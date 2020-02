Le dévouement spécial derrière sa curieuse célébration et son éloge-reproche à Villa: la parole de Tevez après le triomphe de Boca

Après avoir remis en cause sa continuité fin 2019, Carlos Tevez apparaît comme l’un des drapeaux du deuxième cycle de Miguel Ángel Russo devant La bouche. L’attaquant de 35 ans est revenu jouer en tant que deuxième attaquant, derrière 9 (dans ce cas, Franco Soldano). Et arrondi une performance intéressante dans la victoire contre Ateliers, qui a couronné le deuxième but, à 18 minutes de la deuxième partie. Comme cela s’est produit dans le 1-0, le gardien Marcos Diaz a précipité une sortie du but après un ballon arrêté de l’adversaire, Mauri a rejeté par défaut au milieu de terrain, le ballon est tombé dans la position de Sebastián Villa, qui a accéléré et aidé à Apache pour toucher le réseau.

Il a immédiatement cherché les caméras et a fait une célébration particulière: il a pris son cou avec les deux mains. L’image a fait le tour des réseaux, de quoi parlait la célébration? Carlitos lui-même était responsable de l’expliquer. «C’est pour mon vieil homme qu’ils ont opéré. J’espère que ça va. “, a-t-il dit, toujours sur le terrain. Puis, il a élargi le dialogue avec ESPN: “Mon vieil homme est déjà à la maison, il doit avoir apprécié le jeu et le but, il passe un mauvais moment, c’est pourquoi je le lui dédie”.

Tevez fait référence à Deuxièmement, son père «du fond du cœur», celui qui l’a élevé. Pour lui, c’était la caresse de la fête, qui aurait pu être rejouée, si Villa était revenue pour l’assister sur l’épilogue du match, après une autre montée d’adrénaline. Mais le Colombien a opté pour le tir puissant (que le gardien de but Guido Herrera a rejeté) au lieu de favoriser le troisième but de l’équipe avec la passe à Tevez.

Dans la transmission, vous pouvez voir la colère des anciens Manchester City, United et Juventus, à bras ouverts, en signe évident de plainte. Malgré le sprint vertigineux de Villa, Tevez a continué et est apparu en position franche pour se convertir. “Je suis bien arrivé, je n’ai eu aucun problème”, s’est-il lâché en reproche avec un quota d’humour. «Je devais la repousser; il a une autre vitesse, où il apprend à relever la tête dans les derniers mètres, il est un joueur de ceux qui n’existent plus », Il le loue et, en même temps, l’invite à évoluer.

«Ces matchs sont difficiles, il faut apprendre à les finir. L’équipe a été vue en train de jouer un bon football. Ils me demandent d’être à l’intérieur de la zone, qu’à long terme je peux faire la différence. Je me sens bien; Je ne me suis pas converti depuis longtemps », a-t-il déclaré. «Boca ne peut pas se permettre de ne pas se battre jusqu’à la fin et les garçons ont bien compris. Nous n’avons pas pesé le triomphe de River »conclut-il.