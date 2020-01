Le dilemme de l’offre salariale des enseignants: augmenter ou non le Teacher Incentive Fund

Ni clause de déclenchement, ni bonus spécial ni formule d’indexation ajustable. Rien de tout cela. Le nœud central du débat qui approche ces jours-ci entre le gouvernement et les enseignants avant l’ouverture de la parité nationale a un nom et un objectif indéfinis: la décision ou non de la Casa Rosada d’augmenter le Fonds d’incitation des enseignants pour soutenir les augmentations Salaires toute l’année basés sur l’inflation.

Le ministère de l’Éducation, chargé de Nicolás Trotta, s’est finalement réuni pour prochaine semaine aux syndicats d’enseignants de tout le pays afin d’entamer le débat du pair national. Il s’agit d’une nouvelle modalité par laquelle le président Alberto Fernández cherche laisser derrière la politique que Mauricio Macri menait depuis le début de 2018, par le décret 52/2018, qui suspendait le joint national.

La Casa Rosada a déjà avancé au moins deux conditions spécifiques pour cette négociation: le nouvel accord ne comportera pas de clause de déclenchement pour l’ajustement automatique de l’inflation et il n’y aura pas de bonus spécial tel que celui accordé aux travailleurs de l’Etat et du privé par décret.

La guilde CTERA et le CTA de Hugo Yasky accepteront apparemment ces deux conditions imposées à l’avance. Mais ils ont déjà annoncé que ne cédera pas devant un point central qui est la nécessité d’utiliser des mécanismes pour reconstruire le Fonds d’encouragement aux enseignants, estimé aujourd’hui à environ 25 000 millions de pesos pour assurer une augmentation permanente des salaires dans l’année qui dépasse le taux d’inflation.

Du ministère de l’Éducation, ils ont assuré Infobae qu’il y en a un “Intention ferme” du gouvernement afin que les salaires des enseignants ne soient pas dépassés par l’inflation. Mais ils ont également averti que “dans un contexte de situation budgétaire compliquée, il sera très difficile d’augmenter le Fonds d’incitation des enseignants”.

De CTERA, son secrétaire adjoint, Roberto Baradel, qui dirige également le syndicat de Buenos Aires SUTEBA, est passé à Infobae que “les syndicats sont convaincus que le gouvernement augmentera le Fonds pour l’enseignement afin d’atteindre un bon pair soutenu dans l’année”.

Les syndicats d’enseignants atteindront le pair national “Bon courage et recherche d’un consensus”, tout comme ils l’ont laissé transcender dans une différenciation ouverte de ce qu’étaient les relations tendues avec le macrismo. La CTERA et la CTA de Yasky accepteront la proposition déjà avancée par le ministre Trotta concernant l’impossibilité pour la Casa Rosada de soutenir une parité avec une clause de déclenchement pour ajuster automatiquement les salaires avec l’inflation. Acceptez également à contrecœur qu’ils ne bénéficient pas d’une prime spéciale pour l’avancement du pair telle qu’établie par décret aux employés de l’État et du secteur privé.

Cependant, étant donné que les syndicats d’enseignants estiment que la sortie pour garantir une augmentation de salaire supérieure à la projection d’inflation dans l’année devrait être réalisée grâce à une augmentation du Fonds d’incitation des enseignants.

“S’il y a une augmentation du Teaching Fund, il ne faut pas craindre une mise à jour des salaires supérieure à l’inflation et le début des cours en mars ne devrait pas être à risque”, ont-ils osé de CTERA.

Au contraire, au ministère de l’Éducation, ils soutiennent que l’objectif d’une augmentation des salaires des enseignants au niveau national qui dépasse l’inflation doit être un objectif, bien qu’ils avertissent que «dans les conditions de fragilité budgétaire que l’Argentine connaît aujourd’hui, cela se fait impossible d’augmenter le Fonds d’incitation des enseignants ».

De plus, à Casa Rosada, ils estiment que le pair national ne devrait pas seulement se limiter à la question du salaire. Le ministre Trotta a déjà glissé dans les syndicats d’enseignants que dans l’appel qu’il a lancé la semaine prochaine, il souhaite discuter d’un «agenda plus large en matière d’éducation».

À cet égard, le ministère de l’Éducation proposera une débat sur les objectifs pédagogiques par district, la mise en œuvre de plans éducatifs nationaux, tels que le programme de lecture dans toutes les classes et le plan pour l’égalité Connect; le développement de plans d’éducation sexuelle à travers le pays et un Planification nationale de la formation des enseignants.

C’est ce que le président Alberto Fernández a fini de définir avec le ministre de l’Éducation pour discuter à nouveau «dans une grande table de négociation» les pairs nationaux.