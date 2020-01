Le directeur de Human Rights Watch, Kenneth Roth, annonce que Hong Kong interdit l’entrée

Le directeur de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, a annoncé dimanche que les autorités de Hong Kong ont opposé leur veto à l’entrée du territoire, où il a dû présenter le rapport annuel de l’oénégé pour la défense des droits de l’homme, après plusieurs mois de manifestations de prodémocratie. .

“J’espérais pouvoir mettre en lumière les attaques de plus en plus fortes que Pékin mène contre les efforts internationaux pour soutenir les droits de l’homme”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Ce refus de me laisser entrer à Hong Kong en est un magnifique exemple”, a-t-il ajouté.

