Avec le Kelme (1998-2003), il a vécu de grands moments. Que retenez-vous de cette époque?

R: Je me souviens de belles choses. S’il était né de nouveau, il serait à nouveau cycliste. Les réseaux sociaux me rappellent beaucoup de ce temps, ça me rend excité et je m’excite. Pas seulement pour le sport, mais pour le personnel.

J’ai des amis de ces années en Europe qui courent et je me souviens, par exemple, du podium du Tour de France par des équipes désignant feu Ricardo Otxoa. J’aime raconter ces choses aux jeunes car Egan Bernal n’est même pas né et aime lui raconter des histoires de cette époque.

Q: C’était votre meilleur temps en tant que cycliste?

R: Non, c’était une scène, bien que très belle. Celui maintenant est aussi joli. Je ne suis peut-être pas dans les grandes courses, mais j’apprends le cyclisme dans d’autres pays. J’ai appris à apprécier les choses et à les apprécier.

Q: Il est en Colombie depuis plus de dix ans. L’évolution du cyclisme colombien vous a-t-elle surpris?

R: À mon arrivée, j’ai partagé beaucoup de temps avec Santiago Botero, Félix Cárdenas, Hernán Buenahora ou Víctor Hugo Peña. J’ai vu le hobby qu’il y a mais aussi ceux qui restent sur la route faute de sponsors ou de soutien et c’est dommage.

Quand j’ai couru le Tour de Colombie pour la première fois, j’ai vu des choses que le Tour n’avait pas vues, ni dans le Tour ni dans le Tour. J’ai dit qu’est-ce que c’est? Il est très beau car il fonctionne à l’ancienne, sensations. Dans un port à 80 kilomètres, tout tourne. S’ils vont bien, ils attaquent et ne regardent pas s’ils ont 100 ou 120 kilomètres devant. Le vélo étant très dur, il est naturel, d’émotions, de sensations, mais la dureté et le niveau, d’autant plus qu’ils gravissaient des montagnes, m’ont impressionné. La puce du Colombien devait être changée.

La vie a évolué et les réseaux, Internet et la culture ont aidé. Il y a des gens plus préparés dans tous les domaines. La qualité était, mais maintenant le cyclisme est plus professionnel et ils ont appris à l’être. Il y a beaucoup de quantité et de qualité de courtiers et de plus en plus arrivent. Beaucoup resteront sur la route car il manque sept ou huit équipes pour que les cyclistes courent. Parrains manquants également.

Q: Lorsque vous avez terminé votre carrière, pensez-vous à ce que vous allez faire?

R: Je ne pense pas au-delà. En Colombie, je vais très bien et je pense à profiter de tous les jours. Je ne veux pas marquer un destin que je ne pourrais peut-être pas accomplir. Je n’oublie pas ma maison ou mes racines. Nous allons beaucoup, mais je ne sais pas quoi faire. Je vis bien en Colombie et mes filles sont installées dans le pays. L’un est né en Espagne et l’autre en Colombie.

