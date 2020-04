Le directeur du télescope spatial dit que le meilleur reste à venir pour Hubble

Il y a trente ans, une équipe d’astronautes de la NASA a fait basculer le télescope spatial Hubble hors de la soute d’une navette spatiale et en orbite terrestre basse. Au-dessus de l’atmosphère maculée d’étoiles de notre planète, Hubble pourrait étudier à travers le cosmos des phénomènes que les observatoires terrestres ne pourraient jamais espérer voir. Ce n’était pas le premier télescope spatial, mais il est de loin le plus longévité et le plus productif – grâce en grande partie à une conception innovante qui a permis à Hubble d’être visité, réparé et amélioré. Aujourd’hui, il a irréversiblement transformé l’astronomie, conduisant non seulement à de nouvelles découvertes profondes sur l’univers, mais aussi à des plans pour des télescopes spatiaux encore plus ambitieux.

Bien que les yeux de Hubble soient à plus de 500 kilomètres au-dessus de la Terre, son cœur se trouve sans doute à Baltimore: dans les couloirs, les bureaux et les salles de conférence du Space Telescope Science Institute, où se déroulent les opérations scientifiques de l’observatoire. Pour aider à commémorer les trois décennies de découverte de Hubble, Scientific American a discuté avec le directeur de l’institut, Ken Sembach, des découvertes les plus révolutionnaires du télescope, de ses opérations pendant la pandémie de coronavirus et combien de temps cela pourrait durer.

[An edited transcript of the interview follows.]

Ken Sembach, directeur du Space Telescope Science Institute.

Quelle est votre relation avec Hubble en tant que directeur du Space Telescope Science Institute?

Je suis responsable des opérations scientifiques de Hubble, ainsi que des autres travaux que nous y effectuons, comme la science et les opérations aériennes du prochain télescope spatial James Webb [JWST] et la gestion des archives Mikulski pour les télescopes spatiaux. Hubble fait donc partie des travaux de l’Institut. J’ai une excellente équipe de personnes, dirigée par un bureau de mission qui est responsable des opérations quotidiennes de Hubble que nous effectuons là-bas.

Quelle est la partie la plus amusante de votre travail en ce qui concerne Hubble?

Je suis très satisfait de voir toute l’équipe Hubble travailler ensemble pour faire d’une grande idée scientifique une chose spectaculaire. C’est amusant. Mais c’est aussi autre chose – un avantage qui vient avec ma position. C’est ce qu’on appelle le «temps discrétionnaire du directeur». Et c’est quelque chose qui me donne jusqu’à 10% du temps du télescope à utiliser comme je le souhaite – généralement pour des observations particulièrement importantes qui peuvent être trop sensibles au temps ou trop ambitieuses pour passer par les canaux habituels d’allocation du temps du télescope. Parfois, ce ne sont que des choses dont tout le monde reconnaît que nous avons besoin, mais elles ne sont pas à la pointe de la technologie, elles ne sont pas flambant neuves et brillantes – des questions fondamentales de la science fondamentale qui doivent être faites pour se développer jusqu’au sommet. du pic que tout le monde veut atteindre.

Certains des plus grands succès de Hubble qui ont vraiment fait avancer le domaine au fil des ans résultent du temps discrétionnaire du réalisateur. Les meilleurs exemples de cela, je pense, sont les Deep Fields. Le premier Hubble Deep Field, l’Ultra Deep Field qui a suivi, les Frontier Fields qui ont suivi – ils sont tous sortis du directeur à l’époque en disant: «C’est assez important et assez révolutionnaire pour le faire. Et même si d’autres peuvent être en désaccord avec moi, nous allons aller de l’avant et le faire au nom de la communauté. “

Ainsi, par exemple, j’ai utilisé le temps de mon directeur pour commencer quelque chose qui s’appelle ULLYSES – la bibliothèque Ultraviolet Legacy of Young Stars en tant que normes essentielles. Ce sera le plus grand programme Hubble jamais exécuté. Et sur 1 000 des orbites du télescope autour de la Terre, il apportera l’imagerie et la spectroscopie ultraviolettes uniques de l’observatoire à la question de la formation des étoiles. Jumelé avec d’autres observations d’installations actuelles et à venir telles que Gaia, ALMA [Atacama Large Millimeter/submillimeter Array] et [JWST], cela pourrait enfin nous permettre de capturer et de démêler les détails de la formation d’étoiles auxquels nous n’avons pas pu accéder auparavant. Si nous ne comprenons pas la formation des étoiles dans une décennie – avec ce programme, avec toutes ces installations incroyables à venir – nous ne le comprendrons probablement jamais.

Et aucune de ces observations ultraviolettes ne pourrait être faite avec autre chose que Hubble?

C’est vrai. Vous ne seriez pas en mesure de le faire. Vous ne pouvez pas obtenir d’ultraviolets des observatoires au sol, car l’atmosphère de la Terre bloque cette lumière. Vous avez donc besoin d’un télescope spatial pour le faire. Et en ce moment, Hubble est le seul à pouvoir fournir ce type d’informations. [JWST] et son suivi prévu, un observatoire appelé WFIRST [Wide Field Infrared Survey Telescope], sont tous deux dans l’infrarouge, donc ils ne peuvent pas le faire. À l’heure actuelle, seul Hubble voit ce type de lumière, sauf quelques exceptions mineures qui ne sont pas du tout proches des capacités de Hubble. Donc, quand Hubble s’en va, nous pourrions être aveugles à l’univers ultraviolet. À l’heure actuelle, même si nous avons 30 ans dans sa vie, je pense vraiment que, pour Hubble, le meilleur est encore à venir.

Vraiment? Quel est le «meilleur» qui pourrait arriver? Et combien de temps Hubble pourrait-il durer de toute façon?

L’une des leçons des trois dernières décennies est que Hubble nous surprend toujours avec des choses nouvelles et intéressantes où qu’elles se trouvent. C’est un contributeur clé au formidable taux d’augmentation de nos connaissances sur l’univers que nous avons vu ces dernières années. Et plus nous en apprenons, plus nous apprenons que nous devons en savoir plus – ce qui explique en partie pourquoi nous avons toujours une demande aussi incroyable. Nous recevons toujours plus de 1 000 propositions chaque année de chercheurs du monde entier qui espèrent utiliser Hubble pour tout étudier, des objets du système solaire aux choses à la lisière de l’univers visible.

Étant réaliste, je pense que Hubble a encore cinq bonnes années. Et nous exploitons l’observatoire d’une manière censée le maintenir scientifiquement productif jusqu’en 2025. Cela signifie-t-il que nous arriverons en 2025? Non, quelque chose pourrait mal se passer demain — c’est le secteur spatial, après tout. Mais, encore une fois, nous pourrions peut-être arriver à 2030. Hubble a beaucoup de redondance intégrée. Et il a été visité, réparé et amélioré par des astronautes cinq fois au cours de sa vie. Chacune de ces missions d’entretien a rajeuni l’observatoire et lui a donné de nouvelles capacités: une meilleure électronique, de meilleurs composants mécaniques, de meilleurs détecteurs, des choses comme ça. Le fait que la plupart de ces nouvelles choses n’ont pas échoué, cela signifie qu’elles ont dépassé leur phase de mortalité infantile. Ils pourraient aller encore 10 ou 15 ans. La plupart de Hubble est assez sain. Ce qui m’inquiète, ce sont certaines choses originales à l’observatoire comme les capteurs à guidage fin et l’électronique. Ils baignent chaque jour dans le rayonnement cosmique depuis 30 ans. Finalement, cela fait des ravages.

En ce qui concerne les choses transformatrices que Hubble pourrait encore faire: D’une part, Hubble pourrait avoir un grand impact sur l’astronomie multimessager – où vous utilisez des observatoires d’ondes gravitationnelles pour détecter des choses telles que la fusion de trous noirs et d’étoiles à neutrons, puis étudier ces choses avec d’autres installations plus traditionnelles. Il s’agit d’un domaine de recherche qui ouvre une fenêtre entièrement nouvelle sur les événements les plus massifs et énergétiques qui se produisent dans l’univers, les choses qui ondulent dans le tissu même de l’espace-temps. Hubble peut nous aider énormément à nous dire ce qui s’est passé dans la nuit, ce qui est réellement entré en collision ou s’est fusionné pour provoquer ces ondulations.

En outre, il y a toujours l’un des problèmes originaux que Hubble a été conçu pour aider à résoudre, qui est de déterminer la vitesse à laquelle l’univers se développe – quelque chose appelé la constante de Hubble. À l’heure actuelle, il existe une tension croissante entre les valeurs mesurées de la constante de Hubble, entre celles basées sur le fond des micro-ondes cosmiques et celles basées sur l’observation de l’univers relativement proche à l’aide de supernovae. L’observatoire a aidé à approfondir la valeur de la constante de Hubble dans l’univers proche avec une précision de 10%, comme cela avait été promis à l’origine. Ensuite, nous sommes arrivés à 3%. Maintenant, nous travaillons pour atteindre 1%. Nous pourrons bientôt arriver au point où la tension entre ces deux ensembles d’estimations est telle qu’elle nécessite vraiment des types de physique entièrement nouveaux pour décrire ce qui se passe. Il y a peut-être une autre saveur de neutrinos. Découvrir quelque chose comme ça serait énorme.

Et avec [JWST] à venir, rappelons-nous que tout ce que les gens vont regarder avec [JWST], ils voudront également regarder avec Hubble, pour obtenir une image plus complète tandis que les deux observatoires se chevauchent tous les deux. Les études sur la formation des étoiles, les premières galaxies, les exoplanètes bénéficieront de la collaboration de ces deux observatoires.

Donc, toutes ces choses m’amènent à croire que les meilleures années de Hubble sont encore à venir.

Pensez-vous que la NASA devrait envisager une autre mission de maintenance?

C’est certainement quelque chose qui mérite d’être examiné. Il n’y a pas de successeur évident pour les capacités de Hubble dans la lumière optique ultraviolette et vraiment bleue dans un avenir proche – pour les années 2020 et peut-être les années 2030. Si Hubble se termine vraiment en 2025, nous pourrions avoir un écart de 10, 15, peut-être même 20 ans avant qu’un autre grand télescope puisse entrer en ligne avec ce genre de capacités. Et à quel point cela serait-il dommageable pour le terrain? Vous allez vouloir que Hubble ou quelque chose comme ça se mette en synergie avec les observations de tant d’autres futures missions planifiées.

Tu sais, je ne parierais jamais contre Hubble. Mais il y a de nombreuses facettes à considérer en termes de rentabilité potentielle associée à toute remise à neuf potentielle de Hubble. Il faudrait faire des échanges. Je dirais qu’il serait myope de claquer cette porte. Mais il serait également cavalier de dire «Allons-y et faisons-le» sans y réfléchir attentivement.

La pandémie de coronavirus pose évidemment des défis à tous les aspects de la société. Cela affecte-t-il les opérations de Hubble?

Eh bien, il est difficile de placer Hubble dans le contexte de quelque chose d’énorme qui arrive à tout le monde dans le monde. Mais nous avons la chance d’avoir été assez bien préparés à cela, car depuis des années, nous avons réduit, rationalisé et automatisé les opérations afin d’économiser de l’argent et d’augmenter l’efficacité. Nous pouvons donc nous assurer que la science continue de circuler et que les opérations de Hubble peuvent se poursuivre pendant que la plupart de notre équipe travaille à domicile. Nous avons du personnel sur place pour télécharger les commandes sur le télescope. Alors que pour les observatoires terrestres, où les gens doivent être sur place, faire de vraies choses pratiques, il est beaucoup plus difficile de les maintenir opérationnels en ce moment. Hubble comble donc un peu le vide d’observations pour la communauté pendant toute cette période pandémique. Et nous sommes fiers et heureux de pouvoir le faire. Nous sommes ravis de pouvoir fournir des résultats scientifiques inspirants qui donnent aux gens un peu de lumière dans ce qui pourrait être autrement des temps sombres.