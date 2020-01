Le dictateur Nicolás Maduro s’est dit prêt à dialoguer directement avec le gouvernement de Donald Trump

Le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré qu’il restait confortablement au pouvoir et a déclaré qu’il était ouvert à des négociations directes avec les États-Unis, malgré les conditions de l’opposition qui exige de nouvelles élections libres comme point de départ du dialogue.

Le Chavista s’est dit prêt à négocier avec Washington la fin des sanctions imposées par le président Donald Trump avec l’intention d’étouffer l’industrie pétrolière vénézuélienne et de forcer Maduro à quitter le pouvoir. Il a déclaré qu’une levée des sanctions bénéficierait aux entreprises américaines. «Une relation de respect et de dialogue amène une situation dans laquelle tout le monde gagne. Une relation conflictuelle amène une situation dans laquelle tout le monde perd. Telle est la formule », a déclaré Maduro.

Compte tenu de la pression possible de sanctions supplémentaires contre le Venezuela de la part des États-Unis ou de l’Union européenne, Le dictateur a dit qu’il ne se soucie “pas même un peu” de ce que font l’Europe et les États-Unis, mais ce qu’ils font. “Pour mille sanctions qu’ils ont infligées, ils ne nous arrêteront pas, pas même le Venezuela”tenue.

Interrogé sur la possibilité que Washington déploie un blocus naval de pétrole vénézuélien destiné à Cuba, Maduro a déclaré qu’une telle mesure serait «illégale» mais s’est abstenu de l’appeler un acte de guerre. «Je pense que cela ne convient à personne et moins aux États-Unis. J’espère que cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré.

Le Venezuela traverse la pire crise sociale et économique de son histoire récente. Selon l’ONU, 4,5 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays depuis la fin de 2015. Mais le leader chaviste a démenti tout rapport international dépeignant les souffrances de la population. Bien que l’ONU ait documenté des actes de torture, des arrestations arbitraires et des meurtres d’opposants au gouvernement et de citoyens, Maduro a qualifié les rapports de “mensonges“Diffusé par” les médias anti-révolutionnaires de droite “.

Malgré la catastrophe humanitaire, Maduro maintient le pouvoir avec le soutien des militaires, ainsi que Russie, Chine et Cuba. En ce sens, il a parlé dans l’interview de de profondes alliances avec La Havane et Moscouet a nié les allégations selon lesquelles Pékin commençait à prendre ses distances avec son régime. “Nous sommes plus proches que jamais”, a-t-il déclaré.

Le successeur de Chavez a également exprimé sa volonté de s’entretenir avec Juan Guaidó, mais a insisté pour rejeter la principale revendication de son adversaire: sa démission. La Norvège a négocié les pourparlers entre les représentants de Maduro et de Guaidó, mais les réunions ont été interrompues en août. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont soutenu l’existence de négociations au Venezuela et ont déclaré que les pourparlers pourraient établir un gouvernement de transition, conduire à de nouvelles élections et mettre fin à la crise politique affectant le pays.

(Avec des informations de l’. et Europa Press)