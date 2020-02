Le directeur d’un hôpital de Wuhan, épicentre de l’épidémie, est décédé des suites du coronavirus

Le docteur Liu Zhiming, Directeur de l’hôpital de Wuchang de la ville chinoise de Wuhan – centre de l’épidémie du nouveau coronavirus – est décédé mardi de la pneumonie résultante COVID-19, a informé le journal d’État Diario del Pueblo.

Liu, un neurochirurgien de 50 ans, il est le premier directeur d’un hôpital qui a succombé à la maladie, détaille le journal.

L’hôpital que les savantsLiu dirigé est l’un des centres médicaux spécifiquement désignés pour les soins aux patients de COVID-19 à Wuhan, capitale de la province du Hubei, et qui reste en quarantaine depuis le 23 janvier dernier.

Environ 2 000 agents de santé chinois ont été infectés par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2et plusieurs d’entre eux sont décédés, dont le Dr Li Wenliang, un médecin qui a tenté d’alerter ses collègues sur une nouvelle maladie possible et qui réprimandé pour “diffusion de rumeurs” par les autorités.

Pour le moment, COVID-19 a causé au moins 1873 décès dans le monde, dont 1 868 ont été certifiés en Chine continentale, où 72 436 infections ont également été enregistrées (environ 99% des cas mondiaux).

Les symptômes de la nouvelle maladie sont dans de nombreux cas similaires à ceux d’un rhume, mais peuvent s’accompagner de fièvre et de fatigue, de toux sèche et de dyspnée (essoufflement).

(Avec des informations de l’EFE)